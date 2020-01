«Tyson Fury sera le plus difficile»

Oleksandr Usyk pense que Tyson Fury représente son plus grand défi potentiel chez les poids lourds.

Le combattant ukrainien a fait le saut dans la division chapiteau de cruiserweight, battant récemment Chazz Witherspoon dans ses débuts en poids lourd.

Usyk est actuellement le challenger obligatoire pour le titre WBO d’Anthony Joshua, mais il ne considère pas le champion des poids lourds comme son test le plus difficile.

Usyk prévoit de reprendre la division des poids lourds

“Je pense que Fury sera le plus difficile”, a déclaré Usyk dans un Q&A pour sa chaîne YouTube (en ukrainien).

“C’est un type très imprévisible: deux mètres de haut et on ne sait pas ce qu’il a en tête, comme le mien.”

Il est juste de dire que Fury ne ressent pas la même chose pour Usyk.

La controverse entoure la position du joueur de 32 ans en tant que challenger obligatoire de la WBO, étant donné qu’il n’a eu qu’un seul combat contre des poids lourds.

Fury a pris ombrage de la décision et a appelé Usyk un «clochard cruiserweight»

En raison de ses statistiques en tant que «super» champion de la WBO chez cruiserweight, Usyk a gagné le droit de monter en poids et de sauter directement devant la file des challengers, devant Dillian Whyte.

Fury a pesé sur la question après avoir vu le président de la WBO suggérer qu’il devrait faire face à Bakhodir Jalolov, 6-0.

Le «Gypsy King» a répondu: «Peut-être que si vous ne m’aviez pas retiré du WBO classé numéro un et mis des clochards légers avec un combat contre des poids lourds [instead], alors vous pourriez avoir votre mot à dire! Haha. “

Tyson Fury sur son combat contre la santé mentale

Fury se prépare pour son match revanche très attendu avec le champion WBC Deontay Wilder, que Usyk a précédemment décrit comme le concurrent qu’il craint le moins.

Il a déclaré à Behind the Gloves en octobre dernier: «Deontay Wilder est le plus simple. Je veux juste me battre avec lui. Il a la ceinture. “

Cependant, Wilder pense que Usyk ne pose aucun problème dans la division.

Le «Bronze Bomber» a déclaré à Sky Sports: «Il n’est pas une menace pour moi. Il est trop petit pour moi. Il fait beaucoup de mouvement mais cela ne me dérange pas. “

