Un adieu chaleureux à Eli Manning, un artiste emblématique du football

Vendredi matin, les adieux d’Eli Manning ont eu lieu à l’intérieur du centre d’entraînement des Giants de New York, car la salle que l’organisation utilise généralement pour ce type de conférences de presse aurait été trop petite. Les grosses chaises pliantes blanches alignées pour le public, ainsi que les enfants banderolés qui bâillent et s’agitent depuis la première rangée, ont fait de la retraite de Manning un peu un mariage. Les visages rouges pleureurs et les remarques douces-amères des hommes émotifs rappelaient qu’il s’agissait davantage d’un service commémoratif. Michael Strahan et Plaxico Burress étaient dans la maison; Mark Herzlich a secoué un grand Mohawk; Archie Manning ressemblait à Joe Biden; La voix apaisante et saccadée de Bob Papa est sortie d’un montage de faits saillants.

Plus tôt dans la journée, Peyton Manning était allé à la radio avec Golic and Wingo Show d’ESPN et avait raconté des histoires d’Eli (récemment!) Lui donnant un wedgie atomique si mauvais que «mes épaules étaient levées dans le coin et je ne pouvais pas sortir »Et sur la façon dont parfois, quelques heures avant ses propres matchs de football, Peyton se mettait à« transpirer »en regardant les matchs des Giants et à se fâcher des commentaires liés à Eli par des gens comme Joe Buck. Ce type d’énergie chaotique (et hautement relatable) était absent de la conférence de presse elle-même, qui était juste assez grande pour mériter une petite production spéciale construite autour d’elle par ESPN, mais juste une niche suffisante pour être diffusée sur ESPN2.

Eli Manning, deux fois MVP du Super Bowl qui a terminé sa carrière au septième rang des verges par la passe de la NFL, s’est assis avec sa famille tandis que le copropriétaire des Giants, John Mara, a annoncé qu’aucun autre géant de New York ne porterait jamais de non. 10 à nouveau. Le visage du quart-arrière était tordu en ce qui ressemblait à un froncement de sourcils, mais était vraiment l’un de ces sourires qui essayaient de ne pas pleurer. Puis il se leva et se tint devant une toile de fond qui avait les mots «Hackensack Meridian Health» et «Quest Diagnostics» affichés de façon répétée. “Ce sport a très peu d’adieux”, a-t-il déclaré. Ses propres adieux étaient définitivement devenus extrêmement «réels» dans la façon dont les gens utilisaient parfois le mot réel pour décrire une personne qui a obstinément persévéré, pour le meilleur et pour le pire, à travers des moments vraiment difficiles. La fin a commencé il y a des années lorsque l’entraîneur-chef des Giants de l’époque, Ben McAdoo, a placé Manning pour… Geno Smith? … Et a mis fin à la séquence de départ de 210 matchs sous-estimée. (J’ai écrit un adieu émotionnel à la fois à Manning et à Mike Francesa à l’époque; certaines choses ne changent jamais.) Cela a continué lorsque les Giants ont rédigé l’héritier de Manning apparent (et le clone apparent) Daniel Jones au printemps dernier, puis ont pris la décision de le lancer ce tomber. Manning a dit que bien qu’il ait pensé à essayer de jouer plus longtemps, il n’avait aucun regret d’avoir décidé de sortir en tant que géant; qu’il savait que c’était le bon appel. Il a cité Wellington Mara, l’ancien ancien copropriétaire de l’équipe, qui disait parfois: Une fois un géant, toujours un géant. Manning y a ajouté son propre élément: «Pour moi», a-t-il dit, «ce n’est qu’un géant».

Au cours d’un segment de questions et réponses (dans lequel une question a commencé, «Merci pour la classe d’élégance», et d’autres étaient: «D’où vient cette force intestinale?» Et «Que signifie l’embrayage pour vous, et pourquoi avez-vous pu être ?), Manning a été informé que Tom Brady, qui a remporté six Super Bowls mais qui a également perdu une paire face aux Giants dans les Super Bowls XLII et XLVI, avait écrit un tweet de félicitations dans lequel il mentionnait souhaiter que Manning n’ait pas gagné. ces deux titres.

Félicitations pour votre retraite et bonne carrière Eli! Mais je ne vais pas mentir, j’aurais aimé que vous n’ayez gagné aucun Super Bowl.

