UFC 246: Floyd Mayweather révèle une revanche avec Conor McGregor après la victoire de l’Irlandais sur Donald Cerrone

Sans surprise, tout le monde veut à nouveau un morceau de Conor McGregor maintenant.

Le Notorious a fait son retour à l’UFC après 15 mois d’absence à l’UFC 246 et cela valait la peine d’attendre.

Conor McGregor était naturellement ravi de sa victoire

McGregor a démantelé la légende de l’UFC Donald Cerrone en 40 secondes pour décrocher sa première victoire dans l’entreprise depuis 2016.

Il est maintenant le seul homme de l’histoire de l’UFC à avoir remporté des éliminatoires dans trois catégories de poids distinctes – poids plume, poids léger et poids welter.

Malgré toute l’histoire que McGregor a faite en MMA, il n’a pas caché son envie de retourner à la boxe.

Lors d’une récente interview avec Ariel Helwani, il a déclaré qu’il y reviendrait certainement et qu’il aimerait retrouver Floyd Mayweather.

Des mois avant cela, Mayweather et Dana White ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord sur un accord de co-promotion.

Depuis lors, le président de l’UFC, White, a déclaré que «l’argent est dans les combats de Floyd» et qu’il concourrait selon les termes de leur accord.

Juste après la victoire de McGregor sur Cerrone, Mayweather a posté sur son Instragram confirmant que les deux se rencontreront à nouveau en 2020.

En outre, lors de la conférence de presse qui a suivi l’UFC 246, White a déclaré: «Floyd est dans nos plans et nous sommes dans les plans de Floyd cette année. Nous allons faire quelque chose. “

Il semble que l’un des combats les plus lucratifs de l’histoire du sport aura une deuxième manche, mais White sait également qu’un rendez-vous avec Nurmagomedov à l’UFC serait leur combat le plus lucratif de tous les temps.

Ce n’est pas quelque chose qu’il est prêt à ignorer, malgré la réticence de Khabib à prendre le combat. Cependant, White dit que ce serait aussi important pour son héritage.

Blanc sur Khabib contre McGregor 2: “Nous regardons Hagler-Hearns. Ali-Frazier. C’est un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous menez, c’est le combat qui a du sens.…

Khabib est le combat à mener. C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. “

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 19 janvier 2020

McGregor a prouvé qu’il possédait toujours la qualité et les compétences sensationnelles à l’intérieur de l’octogone pour générer de l’intérêt, mais comment se déroulera un deuxième combat entre McGregor et Mayweather dans le ring – ou l’octogone – et au box-office?

