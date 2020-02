Tyson Fury a dominé Deontay Wilder pour devenir le nouveau roi de la boxe

L’endroit le plus dangereux dans le sport est à quelques centimètres de la main droite de Deontay Wilder. Cette main est la dernière chose que 40 boxeurs ont vue avant que de mauvaises choses ne se produisent. Mis à part les poubelles dans la pirogue des Astros de Houston, rien dans le sport n’est trempé de manière plus fiable que les boxeurs qui s’approchent de cette main. C’est ce qui a rendu samedi si choquant: Tyson Fury, le nouveau champion du monde des poids lourds, était à l’endroit le plus dangereux du sport et il voulait y être. Il y a prospéré. Il a construit un plan de match autour de lui. Cela ne va pas seulement dans la fosse aux lions, cela entre, déplacez toutes vos affaires et connectez-vous à votre compte Netflix pendant que le lion regarde. Ce n’était pas censé arriver.

Fury a battu Wilder par un arrêt de septième ronde samedi soir à Las Vegas après que le coin de Wilder a jeté l’éponge pour arrêter un combat qui n’a jamais tourné en faveur de Wilder après deux éliminations, la plus notable à venir au troisième tour, et une poignée de feuillets. Wilder était bancal; il saignait de l’oreille et avait du mal à s’équilibrer. Ce n’était pas un coup de chance. Dans l’un des plus grands matchs de boxe de l’histoire récente de la boxe, Fury a changé son plan de match pour aller de l’avant, marchant dans Wilder et le fourmillant de coups de poing. Fury a connecté deux fois plus de coups que Wilder et trois fois plus de coups puissants. La fureur battant Wilder n’est pas un bouleversement massif – leur revanche a été considérée comme un coup de tête. Fury a battu Wilder par arrêt, le coin de Wilder l’appelant un jour après que le meilleur perforateur du sport eut eu du mal à trouver de la puissance – c’était le choc. La fureur est, et nous voulons dire cela doucement, un cinglé. Il a léché le sang de Wilder pendant le combat. Par la suite, il a chanté «American Pie» sur le ring et a demandé à la foule de se joindre à eux (ils l’ont fait). Mais rien de plus surprenant que Fury télégraphiant publiquement son plan de match avant le combat, puis faisant exactement ce qu’il a dit qu’il allait faire: mener le combat vers l’une des plus grosses badass du sport, dont personne ne veut être à la main droite près.

Fury est le nouveau champion WBC, devenant le premier boxeur de l’histoire à mettre fin à deux règnes de titre qui ont duré plus de 10 défenses (il a battu Wladimir Klitschko en 2015). Il est invaincu, et pour la première fois, Wilder ne l’est pas. L’ancien champion a quitté le ring avec un déséquilibre et s’est finalement dirigé vers l’hôpital, tandis que Fury a célébré bruyamment le ring avec une foule principalement britannique à Las Vegas. La chose la plus irrespectueuse qu’un combattant puisse faire est de ne pas assommer un autre homme. Cela arrive. Il chante du karaoké après. Je regardai depuis mon siège Wilder, bougeant toujours maladroitement, se déplaçant pendant un seul chant dans toute l’arène. Ce n’était pas un combat normal.

Le combat était censé être simple: Wilder était meilleur que quiconque sur la planète pour assommer les gens, et Fury était d’élite pour éviter d’être assommé. Fury a esquivé et a échappé à presque tout ce que Wilder lui a lancé lors de leur premier combat, qui s’est terminé par un match nul. Lorsque Wilder s’est connecté lors de cette réunion de 2018, envoyant Fury au tapis avec un méchant renversement, Fury s’est miraculeusement levé, cimentant le statut mythique de la lutte. La sagesse conventionnelle, qui a un assez bon taux de réussite en boxe, a identifié le match revanche de samedi comme une victoire par élimination directe Wilder ou une victoire aux points Fury. Au lieu d’obtenir une véritable suite, nous avons eu un redémarrage très différent avec les mêmes acteurs.