– Tom Brady (@TomBrady) 24 janvier 2020

“J’ai côtoyé Tom et je sais à quel point il est compétitif”, a déclaré Manning, affable. «Nous plaisantons un peu à ce sujet. … Mais ce n’est pas vraiment drôle pour lui. »Et donc, au final, l’adieu de Manning au jeu était un morceau avec la façon dont toute sa carrière s’est déroulée: surtout peu exceptionnelle, un peu maladroite, élevée brièvement à un statut emblématique en possédant nonchalamment Tom Brady , comme jamais.

J’étais en fait déçu par le montage vidéo que les Giants ont joué vendredi matin. Il a eu un début prometteur: des images de la conférence de presse de Manning après le repêchage de 2004, où il a été emmené en premier par les Chargers de San Diego avant de les rejeter publiquement et d’être échangé aux Giants. Manning porte un grand costume ancien, un chapeau géant bruyant et un sourire moqueur.

«J’aime l’organisation», dit-il à propos des Giants, «donc je pense que ce sera un bon endroit, et je pense que les choses vont s’arranger ici.» C’est ce qu’ils ont fait, comme l’a prouvé la vidéo. Cela a montré Eli en quelque sorte en esquivant et en se faufilant avant de déclencher ce lancer à David Tyree en février 2008. Il l’a présenté se connectant avec Mario Manningham juuuust à l’intérieur de la ligne de touche quatre ans plus tard lors de sa deuxième apparition au Super Bowl.

Super truc, mais il n’y avait presque aucune séquence de l’artiste en tant que jeune homme, bien que la famille Manning en ait beaucoup à portée de main! Ce qui est décevant, car regarder Eli Manning comme un enfant jouer au football avec ses frères aînés avec exactement le même frisson, une inflexibilité athlétique qu’il afficherait héroïquement deux décennies plus tard, c’est assister à l’immuabilité de l’âme humaine. (J’aime aussi toujours voir Peyton comme un enfant suprêmement autoritaire.) Et la vidéo n’avait aucune ode aux deux matchs de championnat NFC extraordinaires et extravagants qu’Eli a remportés en route vers ses Super Bowls, le premier à des degrés négatifs-énormes à Green Bay contre le Gunslinger – cela peut être vu dans son intégralité sur YouTube, soit dit en passant, j’ai découvert récemment – ou celui quatre ans plus tard, également sur la route, à San Francisco, dans lequel Manning a été limogé six fois, sinon renversé encore 12, et a encore jeté pour 316 verges et deux touchés et a frappé son billet pour le Big Rematch.

Allez, Big Blue, donne aux gens un aperçu heureux du tour surprenant de Manning dans Saturday Night Live, dans lequel il a enfilé un body spandexy et a singé Andy Serkis et, séparément, l’a tué dans une esquisse impliquant des messages texte et un «pénis-banane» “! Ou, je ne sais pas, interviewez quelques-uns des nombreux joueurs présents et obtenez-nous de bonnes histoires d’Easy E, ou parlez à quelques fans pour entendre leurs souvenirs du quart-arrière qui a aidé les gens à croire que suffisamment de chance peut conduire à la magie . De quoi les gens se souviennent-ils?

Voici ce dont je me souviens: ce premier Super Bowl a été une nuit inhabituellement chaude, et j’ai regardé le match depuis une chaise longue sur le toit-terrasse de l’Upper East Side, le téléviseur truqué pour accrocher une fenêtre. J’ai appelé mon père à trois reprises au quatrième trimestre; il était plus optimiste que moi. À la fin, je pouvais entendre les klaxons des voitures et les gens chanter dans les rues en contrebas; ce grondement rare de plaisir partagé. Lors du défilé de la bande, le papier froissé était jusqu’aux genoux par endroits et les gens dans les commerces au-dessus de Broadway continuaient de lancer de plus en plus. Je portais un maillot Jeremy Shockey qui était déjà obsolète. Lors du prochain Super Bowl, j’ai vécu à San Francisco et regardé le match dans l’appartement d’un ami expatrié de la côte Est, où il avait enregistré une petite photo de Brady au-dessus de la boîte.

