UEFA Nations League: Ce sera le tirage au sort

Tirage au sort de l’UEFA La Ligue des Nations est célébrée ce 3 mars à partir de 2020 à Amsterdam à 18h00. L’équipe espagnole dirigée par Luis Enrique rencontrera ses trois rivaux pour la phase de groupes.

Les 55 pays qui participeront à la Ligue des Nations ils seront encadrés en quatre ligues qui seront en fonction du coefficient UEFA. Les 16 premiers iront en Ligue A, de 17 à 43, à la Ligue B, de 33 à 48 à la Ligue C et de 49 à 55 à la Ligue D. Chaque ligue a quatre tambours, sauf le dernier, composé de deux.

Les équipes partiront au hasard, mais il y aura diverses restrictions pour d’éventuels affrontements. Premièrement, les sélections qui, selon le Comité exécutif de l’UEFA, peuvent avoir lieu problèmes dus à des situations politiques Ils ne peuvent pas se mesurer. Une autre exigence est que le voyage entre les deux pays dure moins de huit heures. Et enfin, pour lieux d’hiver

En suivant ces directives, L’Espagne connaît déjà ses rivaux possibles. Vous ne pourrez affronter ni la Belgique, ni la France, ni l’Italie car ils sont en hype 2, les mêmes que ceux de Luis Enrique. En tant que chef de série, l’équipe nationale pourrait être mesurée à Portugal, Hollande, Angleterre ou Suisse. Du battage médiatique 3 sortira Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark ou Suèdetandis que du battage médiatique 4, Croatie, Pologne, Allemagne ou Islande.

Les sélections, après avoir été encadrées dans les groupes, devront Jouez à l’aller-retour avec vos rivaux. De plus, les quatre champions de la Ligue A joueront le quatre derniers matchs de la Ligue des Nations en juin 2021. La dernière des ligues A et B descendra, tandis que la première des B, C et D passera au niveau suivant.

Il y aura de cette compétition 162 jeux de la phase de groupes et aura lieu à Septembre, octobre et novembre 2020, la phase finale en juin 2021 et les éliminatoires de la baisse en mars 2022.

Il en sera de même des bombes du tirage au sort de la Ligue des Nations

Ligue A:

Pot 1: Portugal, Hollande, Angleterre, Suisse

Pot 2: Belgique, France, Espagne, Italie

Pot 3: Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède

Pot 4: Croatie, Pologne, Allemagne, Islande

Ligue B:

Pot 1: Russie, Autriche, Pays de Galles, République tchèque

Pot 2: Ecosse, Norvège, Serbie, Finlande

Pot 3: Slovaquie, Turquie, République d’Irlande, Irlande du Nord

Pot 4: Bulgarie, Israël, Hongrie, Roumanie

Ligue C:

Pot 1: Grèce, Albanie, Monténégro, Géorgie

Pot 2: Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie, Chypre

Pot 3: Estonie, Slovénie, Lituanie, Luxembourg

Pot 4: Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie

Ligue D:

Pot 1: Gibraltar, îles Féroé, Lettonie, Liechtenstein

Pot 2: Andorre, Malte, Saint-Marin