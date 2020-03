Tyson Fury remet en question l’excuse du costume de Deontay Wilder mais jure de gagner le troisième combat et fait des fouilles subtiles sur David Haye et son orteil

Tyson Fury a demandé pourquoi Deontay Wilder n’a pas été en mesure de réduire sa perte à la deuxième place de la soirée.

Wilder a été battu par une masterclass Fury en février et a perdu sa ceinture WBC dans le processus, mais a ensuite déclaré que son costume de marche extravagant de 40 livres signifiait que ses jambes avaient été abattues au moment où le combat était arrêté au septième tour.

. – .

Deontay Wilder a fait son chemin vers le ring avec une tenue extravagante avant sa défaite contre Fury

Il a été révélé plus tard que Wilder portait la tenue depuis 15 minutes AVANT même de marcher vers sa défaite, bien que, comme l’a souligné Fury, le camp d’entraînement du champion détrôné comprenait le port d’un gilet plus lourd que sa tenue au MGM Grand.

Il a cependant offert un aperçu de l’esprit d’un combattant après sa défaite.

“Je peux comprendre d’où il vient parce que dans l’esprit de chaque combattant, il doit toujours y avoir une raison pour laquelle ils ont perdu”, a-t-il déclaré à ITV This Morning.

“Cela ne peut jamais être le simple fait de” Je n’étais pas assez bien la nuit et j’ai perdu contre le meilleur gars “.

“Ça doit toujours être,” le camp était mauvais, c’était la faute de l’entraîneur, c’était mon costume, c’était mon orteil “.

faux

Fury dit que AJ ‘a mes ceintures comme je ne les ai jamais perdues’, affirme qu’il ne peut pas être qualifié de champion

L’AVENIR

Daniel Dubois: Fury et AJ sont à mon horizon, je vais d’abord déchaîner l’enfer sur Joyce

trilogie

Fury vs Wilder 3: Quand est le choc des poids lourds? Date, heure et lieu du combat

suivant

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev: Quand est le combat des poids lourds? Date et heure du choc

suivant

Qui Dillian Whyte se battra ensuite, quand sera-t-il et affrontera-t-il Tyson Fury?

CHOC

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin officiellement annoncé pour le 2 mai à Manchester

UNILATÉRAL

Selon Hearn, Joshua “massacrerait” absolument Wilder s’ils se battaient maintenant

«Taureaux ***»

Les costumes de ring walk comme ceux de Wilder ne seraient jamais autorisés dans l’UFC, dit White

l’homme le plus triste de la planète

Mike Tyson s’effondre en pleurant en disant qu’il est «vide» sans boxe

unifié

Eddie Hearn veut que le contrat Joshua vs Fury soit finalisé maintenant pour le super combat 2020

“Toujours quelque chose est le problème.”

Les commentaires de Fury peuvent être interprétés comme une fouille de l’ancien boxeur David Haye, qui a imputé sa défaite à Wladimir Klitschko en 2011 sur une blessure à son petit orteil.

Avant le match revanche, Haye a eu un échange houleux avec le père du roi des gitans, John, lorsque Fury Snr a révélé qu’il était convaincu que Wilder ne pouvait pas égaler son fils.

Il a même proposé de parier Haye 50 000 £, que ce dernier a refusé.

Fury fera la première défense de son titre contre Wilder pour terminer la trilogie avec le combat qui devrait avoir lieu en juillet.

ITV

Fury est apparu dans This Morning avec sa femme, Paris, et a discuté d’une gamme de sujets, y compris l’excuse de Wilder et un combat potentiel avec Anthony Joshua

Et le Britannique pense qu’il sortira de nouveau victorieux.

“Je l’ai battu la première fois, je l’ai battu la deuxième fois et je vais sûrement le battre la troisième fois”, a-t-il poursuivi.

«La seule chose que je dirai à propos de Deontay Wilder est qu’il est un adversaire très digne. C’est un adversaire très dangereux et il a cette puissance de gomme de 41 KO, seulement la seule défaite. Vous ne pouvez donc jamais écrire un gars comme ça.

“C’est toujours à un coup de poing du désastre avec Deontay parce que, comme il le dit:” Ils doivent être corrects pendant 36 minutes, je dois être correct pendant une seconde “. Et c’est tellement vrai. “

S’il gagne à nouveau et que Anthony Joshua bat Kubrat Pulev en juin, un combat pour le titre d’unification entièrement britannique pourrait avoir lieu avant la fin de l’année, selon les promoteurs Frank Warren et Eddie Hearn.

.