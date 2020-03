Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 est maintenant prévu pour OCTOBRE alors qu’une épidémie de coronavirus exclut les combats d’été

Selon Bob Arum, la lutte pour la trilogie de Tyson Fury avec Deontay Wilder sera repoussée à l’automne.

Arum, qui est le co-promoteur de Fury aux États-Unis aux côtés de Frank Warren, a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que le troisième combat entre les deux se déroule le 18 juillet comme prévu en raison de l’épidémie de coronavirus.

. – .

Fury a laissé tomber Wilder deux fois en route pour remporter le titre des poids lourds WBC

Le Gypsy King a battu Wilder en février pour remporter le titre des poids lourds WBC après que leur premier combat en 2018 se soit terminé par un match nul controversé.

Le Bronze Bomber a activé une clause de revanche dans son contrat pour combattre Fury pour la troisième fois, avec le MGM Grand à Las Vegas comme lieu hôte une fois de plus cet été.

Mais lorsqu’on lui a demandé si le combat aurait lieu le 18 juillet, Arum a déclaré à ESPN: «Clairement non. Nous ne savons même pas si le MGM sera même ouvert d’ici là.

Tyson Fury publie un message sur le coronavirus

«Vous ne pouviez pas garantir aux combattants que l’événement aurait lieu à cette date. Nous ne pouvions ni les convaincre ni nous-mêmes.

«Où allaient-ils s’entraîner pour ça? Cela n’avait aucun sens. Il suffit de prendre du recul. Comment allez-vous vendre des billets? Il est absolument ridicule de dire que le combat est en cours alors que les Britanniques ne peuvent même pas y arriver.

«Donc, tout le monde doit prendre du recul. La boxe n’est pas isolée. Cela fait partie de ce qui se passe dans le monde. Donc, peut-être que le combat aura lieu début octobre. »

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

.