L’entraîneur de Wilder, Jay Deas, a déclaré, incroyablement, qu’il n’était pas d’accord avec la décision de l’entraîneur adjoint Mark Breland de jeter l’éponge pour mettre fin au combat. Deas a dit que le pouvoir de Wilder signifie qu’il est toujours en lui. C’est ridicule. Cela n’allait pas s’améliorer pour Wilder. En fait, il semblait que ça empirait. Le célèbre entraîneur de boxe Teddy Atlas a comparé les combats de Wilder à la composition du film Jaws. Il y a beaucoup d’air mort – beaucoup de bateaux qui se balancent doucement et doucement sur l’eau, et ce qui se cache juste sous la surface, au-delà de la vue, est ce qui vous rend nerveux tout le temps. Il était tentant de penser que la main droite de Wilder allait se déchaîner. Ce n’est jamais arrivé. La redoutable version de Wilder avait disparu dès les premiers tours. Le requin ne fonctionnait pas.

Wilder dit souvent que les boxeurs doivent être parfaits pendant 36 minutes contre lui, alors qu’il n’a besoin d’être parfait que pendant deux secondes. C’est un bon argument: il avait éliminé presque tous les adversaires qu’il avait affrontés avant Fury. Wilder n’a pas réussi à éliminer Bermane Stiverne lors d’une victoire en 2015, mais deux ans plus tard, lors de leur revanche, il a éliminé Stiverne au premier tour. Tout le monde que Wilder a jeté une main droite a été mis KO jusqu’à ce que Fury. Wilder a toujours raison: il n’a besoin d’être parfait que pendant deux secondes. Son problème est qu’il n’a jamais obtenu ces deux secondes, et Fury a été parfait tout le combat.

Fury, avec un nouvel entraîneur, avait un meilleur plan de match, et ses coups frappaient plus fort. Lors du premier combat, Fury a évité la main droite de Wilder. Il comprit comment Wilder utilisait sa main gauche pour régler sa droite, alors Fury se baissa sous la gauche. C’était une brillante tactique défensive, mais Wilder l’a compris au fur et à mesure du combat, d’où sa domination dans les rounds ultérieurs. Si Fury réessayait, Wilder l’aurait probablement propulsé dans le nouveau stade Raiders en bas du MGM Grand. Au lieu de cela, Fury est allé contre le type et a utilisé son jab et sa main droite dans un assaut offensif. Les deux combattants ont gagné environ 20 livres pour le combat: Wilder à 231 livres et Fury à 276. Wilder a semblé lent à son poids record, bien qu’il soit difficile de dire si c’était le poids supplémentaire ou l’impact des coups de poing de Fury. Fury avait l’air puissant et il a utilisé son avantage de poids à son avantage. “Vous ne combattez pas un puncheur qui danse”, a déclaré le promoteur de Fury, Bob Arum, après le combat en louant le plan de match de Fury. “Si vous le faites, vous jouez avec le feu.”

Wilder avait l’air de vouloir atterrir jusqu’au point de parodie – pensez au plus gros coup de circuit de baseball que vous ayez jamais vu avec les bases chargées. Il n’avait tout simplement pas la puissance ou la précision précise (peut-être à cause de la blessure à l’oreille) nécessaires pour se connecter sur la tête d’un combattant comme Fury, qui joue si bien les angles. Wilder peut toujours y être, comme le dit Deas, mais Wilder n’était plus Wilder après le troisième tour.

Donc. Plus de combats. Le prochain combat semble évident: une confrontation entre les deux champions du monde britanniques, Fury et Anthony Joshua. Le promoteur de Joshua en a dit autant sur Twitter. Le problème est que Wilder a une fenêtre de 30 jours pour exercer une option pour un troisième combat avec Fury. Cette clause, jusqu’au résultat de samedi, était une bonne chose. Il a veillé à ce que le vainqueur ne puisse pas esquiver le perdant et maintenir la division des poids lourds. Après que Fury ait si profondément battu Wilder, il pourrait y avoir peu d’appétit pour une trilogie. Cependant, cela revient toujours à une chose avec Wilder: il n’a qu’à être parfait pendant deux secondes. S’il attrape Fury avec un tir, cela pourrait encore bouleverser toute la division des poids lourds. Dans l’état actuel des choses, Fury est un meilleur boxeur, et il n’y a pas beaucoup de débat à ce sujet. Mais 36 minutes de plus pourraient en créer. Si Wilder déclenche la clause et que Fury gagne à nouveau, il unifierait les ceintures contre Joshua vraisemblablement dans un stade de football en Angleterre fin 2020 ou début 2021.

