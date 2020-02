UFC 247 Jon Jones contre Dominick Reyes en direct, en direct

L’UFC 247 propose non pas un mais deux combats de championnat pour votre plus grand plaisir. La première est Katlyn Chookagian qui affronte Valentina Shevchenko pour la ceinture de poids mouche pour femmes. Ensuite, dans le co-événement principal de la nuit, Jon Jones tentera de défendre sa ceinture légère et lourde du challenger Dominick Reyes. La meilleure façon de voir ce flux UFC est via ESPN +.

Après avoir défendu avec succès son championnat des poids lourds légers pendant des années, Jones a l’intention de conquérir une autre catégorie de poids. Il a parlé de sauter pour affronter Stipe Miocic pour la ceinture des poids lourds, tant qu’il bat Reyes dans le combat de l’UFC ce soir.

Cependant, Jones ne devrait pas négliger Reyes invaincu, qui vient de terminer une victoire par élimination directe au premier tour contre Chris Weidman qui lui a valu le bonus Performance de la nuit. Avec des coups de pied dévastateurs, beaucoup de puissance et la confiance que seul un combattant invaincu peut porter, Reyes n’est certainement pas un adversaire facile même si Jones l’a renvoyé.

Inscrivez-vous à ESPN + pour ne manquer aucun des derniers flux UFC.

Comment regarder UFC 247: Jon Jones contre Dominick Reyes

Qui: Jon Jones (25-1) contre Dominick Reyes (12-0)

Quand: Samedi 8 février, 20 h 00 ET

Où: Toyota Center, Houston, TX

Flux UFC:

Diffusion en direct UFC: Regardez le combat de l’UFC ce soir sur ESPN +.

Carte principale UFC 247 (22 h HE)

Jon Jones vs Dominick Reyes – Light Heavyweight (Title Bout)

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – Poids mouche des femmes (Bout titre)

Juan Adams contre Justin Tafa – Poids lourd

Mirsad Bektic contre Dan Ige – Poids plume

Derrick Lewis contre Ilir Latifi – Poids lourd

Préliminaires UFC 247 (20 h HE – ESPN)

Trevin Giles contre James Krause – Poids moyen

Alex Morono contre Khaos Williams – Poids mi-moyen

Lauren Murphy contre Andrea Lee – Poids mouche féminin

Miles Johns contre Mario Bautista – poids coq

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.