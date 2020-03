«Ugly Delicious», aperçu de la saison 2, The Teflon Wok et Jerry Saltz, vol. 2

Photo de Dia Dipasupil / . pour Playboy

Dans le 100e épisode de «The Dave Chang Show», Dave donne un aperçu de la prochaine saison «Ugly Delicious» 2

Dans le 100e épisode de The Dave Chang Show, Dave donne un aperçu de la prochaine saison Ugly Delicious 2 et des nombreuses utilisations du wok en téflon (1:46) avant d’amener l’un des invités les plus populaires de l’histoire du spectacle, le prix Pulitzer – critique d’art gagnant Jerry Saltz, pour approfondir les subtilités du processus créatif (16:41).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS