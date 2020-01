Tyson Fury explique pourquoi il aimerait voir la star de l’UFC Conor McGregor revenir à la boxe avec Floyd Mayweather en revanche

Conor McGregor est retourné au jeu de combat de façon spectaculaire samedi soir à l’UFC 246 alors qu’il expédiait par KO Donald Cerrone en 40 secondes.

Le notoire n’avait pas combattu depuis sa défaite face à Khabib Nurmagomedov à la fin de 2018, mais il a lancé la décennie du bon pied en démantelant une légende du MMA à Cerrone qui lui a valu un grand total de frappes nulles.

McGregor a une pléthore d’options devant lui pour aller de l’avant, mais il a dit à Ariel Helwani avant l’UFC 246 qu’il voulait retourner à la boxe tôt ou tard et gagner un titre mondial.

Le combat croisé qu’il a fait avec Floyd Mayweather en 2017 – un combat que Mayweather a semblé confirmer qu’ils recommenceront cette année – était sa première incursion dans la boxe et il l’a vu tomber à une défaite tardive de TKO.

Étant donné qu’il était face à l’un des plus grands joueurs de l’histoire, ce n’était pas du tout une mauvaise sortie.

S’adressant à ESPN, Tyson Fury, qui était à Cages à Vegas pour la victoire de McGregor, accueillerait l’Irlandais de nouveau en boxe.

“S’il veut être boxeur, s’il veut faire de la boxe, faites-le”, a déclaré Fury. «Je pensais qu’il avait plutôt bien joué contre Floyd Mayweather. Il avait fait aussi bien que n’importe qui d’autre, vraiment. Il attrapait Mayweather avec de bons coups.

“Je pense que c’est génial pour la boxe et idéal pour les sports de combat”, a poursuivi Fury. «Si McGregor combat Pacquiao ou Mayweather, cela crée un grand spectacle à Las Vegas. Cela donne aux gens l’occasion de sortir et de s’impliquer dans le divertissement et l’action. Cela crée des emplois pour les gens. Il apporte de l’argent à Las Vegas, de l’argent en Amérique. Il apporte du tourisme au pays. Je pense que c’est très, très bon pour le sport en général. “

Fury a tenté de lutter avec la WWE et a taquiné de s’impliquer avec l’UFC après une formation avec Darren Till et il pense que si quelqu’un veut faire quelque chose, il devrait être soutenu.

“Je voudrais le voir, parce que c’est ce que les gens veulent faire de leur vie”, a déclaré Fury. “Qui suis-je, qui êtes-vous ou qui est quelqu’un pour dire que quelqu’un ne devrait pas faire ce qu’il veut faire dans sa vie?”

Fury affrontera Deontay Wilder pour le titre des poids lourds WBC le 22 février, puis il est supposé qu’il pourrait bien participer à WrestleMania de la WWE.

