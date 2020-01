Tyrann Mathieu, Chris Jones et les facteurs X du Super Bowl LIV

Avec une semaine avant le Super Bowl LIV, il y aura beaucoup de contenu sur les superstars Patrick Mahomes, Jimmy Garoppolo, Travis Kelce, George Kittle et Richard Sherman. Cette pièce ne concerne pas ces gars-là. Il s’agit des joueurs les moins médiatisés mais toujours cruciaux qui commenceront mais ne joueront pas dimanche. Les anciens Super Bowls sont souvent restés discrètement à des joueurs comme ceux-ci. Le demi de coin des Patriots Jason McCourty a interrompu un touché des Rams qui aurait pu changer le Super Bowl l’an dernier. L’ailier défensif des Eagles Brandon Graham a battu le gardien des Patriots Shaq Mason pour le sac-échappé de l’année précédente. Le secondeur des Patriots Dont’a Hightower a affronté Marshawn Lynch avant la célèbre interception de Malcolm Butler. Souvent, ce sont les joueurs autour des étoiles qui déterminent le résultat du match. Dans cet esprit, regardons six facteurs X pas si célèbres qui pourraient jouer un grand rôle dans le Super Bowl LIV.

1. Les chefs de Kansas City attaquent à gauche Eric Fisher et à droite Mitchell Schwartz

Si Patrick Mahomes est le joueur le plus important du Super Bowl LIV, Fisher et Schwartz sont les deuxième et troisième personnes les plus importantes du jeu. Les 49ers tenteront d’obtenir leurs deux meilleurs rushers de passes, les défensifs Nick Bosa et Dee Ford, dans des affrontements en tête-à-tête avec Fisher et Schwartz dans des situations de dépassement, en particulier au troisième essai. Schwartz n’est pas en reste. Sur les 32 plaqués offensifs qui ont disputé au moins 900 snaps cette saison, il a égalisé pour le troisième moins de pressions autorisées (20) et a été le seul plaqué non crédité à avoir autorisé un sac en saison régulière ou lors des trois premiers tours des séries éliminatoires.

Dimanche, la principale préoccupation de Schwartz sera de prendre Dee Ford en troisième position. Kansas City a échangé Ford à San Francisco pour un choix de deuxième ronde en mars dernier, et même si Ford a été excellent sur le terrain pour les 49ers, il a raté cinq matchs cette saison avec une blessure aux ischio-jambiers. Même lorsqu’il a joué, il s’est surtout limité aux situations passagères. Le match de championnat NFC contre les Packers était la première fois que Ford a joué plus de la moitié des snaps défensifs des 49ers depuis la semaine 1. Lorsque Ford n’est pas sur le terrain, Schwartz peut voir beaucoup de choix de premier tour en 2015 Arik Armstead, qui a joué plus de la moitié de ses snaps en tant qu’extrémité gauche sur le tacle droit. Selon PFF, Armstead était le quatrième meilleur défenseur de pointe parmi les 136 défenseurs de pointe qui ont joué au moins 150 snaps cette année. Que Schwartz affronte Armstead au premier et au deuxième tour ou Ford au troisième, il aura peut-être son match le plus difficile de la saison dimanche.

Alors que Schwartz gère le tacle droit, Fisher protégera le côté aveugle de Mahomes. Fisher n’a manqué que deux matchs de 2013 à 2018, mais il a raté huit matchs cette saison après une intervention chirurgicale pour réparer une blessure aux muscles du tronc en septembre. Depuis son retour, Fisher a été un tacle solide mais pas génial. Sur les 63 plaqués pour jouer 200 snaps depuis la semaine 11, Fisher est le 32ème bloqueur de passes le mieux classé par PFF, ou presque exactement la moyenne. Il s’alignera principalement contre Nick Bosa, probablement le vainqueur de la recrue défensive de l’année.

2. Les demi de coin de San Francisco Emmanuel Moseley et K’Waun Williams

La défense des 49ers a dominé les Packers dans le match de championnat NFC, mais les Chiefs présentent un défi complètement différent. Voici où les récepteurs Packers se classent dans un avant-projet de 40 mètres, avec leur rang centile à leur position par profileur de joueur.

