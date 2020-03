Tyrann Mathieu appelle les équipes qui ont rédigé des DB devant lui

Tyrann Mathieu n’allait pas laisser tomber les équipes pour avoir humé quelques cornerbacks lors du repêchage de la NFL 2013.

Le dos défensif des Chiefs de Kansas City, clairement en train de monter un sommet de son Super Bowl en février, discutait avec Matt Miller, l’analyste du projet de Bleacher Report, dimanche matin. Mathieu a demandé à Miller de préciser qui avait été repêché devant lui. Miller a partagé le graphique suivant (ci-dessous), qui montrait la classe partiellement peu impressionnante.

Le meilleur demi de coin, Dee Milliner, a eu une carrière horrible de quatre ans, qui a commencé sous Rex Ryan et les Jets de New York. Cornerback D.J. Hayden a échoué avec les Oakland Raiders, bien que son travail en tant que troisième cornerback des Detroit Lions en 2019 semble avoir apporté un peu d’espoir à sa carrière.

Ensuite, il y a un groupe de choix impressionnants: le Desmond Trufant des Falcons, le Xavier Howard des Vikings et le Darius Slay des Lions. Après eux, nous sommes de retour dans un pays sans nom, avec une poignée de joueurs qui ne se sont pas établis dans la ligue. Enfin, nous arrivons à Mathieu, le 69e choix au classement général au troisième tour.

“Oh mon … @ _bigplayslay23 à quoi pensaient-ils …” Mathieu a écrit sur Twitter dimanche.

Le contexte important est que les Tigres de LSU ont licencié Mathieu pour un test de dépistage de drogue et une arrestation en 2013. Il a raté sa dernière saison universitaire, qui avait de nombreuses équipes de la NFL inquiètes de savoir s’il pouvait supporter les rigueurs du football professionnel.

Cela dit, ce genre de mauvaise rédaction est monnaie courante dans la NFL – et à peu près toutes les ligues sportives professionnelles. Aussi amusant et excité que soient les ébauches, le processus est un mélange de suppositions éclairées et d’un jeu de hasard.

La NFL pourrait avoir une période encore plus difficile en 2020, car la propagation du coronavirus, COVID-19, a limité les visites et les aspects physiques pendant le processus d’avant-projet. Les joueurs avec des drapeaux rouges – que ce soit en raison de problèmes de caractère ou physiques – n’obtiendront probablement pas le même niveau de contrôle que les années passées.

