Tyson Chandler a pleuré le cœur brisé en plein match pour Kobe Bryant

Divers hommages ont suivi le jour de la NBA vers la figure de Kobe Bryant. La star des Lakers est décédée dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna et de nombreux joueurs ont été plus que touchés par l’événement. L’une des images les plus virales était de voir Tyson Chandler, L’un des joueurs les plus coriaces de la NBA, pleurant au milieu du jeu en jouant les Rockets contre les Nuggets.

Le pivot, qui était champion olympique avec Kobe Bryant, Il n’a pas cessé de pleurer tout au long de la réunion lorsque les caméras ont attrapé. Le joueur a joué la saison dernière dans les Lakers. Tyson Chandler reflétait tout le sentiment de la NBA pour la défaite.