WR Davante Adams: 4,56 secondes (45e centile parmi les récepteurs)

WR Allen Lazard: 4,55 secondes (49e centile)

WR Geronimo Allison: 4,67 secondes (13e centile)

WR Jake Kumerow: 4,58 secondes (37e centile)

RB Aaron Jones: 4,56 secondes (61e centile parmi les porteurs de ballon)

TE Jimmy Graham: 4,56 secondes (94e centile parmi les bouts serrés)

Voici les chiffres de Kansas City.

WR Tyreek Hill: 4,34 secondes (98e centile)

WR Sammy Watkins: 4,43 secondes (86e centile)

WR Mecole Hardman: 4,33 secondes (99e centile)

WR Demarcus Robinson: 4,59 secondes (34e centile)

RB Damien Williams: 4,45 secondes (91e centile)

TE Travis Kelce: 4,66 secondes (81e centile)

Le tiret de 40 verges n’est pas le meilleur baromètre de l’athlétisme, mais la différence entre les récepteurs Packers et Chiefs est flagrante. Les Packers n’ont pas un seul récepteur large avec une vitesse supérieure à la moyenne. Les Chiefs pourraient avoir les deux joueurs les plus rapides de la NFL à n’importe quelle position. Cette vitesse est difficile à affronter pour n’importe quelle équipe, et ce sera le principal défi pour le secondaire de San Francisco dans le Super Bowl. Presque tous les fans de football connaissent Richard Sherman, le non des 49ers. 1 cornerback. Moins connaissent le non. 2 et non. 3 demi de coin qui seront sur le terrain dimanche. Alors que Sherman joue presque exclusivement sur le côté gauche du terrain (du point de vue défensif, le quart-arrière regarde à sa droite pour voir Sherman), Moseley joue la position extérieure sur le côté droit du terrain. Moseley a remplacé Ahkello Witherspoon, qui avait été mis hors jeu pendant les séries éliminatoires pour un mauvais jeu. Moseley a joué 100% des snaps défensifs des 49ers dans le match de championnat NFC. Le demi de coin Williams n’est pas techniquement un starter de coin, mais il a joué 84% des snaps de San Francisco contre les Packers, plus que n’importe quel joueur de ligne défensive des 49ers. Williams a mené tous les joueurs de ligne non défensifs de la NFL en échappés forcés cette année avec cinq. Sur les 120 demi de coin à avoir joué 300 clichés ou plus cette saison, Sherman avait la meilleure note défensive de Pro Football Focus, Williams ne s’est pas classé. 8, et Moseley classé n °. 32. Sherman est de loin le plus célèbre de ce groupe, mais ils ont tous été solides.

Ils ne couvriront pas les chefs d’homme à homme aussi souvent qu’ils sont dans la zone de couverture. Les 49ers s’asseoiront probablement et laisseront les Chiefs se connecter sur des routes de passage peu profondes, mais ils devront mettre l’accent sur le tacle pour limiter les verges après la capture. Kansas City s’est classée troisième en verges après la capture de cette année (128 verges par match) et s’est classée deuxième en verges après la capture par achèvement (5,4). La façon dont Moseley et Williams couvriront les receveurs des Chiefs sera la clé de ce match, mais leur plaquage peut être plus important.

3. Forte sécurité de Kansas City Tyrann Mathieu

Tyrann Mathieu a un nouveau surnom: le propriétaire. Non seulement le propriétaire est le pire surnom de tous les temps, mais Mathieu s’est donné le surnom. Personne, pas même le Honey Badger, ne peut décider de simplement changer son surnom. Si cela fait quelques années que vous n’avez pas regardé la vidéo qui a inspiré ce nom, veuillez prendre trois minutes et vous remettre en contact avec votre jeunesse.

