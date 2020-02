Tyson Fury semble lécher le sang du cou de Deontay Wilder après avoir écrasé la main droite lors de la victoire éclatante de TKO à Las Vegas

Tyson Fury a semblé lécher le sang du cou de Deontay Wilder lors de leur passionnant combat pour le titre mondial des poids lourds samedi soir à Las Vegas.

Le «Gypsy King» a ajouté le titre mondial WBC à sa collection croissante de ceintures avec un arrêt convaincant au septième tour de l’Américain avec une belle démonstration de brutalité.

Agressif dès la première cloche comme promis, Fury a attaqué Wilder alors qu’il tenait le centre du ring contre le poinçon le plus féroce de l’histoire des poids lourds.

Au troisième tour, Fury a laissé tomber l’Américain auparavant invaincu avec une délicieuse combinaison un-deux qui a prélevé du sang sur l’oreille droite de Wilder et a continué à saigner pendant les quatre tours restants.

Au cours de l’un des nombreux combats lorsque Fury a utilisé son avantage de trois pierres pour dominer Wilder, il était de près avec le bombardier de bronze.

Et il a semblé lécher le sang dégoulinant de son cou lors d’un échange vraiment bizarre.

Wilder a été laissé instable et instable en raison de la nature explosive et agressive de Fury et de ses attaques, frappant à nouveau le pont d’un crochet gauche brutal au corps au cinquième tour.

L’arrivée est arrivée à mi-chemin de la septième manche lorsque le co-entraîneur de Wilder, Mark Breland, a jeté l’éponge dans le ring alors que son protégé était au bout d’une combinaison dévastatrice.

Cependant, son collègue entraîneur Jay Deas a déploré cette décision et a admis qu’il ne voulait pas voir son combattant renoncer à son titre de cette manière.

Il a dit après le combat: “Ce qui s’est passé entre les rounds, c’est que Mark a dit quelque chose à propos de jeter l’éponge et je lui ai dit:” Ne fais pas ça “, je ne pensais pas qu’il devrait faire ça.

L’agression implacable de Fury a surpris Wilder

“Ensuite, le combat a duré un peu plus longtemps, puis j’ai vu la serviette entrer, donc je n’en ai pas parlé à Mark, mais nous en parlerons et déterminerons ce qui s’est exactement passé là-bas.”

“Je ne pensais pas qu’il aurait dû [thrown in the towel]. Deontay est le genre de gars qui sort sur son bouclier et il vous le dira directement – ne jetez pas la serviette. “