L’étoile de Wilder diminuera dans un avenir prévisible. Il devra soit battre Fury dans un combat de trilogie, soit trouver un moyen d’entrer dans la conversation pour affronter le vainqueur d’un éventuel match Fury-Joshua sur la route. Il faudra beaucoup de KO et de victoires de signature pour Wilder, 34 ans, pour retrouver l’aura qu’il avait samedi après-midi: un seigneur KO invaincu dont les combats étaient remplis de célébrités. Draymond Green a embrassé Khalil Mack dans le couloir avant le combat. Patrick Mahomes l’a accepté. Leonardo DiCaprio ne reviendra probablement pas dans un combat plus sauvage avant un certain temps. Lance Armstrong était là pour une raison quelconque.

Le match revanche de Fury et Wilder a attiré l’attention du monde entier. Des milliers de fans de boxe britanniques ont volé. Les billets étaient extrêmement chers et difficiles à trouver – la porte était de près de 17 millions de dollars, le plus pour un combat de poids lourds au Nevada. Leur premier combat, à Los Angeles en décembre 2018, n’était pas aussi important (j’ai acheté deux billets sur place le jour du combat et je suis allé en tant que spectateur). Mais leur bataille épique, combinée à la défaite d’Anthony Joshua contre Andy Ruiz (depuis vengé) a fait samedi non seulement le combat de l’année, mais l’un des plus grands combats de poids lourds depuis des années.

Fury, maintenant le champion des poids lourds invaincu, devient une star encore plus grande. Le centre du monde de la boxe est l’Angleterre. Pour la première fois depuis 2014, Wilder n’est pas un champion. Aucun poids lourd américain ne l’est. Cet affrontement anglo-américain a créé l’une des meilleures ambiances live dont j’ai été témoin. Wilder avait un contingent de fans plus petit mais fort lors du combat, bien que la plupart d’entre eux se soient présentés samedi. Fury scrutait à environ 100% à travers Vegas au cours de la semaine précédant le combat. À la pesée de vendredi, lorsque Wilder a été hué, j’ai vu Fury bouche, “Wow”, à l’un des membres de son équipe et hausser les sourcils incroyablement haut. Les fans de combat anglais aiment vraiment Las Vegas.

L’étoile de Fury est différente de celle de Wilder ou de Joshua. L’appel de Wilder était simple: c’était un assassin qui a créé des KO emblématiques. Il n’a pas fallu un dur à la boxe pour voir ce qui le rendait formidable. Il y a lieu de faire valoir que Wilder était la star parfaite pour notre moment actuel: la plupart de son éclat pourrait être distillé dans un court clip d’un adversaire sans défense se faisant assommer en jolis morceaux mémorables. Fury est Fury, ce qui signifie qu’il est une star qui mène la foule en chanson. Avant son aventure «American Pie», il a chanté une chanson d’Aerosmith après avoir battu Klitschko en 2015. Il est entré sur le ring via un trône, synchronisant les lèvres «Crazy» de Patsy Cline. Fury a fait un peu de gladiateur samedi soir. Il s’est présenté à la conférence de presse d’après-combat avec une cravate sans chemise en dessous (mais, surtout, un blazer décoré de photos de lui). Permettez-moi de souligner à nouveau: Fury est Fury, un concept qui ne peut être défini que par lui-même.

Wilder a toujours sa main droite, et maintenant il doit construire une histoire de retour. Greg Bishop de Sports Illustrated a rapporté que Wilder avait besoin de sept points de suture à l’intérieur de son oreille avant d’être transporté à l’hôpital. Fury cette semaine a comparé la puissance de Wilder à donner un AK-47 à un enfant de sept ans, dans la mesure où “il est facile à contrôler mais peut le laisser déchirer à tout moment”. C’est un peu dur – Wilder, rappelez-vous, avait éliminé toutes les personnes qu’il avait rencontrées à un moment donné (et pouvait encore assommer Fury) – mais ce n’est pas exagéré de dire que Wilder a vu les limites de ses talents samedi . Il peut faire une chose mieux que quiconque sur la planète. Fury ne l’a jamais laissé faire. En fait, Fury lui a fait ça. Et la boxe est très différente pour elle.