Mathieu joue toujours comme un blaireau de miel. Il est coté à 5 pieds 9 pouces, 190 livres. Il était considéré comme trop petit pour jouer en défensive au collège, puis a presque remporté le trophée Heisman au LSU. Il était considéré comme trop petit pour jouer dans la NFL, puis a été nommé première équipe All-Pro à 23 ans. D’une manière ou d’une autre, Mathieu est de nouveau tombé du radar national, mais il est le joueur central de la défense de Kansas City sur la plus grande scène de sa vie.

Mathieu a mené tous les défenseurs des Chiefs en snaps (1 080), interceptions (quatre) et passes de déviation (12) cette saison. Il sera essentiel pour arrêter le jeu de course de San Francisco. Dans le match de championnat NFC, les 49ers arrière Raheem Mostert ont couru pour 220 verges et quatre touchés la semaine dernière. Comme forte sécurité, Mathieu sera chargé de combler les trous créés par la ligne offensive des 49ers. La sécurité de Green Bay a été difficile contre les 49ers la semaine dernière, et Darnell Savage Jr. a permis au grand jour de Mostert de s’agrandir en prenant de mauvais angles et en manquant des plaqués sur plusieurs manches. Adrian Amos et Will Redmond ont eu du mal à faire des plaqués ou à couvrir George Kittle. Redmond était le joueur que Shanahan a souligné détiendrait Kittle pré-snap dans une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux la semaine dernière.

Mathieu est peut-être le meilleur candidat des Chiefs pour couvrir Kittle. En surface, cela semble étrange. Kittle est répertorié comme 7 pouces plus grand et 60 livres plus lourd que Mathieu et ils ont la même vitesse – ils ont couru presque le même temps de course de 40 verges à la moissonneuse-batteuse de la NFL. Kittle est une force imparable qui ne croit pas pouvoir être abordée. Si quelqu’un n’a pas peur de lui, c’est le Honey Badger.

4. Tacle défensif de Kansas City Chris Jones

Jones pourrait être le deuxième défenseur le plus important des Chiefs dans le Super Bowl. Le choix de deuxième ronde de 2016 dans l’État du Mississippi est l’un des rares plaqués défensifs de la NFL qui sont d’élite pour précipiter le passeur. Jones avait 15,5 sacs l’an dernier, le troisième derrière Aaron Donald et J.J. Watt. Cette saison, Jones n’avait que neuf sacs tout en manquant trois matchs et étant limité par une blessure au mollet, mais lorsqu’il était sur le terrain, Jones était toujours la même force qu’il était en 2018. Chacune des deux dernières saisons, Jones s’est classé deuxième dans le quart-arrière taux de pression à Aaron Donald parmi les joueurs de ligne défensive intérieure qui a joué au moins 200 snaps, selon Pro Football Focus. Pour quelqu’un qui arrive au quart-arrière à peu près au même rythme que le joueur défensif consécutif de l’année, Jones est assez anonyme parmi les fans de football.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Cela pourrait changer dans le Super Bowl. Jones a joué moins de la moitié des snaps Chiefs dans le match de championnat de l’AFC en raison de la blessure au mollet, la première fois qu’il a joué moins de la moitié des snaps défensifs de l’équipe depuis qu’il s’est blessé pour la première fois lors de la semaine 5. Même dans ce rôle limité, Jones a été dur pour que la ligne offensive des Titans s’arrête dans les situations passagères. À quelle fréquence sera-t-il sur le terrain avec deux semaines de repos supplémentaires? On a demandé à Jones la semaine dernière s’il pouvait jouer tous les snaps du Super Bowl. “Mille pour cent”, a déclaré Jones.

Quel que soit le nombre de clichés qu’il joue, Jones sera efficace. Le milieu de la ligne offensive où Jones gagne son argent est également celui où les 49ers sont les plus vulnérables. Lorsque les 49ers ont perdu ce match choquant contre les Falcons lors de la semaine 15, le plaqueur défensif d’Atlanta Grady Jarrett a dominé la ligne offensive intérieure des 49ers. Le garde gauche de San Francisco Laken Tomlinson, le garde droit Mike Person et le centre de sauvegarde Ben Garland ont tous été battus par Jarrett dans ce match. La semaine suivante contre les Rams, Garland a été battu à plusieurs reprises par le plaqueur défensif des Rams Aaron Donald, et les 49ers ont battu de justesse Los Angeles 34-31. Garland a repris le rôle central de Weston Richburg, qui est sur la réserve des blessés. Lorsque Garland est sur le terrain, Jones peut perturber l’attaque de San Francisco de la même manière que Jarrett et Donald.

