UCAM maintient son engagement envers le COE en garantissant son alliance au-delà de Tokyo 2021

Le sport olympique espagnol a de la chance. La Université catholique de Murcie continuera à soutenir la Comité olympique espagnol, malgré le report des Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021. Ainsi, le corps dirigé par José Luis Mendoza garantit le maintien de toutes les ressources et de l’aide qu’ils ont offert aux athlètes ces dernières années.

“Les athlètes peuvent être tranquilles car notre lien avec le COE restera le même. Le coronavirus n’affectera ni notre aide ni nos bourses. Il serait absurde pour nous de changer notre philosophie en raison du report des Jeux Olympiques », expliquent-ils de l’UCAM à OKDIARIO.

450 athlètes ont reçu des bourses ces dernières années pour l’aide à leur développement et surtout dans le même but, qui n’est autre que de participer aux Jeux Olympiques. Le renouvellement du lien entre l’UCAM et le COE montre que le projet universitaire est stable et se poursuit dans le temps, basé sur le service et aide les athlètes tant dans les études que dans leur entraînement, deux exercices qui cherchent à gérer alternativement avec un modèle exemplaire.

Les Jeux Olympiques de Tokyo se tiendra du 23 juillet 2021 après report forcé par la crise des coronavirus. Ce changement de dates met en doute la continuité de nombreux athlètes avec leur projet de préparation à l’épreuve olympique, mais la confirmation de l’alliance UCAM avec le COE permet le maintien de l’aide et donc un plus de tranquillité pour les athlètes.