Umtiti pourrait rater le match contre l’Athletic … pour avoir dû aller au tribunal après avoir détruit sa maison

La mauvaise nouvelle se passe aux alentours du Football Club Barcelona: après la blessure mortelle d’un Dembélé qui sera perdu le reste de la saison, Samuel Umtiti pourrait ne pas être disponible pour l’important match de San Mamés contre Athletic.

Selon TV3, Quique Setién pourrait ne pas avoir la centrale française car il pourrait avoir un procès avec les propriétaires de son ancienne maison, qui réclament le footballeur 183 000 euros pour une multitude de dommages prétendument causé pendant votre séjour sur la propriété.

Selon les propriétaires, Umtiti aurait laissé certaines zones de la maison en mauvais état, comme la piscine et le parquet. Le Français avait expliqué qu’il avait “deux personnalités” dans une interview pour L’Equipe, et qu’il était très différent sur et en dehors du terrain: «J’ai l’air un peu froide et sérieuse, mais je passe la journée à rire et je peux être le clown du groupe«.