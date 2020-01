Tyson Fury publie une vidéo hilarante sur le loup de Wall Street après une déclaration “ se masturber sept fois par jour ”

Tyson Fury a fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré plus tôt cette semaine qu’il se masturbait SEPT fois par jour en préparation de son match revanche avec Deontay Wilder.

Il a dit: “Je fais beaucoup de choses que je ne faisais pas avant.

Fury a fait des déclarations intimes plus tôt cette semaine

«Je mange cinq / six repas par jour, je bois huit litres d’eau. Si cela me donne un avantage, je suis prêt à l’essayer.

“Je me masturbe sept fois par jour pour continuer à pomper ma testostérone.”

C’est une histoire que beaucoup de gens ont vu le côté drôle, et Fury a pris la plaisanterie d’un cran de plus quand il a posté une vidéo hilarante de mash-up avec l’acteur hollywoodien Matthew McConaughey sur Instagram.

The Gypsy King a partagé un clip brillant d’une interview avec lui combiné avec une scène de The Wolf of Wall Street, suggérant qu’il pourrait se donner plus d’un coup de main.

Dans le clip, le personnage de McConaughey demande: «Tu dois rester détendu, tu te branles?», Et Fury répond rapidement: «Je me masturbe sept fois par jour».

Et on lui dit: «Tu dois augmenter ces chiffres. Ce sont des numéros de recrue dans cette raquette. “

Avertissement: cette vidéo contient un langage et des mots forts que les auditeurs peuvent trouver offensants

Fury affrontera Wilder pour la deuxième fois le 22 février à Las Vegas après que leur premier combat en décembre 2018 se soit terminé par un match nul.

Le premier combat a peut-être tenu la distance, mais Fury a promis de mettre fin au match revanche en deux tours en éliminant Wilder.

“Je veux le rencontrer de front,” mano a mano “au centre du ring”, a déclaré le Britannique. “Faisons-en un combat de type Tommy Hearns contre Marvin Hagler.

“Je te rencontrerai Deontay au milieu du ring, le 22 février, je ne courrai pas, tu n’auras pas à chercher n’importe où pour moi.

“Faites juste attention aux bonnes mains parce que vous allez dormir en deux tours.”

