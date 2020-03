Tyson Fury accusé de corruption dans une affaire de dopage

.

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 5

Londres Le règne du britannique Tyson Fury en tant que nouveau champion du monde des poids lourds ne sera pas affecté par les déclarations d’un éleveur qui prétendait recevoir de l’argent pour avoir offert un alibi à un boxeur positif en 2015, a déclaré le président du World Boxing Council (WBC). ), Mauricio Sulaimán.

Le Daily Mail a publié dimanche qu’un éleveur avait reçu une proposition financière pour fournir un alibi lorsque Fury a été testé positif au dopage en 2015.

Le désormais champion du monde et son cousin Hughie ont été testés positifs pour la nandrolone en 2015 et ont été blâmés pour avoir mangé de la viande de sanglier sauvage, citant un éleveur nommé Martin Carefoot comme la personne qui a fourni le produit.

Après un processus long et coûteux avec l’Office britannique antidopage, Fury et son cousin ont reçu une sanction de deux ans et n’ont pu reprendre leur carrière qu’en décembre 2017.

Dans son numéro d’hier, le Daily Mail rapporte que Carefoot nie avoir fourni à l’équipe de Fury cette viande, insistant sur le fait qu’ils lui ont offert 25 000 £ (30 000 $, 27 500 €) pour avoir inventé l’histoire et collaboré sur son cas de dopage.

Mais Sulaiman a noté que ces déclarations n’auront aucun impact sur la ceinture WBC que Fury a gagnée contre l’Américain Deontay Wilder à Las Vegas le mois dernier.

Personnellement, je préfère croire Tyson Fury plutôt que quelqu’un qui admet avoir menti dans des documents juridiques pour de l’argent, a déclaré Sulaiman au journal The Sun.

La personne qui a reconnu avoir accepté l’argent pour mensonge est celle qui devrait être jugée, à mon avis, surtout quand il a attendu cinq ans pour raconter cette histoire, a-t-il ajouté.

Deuxièmement, à cette époque, Fury n’était pas lié à la WBC, il n’avait pas combattu avec Klitschko pour la ceinture WBC, donc cette affaire ne le touche pas en tant que notre champion des poids lourds, a-t-il poursuivi.

Le promoteur de Fury, Frank Warren, qui ne travaillait pas avec lui à l’époque, a déclaré au Sun qu’il avait précédemment reçu des lettres de Carefoot.

Tyson n’a jamais rencontré cet homme auparavant et son histoire est nul, a noté Warren.

.