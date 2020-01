UFC 246 – McGregor vs ‘Cowboy TONIGHT: heure de début au Royaume-Uni, chaîne de télévision, diffusion en direct, carte principale et préliminaires

Conor McGregor revient dans l’Octogone ce soir – où il affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.

Le Notorious revient à l’action aux États-Unis au poids welter, ayant été absent du sport depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018.

Conor McGregor est pesé et impatient d’aller

Vendredi matin, les deux hommes ont pesé fort sur la limite de 170 livres, le poids le plus élevé jamais atteint par l’Irlandais.

Cerrone est un vétéran des arts martiaux mixtes, dont le dernier combat s’est terminé par la défaite de Justin Gaethje à l’UFC Fight Night 158 ​​en septembre.

Quand est l’UFC 246?

L’UFC 246 aura lieu ce soir le samedi 18 janvier

Il se déroule à la T-Mobile Arena de Las Vegas

12 combats auront lieu la nuit sur la carte principale, les préliminaires et les premiers préliminaires

À quelle heure commence McGregor vs ‘Cowboy’ Cerrone?

Les premières rondes préliminaires commencent à 23h30, heure du Royaume-Uni, samedi soir et la carte principale devrait commencer à partir de 3 heures, heure du Royaume-Uni, dimanche.

McGregor vs «Cowboy» Cerrone est l’événement principal de la carte et devrait commencer à 5h L’heure de ‘Angleterre le dimanche

Comment puis-je regarder McGregor contre «Cowboy» Cerrone?

L’UFC 246 sera diffusé sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni au prix de 19,95 £.

BT Sport Box Office est sur la chaîne Sky 490, la chaîne BT 494 et dans la section des événements en direct sur Virgin Media.

Il peut être diffusé en direct en ligne sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Aux États-Unis, la carte sera affichée sur PPV sur ESPN +.

talkSPORT.com vous apportera un blog en direct de toutes les actions de l’événement principal de l’UFC.

Conor McGregor retournera à l’UFC contre Donald Cerrone

Qu’ont dit les deux combattants?

McGregor a déclaré à la veille de son retour à l’UFC: «J’ai cassé le match avant l’âge de 30 ans. Mais c’est le passé. Je suis concentré sur le présent, concentré sur la création de beaucoup plus de moments magiques à l’intérieur de l’octogone.

«Tout le monde dit toujours« quand récupèrerons-nous l’ancien Conor? Nous voulons récupérer le Conor 2016 ». Je fumais ce mec. Je suis dans un super état d’esprit de combat.

«J’ai vécu de nombreux moments emblématiques et de nombreux grands moments et cela est venu grâce à l’engagement et la cohérence et au travail acharné constant.

«C’est en dehors de cela qui fait la différence. Si vous n’êtes pas allumé en dehors de celui-ci, si ce n’est pas dans votre façon de penser en dehors du jeu ou en dehors de la salle de gym, il est facile de s’éteindre et il est facile de perdre le focus.

“Et puis, quand vous revenez, vous n’êtes pas aussi forte ni aussi bonne, et c’est une pente glissante.”

Cerrone a déclaré: «Je fais cinq tours avec ce mec et je ne peux pas attendre jusqu’à samedi soir.

«C’est le combat que je voulais. Conor est l’un des derniers d’une race de combattants mourants et je ne peux pas attendre samedi soir », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que la carte de combat complète?

Carte principale (BT Sport Box Office à partir de 3h du matin)

Conor McGregor contre Donald Cerrone (poids welter) – Main event

Holly Holm contre Raquel Pennington (poids coq féminin)

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene (poids lourd)

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira (léger)

Préliminaires (BT Sport à partir de 1h du matin)

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids mouche féminin)

Andre Fili vs Sodiq Yusuff (poids plume)

Drew Dober vs Nasrat Haqparast (Léger)

Chas Skelly vs Grant Dawson (poids plume)

Premières rondes (UFC Fight Pass à partir de 23h30)

Sabina Mazo contre JJ Aldrich (poids mouche féminin)

Tim Elliott vs Askar Askarov (poids mouche)

Brian Kelleher vs Ode Osbourne (poids coq)

Aleksa Camur vs Justin Ledet (poids léger léger)

McGregor vs Cerrone cotes

McGregor va GAGNER – 1/3

Cerrone à gagner – 9/4

