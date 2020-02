Tyson Fury dit que “ le meilleur devrait combattre le meilleur ”, suggérant qu’un super combat contre Anthony Joshua se profile à l’horizon s’il bat Deontay Wilder

L’héritage est important pour Tyson Fury, qui a suggéré qu’il n’aurait aucun problème à combattre Anthony Joshua si cela aidait à cimenter le sien.

Le Britannique remet son record invaincu en jeu lorsqu’il affronte le champion WBC Deontay Wilder, qui n’a pas encore perdu une fois dans sa carrière.

Fury a déclaré que les meilleurs devraient toujours combattre les meilleurs, suggérant que s’il battait Deontay Wilder, il rencontrerait joyeusement Anthony Joshua sur le ring

S’il quitte Las Vegas avec la ceinture, les discussions se tourneront immédiatement vers une confrontation entièrement britannique contre Anthony Joshua pour avoir la chance d’être le roi incontesté de la boxe poids lourd.

Et Fury pense que le meilleur devrait être le meilleur.

«Je n’ai jamais évité un combat, je me suis toujours entraîné dur pour eux. Même si je suis classé n ° 1 dans le monde, j’ai dû aller sur la route », a-t-il déclaré à l’ancien boxeur Andre Ward dans une interview avec ESPN, ajoutant que cela ne fait pas de différence pour lui où il se bat. .

«Ces combats devraient avoir lieu. Celui qui est le meilleur dans sa catégorie de poids devrait se battre.

«Je n’ai pas peur de perdre un combat, mais je ne pourrais jamais regarder ma carrière et dire que je suis le meilleur sans me battre le meilleur de mon époque.

Frank Warren explique pourquoi Tyson Fury a l’avantage sur Deontay Wilder en revanche

“Je veux être considéré comme le meilleur combattant de mon époque.”

Cela semble être en contraste frappant avec Wilder, qui a bizarrement dit que Joshua était «hors de vue» en termes de combat de poids lourds – quelque chose qui a dérouté le promoteur d’AJ, Eddie Hearn.

“Je ne suis pas drôle, mais comment peux-tu dire ça?

«C’est un gars qui depuis des années refuse de combattre Anthony Joshua et maintenant il recommence. C’est pourquoi Tyson doit gagner.

. ou concédants de licence

Deontay Wilder et Tyson Fury sont prêts pour une revanche explosive

«Tyson Fury combattra Anthony Joshua sans problème. C’est une conversation rapide entre moi, [Top Rank promoter] Bob Arum et MTK et cela se fait instantanément.

«Wilder est sur une autre planète, mais malheureusement je pense qu’il va gagner le combat, mais je veux que Tyson gagne.

“Si Wilder remporte ce combat, il sera soumis à tant de pression pour combattre Joshua, mais les gens peuvent voir par ses commentaires ce que nous affrontons. Dire qu’il n’est pas sur la photo est juste bizarre. “

Fury a poursuivi en expliquant que les rivalités des poids lourds d’aujourd’hui résistent à celles dont jouissaient Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier et Ken Norton.

“Je crois [the Wilder fight] va être l’un des combats de poids lourds à retenir », a-t-il déclaré, citant le Rumble in the Jungle et le Thriller à Manille comme exemples de combats qui font désormais partie de la légende de la boxe.

.