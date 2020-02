Tyson Fury vs Deontey Wilder LIVE 2 round x round Où regarder Internet, vainqueur Fight Box 2020

Près de 15 mois après leur première réunion, la machine à éliminer les poids lourds Deontay Wilder et le champion linéaire Tyson furie ils bloquent les cornes une fois de plus, menant un événement à la carte (PPV) diffusé par ESPN + de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La co-star voit le champion des poids lourds de l’IBF, Charles Martin, s’affronter avec l’ancien challenger Gerald Washington; Dans les premières heures de la nuit, le roi du poids super-coq de l’action totale, Emanuel Navarrete, se bat pour la cinquième fois en neuf mois contre le meurtrier philippin Jeo Santisima et la perspective d’un poids super welter de 6’5 »Sebastian Fundora ouvre le spectacle contre l’Olympique australien Daniel Lewis.

Beaucoup de choses peuvent changer en un an; Par conséquent, plongons et calculons combien.

nom: Deontay «Le bombardier de bronze» Wilder

34 ans

Record: 42-0-1 (41 KO)

Cinq derniers combats: Luis Ortiz (KO-7), Dominic Breazeale (KO-1), Tyson Fury (Split Draw) Luis Ortiz (TKO-10), Bermane Stiverne (KO-1)

Des victoires importantes (autres que ceux mentionnés ci-dessus): aucun

VS.

nom: Tyson «Le roi des gitans» Fury

31 ans

Record: 29-0-1 (20 KO)

Cinq derniers combats: Otto Wallin (UD), Tom Schwarz (TKO-2), Deontay Wilder (Split Draw) Francisco Pianeta (UD), Sefer Seferi (RTD-4)

Des victoires importantes (autres que ceux mentionnés ci-dessus): Wladimir Klitschko, Dereck Chisora ​​x2, Steve Cunningham

Tyson Fury contre Deontey Wilder LIVE 2

Avant de regarder vers l’avant, regardons ce qui s’est passé depuis leur rupture controversée en décembre 2018. Les plans pour une revanche immédiate ont échoué lorsque «The Gypsy King» a signé avec Top Rank, qui s’est vite rendu compte qu’ils n’avaient pas à toute personne avec qui Fureur se battre. Il a lancé son accord promotionnel en luttant contre Tom Schwarz, un Allemand invaincu mais non testé qui a tué de manière prévisible.

Puis vint invaincu mais pas jugé le suédois Otto Wallin; au lieu de prendre sa retraite, Wallin a ouvert une coupe désagréable sur l’œil de Fureur et forcé le plus grand homme à approfondir la décision. Une telle réduction a été présentée comme un objectif potentiel pour Wilder, mais depuis cinq mois, je ne ferais pas confiance à ce facteur.

Avec le match retour temporairement sur la table, la WBC a ordonné à Wilder d’affronter le challenger obligatoire de longue date Dominic Breazeale, un ancien olympien américain. UU. Avec une puissance sérieuse et des problèmes défensifs tout aussi graves. À son crédit, Breazeale a tiré pour une fin précoce, pour être oublié juste au moment où le commentateur Paulie Malignaggi a félicité son moxie.

Wilder puis il tourna son regard vers l’ancien ennemi Luis Ortiz, et malgré un mauvais sang ostensible, “The Bronze Bomber” passa les six premiers rounds à tourner sans rien faire dans la gamme tandis que son ennemi cubain se mit au travail avec des combinaisons. Puis, à la fin du septième, Wilder Il l’a laissé sans signification avec pratiquement le premier vrai coup qu’il a lancé toute la nuit. Cette main droite a finalement été nommée “KO de l’année” par le magazine Ring pour 2019.

J’espère que vous avez apprécié ce résumé, car je n’ai vraiment pas grand-chose à ajouter à ma dernière ventilation. Ce n’est pas comme ça de Wilder faire des ajustements; C’est un gars prêt à rester là et à mettre du style après la ronde à la recherche d’un hit parfait. L’histoire est toujours «Deontay Wilder chercher la fin d’un coup tandis que le jeu de jambes et les combinaisons de Tyson furie Ils font paraître idiot.

Ce qui a changé, cependant, c’est mon choix. Fureur il sera sûrement encore plus difficile à atteindre après avoir collecté plus d’une demi-heure de données sur Wilder, et bien que «Bronze Bomber» puisse punir la moindre erreur avec un tir qui change la donne, le fait que Fureur Il a survécu à deux monstres, les mains droites et en ont quand même fait assez pour mériter le triomphe me font penser qu’il l’emmènera encore une fois aux juges.

Et Wilder Il passe trop de temps assis sur ses talons pour gagner une décision.

En boxant ce que c’est, Wilder Je pourrais encore influencer un juge, mais j’espère que Fureur accumuler une disparité statistique trop importante pour être niée. Wilder passer 12 tours à attendre une opportunité qui ne se présente jamais Fureur Il le divise.

Prédiction: Fury par décision partagée