5. L’ailier défensif de Kansas City, Frank Clark

Clark est plus connu pour avoir précipité le passeur que pour arrêter la course, mais il a joué un rôle essentiel dans le maintien du Derrick Henry du Tennessee à seulement 69 mètres sur 19 courses dans le match de championnat de l’AFC.

“Parce que nous sommes la meilleure défense du monde en ce moment”, a déclaré Clark à James Palmer de NFL Network après la victoire des Chiefs. “Ils entrent ici, ils disent qu’ils vont courir le ballon. Je sais exactement ce qu’ils allaient faire. Vous regardez ce film, vous savez ce qu’ils vont faire. … Plus de 200 mètres à chaque match. Je savais très bien que nous n’allions pas gagner le match si nous laissions cela se produire. Ils entrent ici, il court sur 70 yards, ils l’appellent le meilleur rusher de la ligue. Nous envoyons son cul à la maison tôt. “

Les chefs savent déjà que les 49ers veulent courir le ballon et ils savent comment les 49ers veulent le faire. Le programme de course à pied de San Francisco existe depuis 25 ans, et la semaine dernière, les Packers ont complètement échoué à défendre la course. Les secondeurs extérieurs de Green Bay, Za’Darius et Preston Smith, ont été expulsés de leurs positions par les joueurs de ligne offensive de San Francisco. Cela ne peut pas arriver dans le Super Bowl. Lorsque les 49ers essaieront de faire passer Mostert sur la ligne de touche, Clark sera l’un des principaux acteurs responsables du retour de Mostert à l’intérieur.

6. L’arrière de San Francisco Kyle Juszczyk

Les 49ers ont versé à Juszczyk près de 6 millions de dollars cette saison, soit plus du double de l’arriéré le mieux payé. Voici comment les équipes dépenseront de l’argent pour le poste d’arrière en 2020, gracieuseté du site Web Spotrac de suivi des plafonds salariaux.

Le seul écart plus grand que le montant que les 49ers paient leur arrière par rapport au reste de la ligue est combien ils utilisent leur arrière par rapport au reste de la ligue. San Francisco a eu deux arrières (généralement un arriéré et un demi offensif) sur le terrain 353 fois au cours de la saison régulière, soit 35% de leurs matchs selon Sharp Football Stats.

Pourquoi les 49ers apprécient-ils autant Juszczyk? Polyvalence. L’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, souhaite que son attaque s’adapte aux joueurs de la défense sur le terrain. Juszczyk s’aligne souvent en tant qu’arrière traditionnel menant la charge sur les blocs de course des 49ers, mais lorsque la défense envoie des joueurs de ligne défensive et des secondeurs défenseurs qui ne sont pas aussi habiles dans la couverture des passes, Juszczyk permet aux 49ers de changer les choses à la volée . Il s’est aligné en tant que receveur dans la fente ou à l’extérieur 52 fois (!) Cette année et a passé du temps à la fin. Dans les deux matchs des séries éliminatoires des 49ers, Juszczyk s’est aligné en tant que receveur ou meneur 25 fois. Les 49ers ne lui ont pas jeté plus de deux passes depuis la semaine 14 contre les Saints, mais il est un coureur de route capable qui ne peut être ignoré. Juszczyk est comme Taysom Hill Lite. Il ne peut pas lancer ou attraper aussi spectaculairement que Hill pour les Saints, mais sa polyvalence fait qu’il est difficile pour la défense de décider comment rendre compte de lui. Peu d’équipes permettraient à leur arrière de jouer dans un match de division, mais c’est à quel point il est important pour l’offensive des 49ers. Si l’un des 49ers défensifs casse un gros jeu, non. 44 sera probablement celui qui ouvrira la voie.