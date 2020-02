Tyson Fury promet d’éliminer Deontay Wilder dans le deuxième round de la revanche, affirme que le coup de poing de Bombardier de bronze n’est pas si mal

Tyson Fury a promis qu’il frappera Deontay Wilder au deuxième tour de leur revanche très attendue le 22 février.

La paire s’est battue pour la dernière fois en décembre 2018, où ils ont joué un match nul controversé dans un concours que beaucoup ont estimé que le roi tsigane était malheureux de ne pas gagner.

Fury pense qu’il aurait dû remporter la victoire au premier combat

Son entraîneur, SugarHill Steward, a expliqué comment Fury prévoyait d’éliminer l’Américain à Las Vegas.

Mais Fury a exclusivement confirmé à talkSPORT quand exactement il prévoyait de le faire.

S’exprimant sur Drivetime jeudi, Fury a déclaré: «Je m’attends à un KO net. Ce sera tôt dans le combat pour que nous puissions tous sortir et nous enivrer! Passez une bonne nuit à Las Vegas pour célébrer.

«Je vais aller pour le deuxième tour. J’ai dit le deuxième tour du camp et je vais m’en tenir au deuxième tour.

“Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand mais le deuxième tour est quand ça va être.”

Wilder a éliminé tous les adversaires à l’exception de Fury

Wilder a affirmé que les poings de Fury étaient comme des «oreillers» depuis leur premier combat et lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet, Fury a fait un brillant retour en force.

Il a ajouté: “Je vais m’assurer qu’ils sont [my fists] vont être des oreillers en plumes d’oie supplémentaires, juste pour lui.

“Et vous savez ce qui se passe quand vous êtes sur un oreiller supplémentaire en plumes d’oie, n’est-ce pas? Vous allez dormir tranquillement! »

Fury a disputé les douze manches avec le champion des poids lourds WBC lors de leur dernière rencontre.

Wilder a frappé le Britannique à deux reprises, y compris un coup brutal dans le dernier tour, mais Fury a défié les probabilités en se levant de la toile.

Fury semblait certain de perdre dans le tour final, mais a étonnamment réussi à se relever

Wilder a la réputation d’avoir un coup de poing très puissant, mais Fury a rapidement rejeté cette suggestion.

À quel point Wilder frappe fort, Fury a ajouté: «Ce n’est pas si mal, ce n’est pas si mal du tout. Si c’était si mauvais, je ne me serais pas levé au tour douze!

«Ce n’est pas ce qu’il pense que c’est. Il croit qu’il est un grand roi à élimination directe ou autre chose. Il m’a déposé deux fois et je me suis levé et l’ai secoué partout sur le ring. Il ne frappe pas aussi fort, n’est-ce pas?

“Tous ceux contre qui il a combattu, il a été mis KO, à part le Gypsy King. Il m’a fait tomber deux fois et a eu plus de deux minutes dans les deux tours pour me terminer… il faisait de son mieux et il ne pouvait tout simplement pas le faire.

“Donc, quand vous ne pouvez pas le faire après avoir eu l’occasion deux fois, qu’est-ce qui pourrait avoir cet idiot de penser qu’il va le faire une troisième fois?”

«Dès le premier combat, j’ai appris que si je suis bon du tout, je vais le battre dans ce match revanche. Si je suis totalement inutile, je vais perdre. Aucune pression sur moi, genre!

«Je ne peux rien faire pour les décisions des juges, des choses pires se sont produites dans un concours de boxe. C’est pourquoi nous pouvons le refaire et le corriger. Le record sera établi cette fois. »

