Ugo Humbert de France remporte le titre du tournoi d’Auckland

18 janvier 2020, 8 h 59 Auckland, Nouvelle-Zélande 18 janvier (Prensa Latina) Le Français Ugo Humbert a remporté le titre de sa première finale en battant son compatriote Benoit Paire aujourd’hui 7-6 (7-2), 3-6 et 7-6 (7-5) dans le tournoi ATP 250 dans cette ville.

Après un peu plus de deux heures et demie de combats acharnés sur la piste, Humbert, 21 ans et actuellement numéro 57 du classement mondial avant de commencer le tournoi, il a dû souffrir devant la plus grande expérience de Paire et seulement de petits détails dans les séries éliminatoires de la première et le troisième set lui a donné la victoire.

Le Français a déclaré à la presse qu’il s’agissait “d’un tournoi de revanche car j’avais perdu contre quatre des cinq joueurs avec qui j’ai joué cette semaine, c’est une belle réussite pour moi et je ne pouvais pas rêver d’un meilleur début de saison”.

Pour remporter la victoire, il a dû remporter trois candidats au tournoi: Denis Shapovalov (2), John Isner (4) et Paire lui-même (5).

Humbert prend à Auckland 250 points pour le classement ATP et tandis que Paire reste 150 points et les deux vont maintenant tourner leur attention vers le premier Grand Chelem de l’année.

Dans cette compétition qui débutera lundi prochain, Humbert se mesure à ses débuts avec l’Australien John Millman, tandis que Paire agissant en tant que favori 20 ouvre sa participation contre l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe.

jcm / kia