Aucune de mes histoires n’a d’importance ou n’est particulièrement intéressante (désolé!), Mais il y a plusieurs générations de fans de Giants qui ont chacun leurs propres, tous précieux et tous mettant en vedette Manning avec ses deux bras levés en l’air. Le montage vidéo que les Giants ont réalisé pour Manning aurait pu en montrer beaucoup plus, mais je suppose que cela n’était pas nécessaire: nous nous en souviendrons toujours si bien. S’il semble que tout s’est passé il y a toujours, c’est parce que c’est le cas. S’il semble que tout s’est passé hier, c’est parce que ça arrivera toujours. Lorsqu’il a présenté Manning vendredi, John Mara a raconté une histoire à propos de son père et du dernier match des Giants qu’il ait jamais vu. C’était en janvier 2005, le dernier match de la saison des recrues de Manning, et il venait d’aider New York à revenir par derrière pour battre les Cowboys. “Je pense que nous avons trouvé notre gars”, a expliqué Wellington Mara à son fils. Les fans des Giants ont eu beaucoup de frustrations avec leur quart-arrière au fil des ans, et peu de gens contesteraient l’idée que sa carrière aurait peut-être pu entrer gracieusement dans le pays un peu plus tôt. Pourtant, pas même en dépit de tout cela, mais en partie à cause de cela, Eli Manning sera toujours notre gars.

Et maintenant? Maintenant, Manning peut jouer plus au golf, transporter plus de seaux de plage pour adolescents et se défouler avec son bébé idiot, et vivre la vie d’une légende à la retraite qui crête à jamais sur la vague de la bonne volonté des trois États. Il racontera de belles histoires lorsque Peyton fera son entrée au Temple de la renommée, et il fera toujours l’objet d’un débat sur ses propres chances. Lorsque Peyton est allé à la radio ce matin, il a terminé une diatribe à ce sujet en se calmant, et la façon dont il s’est calmé était de penser à son frère. Plutôt que de continuer à s’inquiéter de choses comme si Eli le rejoindra dans le Hall, Peyton a déclaré: “Je vais tirer un Eli et vivre dans le présent.”

Pour moi, l’argument est simple, car ma définition d’un Temple de la renommée est simple. C’est un musée des personnages les plus importants de l’histoire du football, et parfois ces personnages ne sont pas annoncés et ringards, et parfois ils sont aveuglément évidents, et parfois ce sont ceux qui ont une logique interne confuse.

La discussion obligatoire au Temple de la renommée autour d’Eli n’est pas nouvelle; ça dure depuis bien avant qu’il ne songe même à prendre sa retraite. Une itération antérieure, «Is Eli elite?», A fait le tour pendant une bonne décennie, et les arguments n’ont jamais changé un peu. Pendant la pré-saison en 2011, l’animateur de radio ESPN de New York, Michael Kay, a demandé à Manning s’il était au même niveau que, disons, Brady. “Je me considère dans cette classe”, a déclaré Manning. C’est le genre de confiance en soi que vous aimez voir dans le quart-arrière partant de votre équipe, et aussi un commentaire qui l’a fait rire pendant des semaines. Cette saison-là, les Giants avaient la 10e pire défense de la ligue et la 13e pire attaque précipitée; ils ont également, derrière Manning, remporté ce deuxième Super Bowl.

Pour moi, l’argument est simple, car ma définition d’un Temple de la renommée est simple. C’est un musée des personnages les plus importants de l’histoire du football, et parfois ces personnages ne sont pas annoncés et ringards, et parfois ils sont aveuglément évidents, et parfois ce sont ceux qui ont une logique interne confuse. Pour cette raison, tout ce que les gens disent de nuire aux chances de Manning – son record de la saison régulière était un 117-117 hilarant, la seule catégorie dans laquelle il ait jamais mené la NFL était les interceptions, il n’a jamais remporté un match éliminatoire qui n’était pas sur la route d’un Super Bowl — rendra presque son cas plus solide pour moi, de la même manière que plus les Patriots gagnent de titres, plus c’est drôle qu’ils ne puissent jamais battre Eli Manning, le boss final.

Je ne peux pas imaginer raconter l’histoire des 15 dernières années de football sans le Livre d’Eli, bien qu’il soutienne qu’il n’a jamais joué aucun personnage du tout. “Dès le premier instant, je l’ai fait à ma façon”, a déclaré Manning lors de sa conférence de presse sur la retraite, en regardant ses anciens coéquipiers et entraîneurs, ainsi que ses parents et sa femme, ainsi que ses enfants et ses nombreux sacs à dos différents. “Je ne pouvais pas être quelqu’un d’autre que qui je suis. Sans aucun doute, j’aurais rendu les fans, les médias et même le front office plus à l’aise si j’étais plus «rah-rah», mais ce n’est pas moi. En fin de compte, j’ai choisi de croire que mes coéquipiers et les fans ont appris à apprécier cela. Ils savaient que ce qu’ils avaient obtenu était Eli pur et pur. »Et ces trucs seront toujours juste différents, vous savez?