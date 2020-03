Ultimate Sports Broadcaster Bracket 2020: Votez dans le Sweet 16

Notre domaine des diffuseurs sportifs a été réduit à 16, et il y a eu des bouleversements massifs au premier tour. Joe Buck, le meneur de jeu par équipe de Fox, est tombé contre la légende du hockey Doc Emrick dans la division play-by-play, et les anciens partenaires de First Take, Stephen A. Smith et Skip Bayless, ont tous deux perdu.

L’ancien co-hôte de High Noon Bomani Jones a éliminé Bayless dans une victoire éclatante, tandis que Stephen A. Smith est tombé à la tête de série no 8 Colin Cowherd. Chacune de nos quatre meilleures graines de la région des experts a perdu, car Jalen Rose et Shannon Sharpe ont également été évincées.

Mercredi, le scrutin se terminera à 10 h (HE). De nouveaux matchs seront publiés peu de temps après la fermeture des sondages.

Région Play-by-play

(1) Jim Nantz contre (4) Al Michaels

(6) Gus Johnson contre (7) Doc Emrick

Région analyste

(1) Tony Romo contre (5) Troy Aikman

(3) Cris Collinsworth c. (2) Doris Burke

Région secondaire

(1) Erin Andrews contre (4) David Feherty

(3) Pam Oliver contre (2) Maria Taylor

Région de Pundit

(8) Colin Cowherd contre (5) Dan Le Batard

(6) Max Kellerman contre (7) Bomani Jones

.