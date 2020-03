Tyson Fury réagit au retour de la couverture du Ring Magazine historique après sa victoire sur Deontay Wilder

Tyson Fury est sans surprise la star de la couverture du Ring Magazine ce mois-ci après avoir éliminé Deontay Wilder pour remporter le titre mondial des poids lourds WBC.

Le “Gypsy King” britannique a d’abord titré la publication historique lorsqu’il a détrôné Wladimir Klitschko en 2015.

AVERTISSEMENT

Anthony Joshua riposte à Tyson Fury et remet en question son record de “ deux bons combats ”

PARTIE TROIS

La trilogie Canelo vs Golovkin serait “probable” pour un stade massif en septembre

CONFIRMÉ

Oleksandr Usyk vs Derek Chisora ​​officiellement annoncé avec date et lieu

grand combat de temps

Fury choisit le vainqueur de Dubois contre Joyce après avoir affronté les deux hommes

RÉGLER

Regardez Mayweather diriger le public britannique à chanter «One Ricky Hatton», 12 ans après le combat

une veine de cocu

Cheltenham Stayers ‘Hurdle sur talkSPORT: Temps, carte de course et commentaire

bonne nuit

Regardez le combattant UFC invaincu Paulo Costa assommer YouTuber Logan Paul à froid

LEÇON

Quand Kubrat Pulev a raillé Wladimir Klitschko puis a obtenu KOd – le prochain adversaire d’AJ

Des plans

McGregor pressenti pour le retour de boxe en ’12 à 18 mois ‘au cours de la conversation de revanche de Mayweather

DERNIER

Eddie Hearn discute de l’impact du coronavirus sur la boxe et du combat d’Anthony Joshua

Maintenant, un peu plus de quatre ans plus tard, Fury a repris le trône des poids lourds et a donc retrouvé sa position sur la couverture du Ring.

Le joueur de 31 ans a fièrement affiché la couverture sur Instagram avec la légende: «La couverture de ce mois-ci sur Ring Magazine.

«Premier poids lourd de l’histoire à devenir double champion sans perdre. Béni par Dieu.”

Ring Magazine est l’une des publications les plus anciennes et les plus célèbres de la boxe.

Il approche de son centenaire, son premier numéro ayant été publié en février 1922.

Ring est également le seul magazine de boxe à publier sa propre version du titre mondial, considéré comme l’une des ceintures les plus prestigieuses du sport.

Tyson Fury n’est que le troisième homme à avoir remporté deux fois le titre des poids lourds du Ring Magazine, après Muhammad Ali et Floyd Patterson.

.