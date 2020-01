Tyson Fury révèle un plan de trois combats comprenant Deontay Wilder, Anthony Joshua et Dillian Whyte

Tyson Fury a nommé Deontay Wilder, Anthony Joshua et Dillian Whyte comme les combattants qu’il a l’intention d’affronter dans les trois derniers combats de son contrat actuel.

Le champion des poids lourds «linéaire» a déjà son match revanche avec Wilder bloqué pour le 22 février à Las Vegas, et après cela il lui restera deux combats sur son accord avec Bob Arum’s Top Rank / ESPN.

On sait que le perdant de Wilder vs Fury II aura la possibilité de forcer un troisième combat, mais le «Gypsy King» est catégorique: son adversaire ne voudra plus l’affronter.

Cela le laisserait prêt à affronter ses rivaux britanniques poids lourds.

Fury a déclaré à iFL TV: «Il me reste encore trois combats.

«Wilder ensuite, Joshua, puis Dillian Whyte. Ensuite, je sors. “

Joshua détient les trois autres titres mondiaux des poids lourds

Si Fury réclame la couronne WBC de Wilder, un affrontement incontesté entre les Britanniques et Joshua serait historique.

En supposant qu’il sortirait victorieux, Fury a l’intention de prendre ensuite l’homme qui serait son challenger obligatoire.

Concernant Whyte, Fury a déclaré: «Il a été obligatoire pendant combien de jours a-t-il dit? 2000 jours?

“2000 jours et il n’a pas eu de tir au titre mondial.

Dillian Whyte détient la ceinture «intérimaire» de la WBC

“Donc, quand je bat Wilder, je vais lui donner un coup.

“Il mérite une chance, c’est un concurrent de haut rang qui n’a pas réussi à décrocher un titre mondial.

«Il me semble que tout le monde a sauf lui, donc quand je bat Wilder, je vais lui donner un coup.

«Il peut être une défense à coup sûr. Un de mes trois derniers. Joshua et Whyte, c’est fait. ”

.