Tyson Fury appelle Anthony Joshua spar à lui offrir de l’air chaud, mais il aimerait quand même qu’il soit au camp avant que Deontay Wilder ne lui fasse une revanche pour lui donner une “cachette”

Tyson Fury a critiqué Anthony Joshua pour ne pas avoir donné suite à son offre de s’entraîner avec lui avant son match revanche avec Deontay Wilder.

Après un match nul passionnant lors de leur premier combat en décembre 2018, Fury affronte Wilder pour la deuxième fois de sa carrière à Las Vegas le 22 février.

. ou concédants de licence

Fury (à droite) se bat pour la ceinture WBC le 22 février

Pendant ce temps, Joshua a retrouvé ses quatre titres de poids lourds en battant Andy Ruiz Jr lors de leur revanche en décembre.

“AJ” a alors proposé de manière surprenante d’aider Fury dans ses préparatifs contre Wilder.

Le camarade Brit Fury a accepté cette offre, mais Joshua n’a pas rejoint le joueur de 31 ans lors de son camp d’entraînement à Las Vegas.

“Ils ont offert de l’air chaud comme d’habitude”, a déclaré Fury à Seconds Out.

“J’ai accepté, ils ne sont pas venus, prenez ce que vous voulez, c’est tout.

“Joshua n’a rien à voir avec Wilder, mais je voudrais le faire venir et lui donner une bonne cachette de toute façon.

«Mais ils ne vont pas venir, avouons-le.

«Ils ne vont pas venir se faire battre en combat.

“C’était juste une offre stupide à un moment stupide – ne pensais pas, j’ai tout de suite accepté, moi étant moi, et c’était tout.

“Je n’y lis pas trop, il ne vient pas, aussi simple que ça. Il n’a pas les b ****** pour se présenter et s’entraîner, fin. “

Tyson Fury a ACCEPTÉ l’offre de combat d’Anthony Joshua avant le combat avec Deontay Wilder

Joshua a battu le Mexicain-Américain Ruiz par décision unanime, mais Fury a critiqué le déroulement de la victoire.

“Je ne pense pas que ce fut une excellente performance”, a déclaré Fury.

«Je pensais que c’était un hit and run, un style maison s ***, lâche.

«Chaque fois qu’il était immobile, Andy le berçait jusqu’à ses bottes. Mais c’était ce que c’était.

«Il a pris la décision, fair-play. Sur le prochain.”

JUSQU’AU POINT

Eddie Hearn a une meilleure option que AJ pour Andy Ruiz Jr de se battre ensuite

pratique

“ Je me masturbe sept fois par jour ” – Fury révèle ses préparatifs pour le combat de Wilder

choc

Date Tyson Fury vs Deontay Wilder 2: Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche?

anneau de conor

McGregor dit que la revanche de Mayweather “arrivera” et vise le titre mondial de boxe

GUERRE DE PAROLES

Tyson Fury prédit KO, Deontay Wilder promet de “ lui arracher la tête du corps ”

ACCUMULER

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2: conférence de presse

SOUTENIR LE CAST

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 undercard dernières nouvelles et rumeurs

MIS À JOUR

Calendrier de boxe 2020, tous les principaux combats et résultats à venir

Lorsqu’on lui a demandé si Joshua était dans le même style de catégorie que lui et Wilder, Fury a répondu: «Certainement pas. Il a déjà été mis KO. Il est hors de lui, loin de là, il a besoin de faire ses preuves à nouveau.

“Et je ne veux pas le prouver par un coup de filet d’un petit gars gras partout sur le ring.

«Je veux dire encore une fois vous prouver à un niveau élevé.

«C’était une course de trois chevaux, il a été éliminé, c’est toujours une course de deux chevaux.

«Deux chevaux et il n’y en aura plus qu’un après ce combat.

“Vous avez deux poids lourds invaincus, un 6 pieds 7 pouces et un 6 pieds 9 pouces. Un beau, un laid comme n’importe quoi. Et c’est tout. Quelqu’un de 0 doit partir et ce ne sera pas le mien. Ce sera lui. “

.