Tyrod Taylor confiant sur les chargeurs en 2020

Tyrod Taylor est confiant à propos des LA Chargers en 2020. S’il a l’opportunité de commencer pour l’équipe l’année prochaine, il est convaincu qu’il impressionnera les gens.

“J’ai parlé avec nos entraîneurs”, a-t-il déclaré.

«Il n’y a rien qui m’ait été dit directement (sur le poste de départ), mais je suppose que grâce à nos conversations, vous avez une idée de où va l’équipe en ce qui concerne le personnel, et comme je l’ai dit, je ne peux pas contrôler quels mouvements seraient effectués et je ne chercherai pas à les contrôler. Je vais juste continuer à me concentrer sur mon amélioration. “

Taylor sait qu’il y a beaucoup de talent dans l’équipe, mais il est sûr qu’il livrera s’il en a l’occasion.

«Nous avons beaucoup de talent dans notre équipe. Si je suis le gars qui appellerait les coups de feu, je suis sûr que nous allons sortir et faire tourner beaucoup de têtes. “

Les Chargers devraient ajouter une présence de vétéran au quart dans les prochaines semaines.

