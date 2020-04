Tyson Fury enseigne à sa famille comment éliminer Deontay Wilder et reproduit Mike Tyson pendant l’entraînement à domicile

Tyson Fury a révélé le secret de l’élimination de Deontay Wilder et a reproduit son homonyme Mike Tyson lors de son entraînement Instagram Live vendredi.

Le Gypsy King, 31 ans, est resté en forme pendant la crise des coronavirus en divertissant les fans alors qu’il diffuse des séances d’entraînement quotidiennes sur ses réseaux sociaux aux côtés de sa femme Paris.

Twitter

Fury a gardé lui-même et ses fans en forme pendant la crise du COVID-19

Pendant l’échauffement, le champion des poids lourds de la WBC, Fury, a exhorté les téléspectateurs à faire leur meilleure imitation d’Iron Mike, en copiant son célèbre mouvement de tête et ses techniques de glissement.

Fury a déclaré: «Bougeons cette tête, Mike Tyson, Mike Tyson. Bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête. »

Fury a remporté le titre WBC avec une victoire dominante sur Wilder en février – le combat se terminant lorsque le camp «Bronze Bomber» a jeté l’éponge au septième tour.

Les deux hommes devraient s’affronter dans une trilogie, mais le coronavirus a reporté le combat jusqu’en octobre au moins.

.

Fury a dominé Wilder du début à la fin le 22 février

Mais Fury a donné aux fans un aperçu de la façon dont il a détrôné l’Américain à Las Vegas pendant l’échauffement.

Il a montré la combinaison 1-2, suivi d’un tir au corps, ce qui a mis Wilder au cinquième tour.

Avec deux de ses enfants, Fury rugit: «1 – 2, crochet gauche au corps… lève-toi dosser!

“Un – deux crochet gauche, pas vers le corps, la puissance dans le corps tiré … se lever dosser.”

Plus tôt cette semaine, Fury et Paris ont été rejoints par le demi-frère Tommy et sa petite amie Molly-Mae.

Anthony Joshua a été invité à participer à l’entraînement mais le champion des poids lourds WBA, WBO et IBF a choisi de ne pas se joindre.

Au lieu de cela, «AJ» est plus intéressé à avoir un match de boxe avec Fury, appelant son rival à prouver qu’il est n ° 1.

Joshua a dit: «Oui, viens me battre. Si vous voulez vraiment dire que vous êtes n ° 1, venez me battre. Commençons.

«J’ai le reste des ceintures donc ça n’a de sens que pour moi.

“Je suis le champion des poids lourds unifié du monde, il est le champion WBC.

«Qu’est-ce que cela va prouver, moi et lui se battant? Il y aura une figure dominante dans la division des poids lourds qui aura toutes les ceintures et deviendra incontestée.

«Logiquement, pour faire vos preuves en tant que n ° 1, je dois combattre Tyson Fury. Il doit combattre Anthony Joshua. “

.