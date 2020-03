Un an sans Pau Gasol pour un match de basket

Cela fait un an depuis Pau Gasol il enfilera ses bottes, s’habillera court et sautera sur le parquet Centre AT&T de San Antonio (Texas). Son dernier match professionnel s’est joué il y a tout juste un an, le 10 mars dernier, dans un San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks. Cette réunion serait en faveur de Éperons (121-114) après une belle prestation de LaMarcus Aldridge et un brillant DeMar DeRozan. Le grand rôle de Giannis Antetokounmpo (26 points, 13 rebonds et six passes décisives) n’a pas suffi pour que la dernière rencontre de l’Espagnol se termine avec une saveur douce-amère.

Personne ne savait que ce serait, pour l’instant, la dernière réunion du Pau – Il a confirmé trois points, trois rebonds et une passe décisive en 15 minutes. Il n’a passé que quelques jours dans la franchise du Wisconsin (n’a joué que trois matchs) pied gauche Il en a assez dit. Quelques mois plus tard, après un traitement conservateur qui n’a pas fonctionné, il est passé par la salle d’opération pour réparer une fracture naviculaire d’effort du pied mentionné et a perdu le reste de la saison avec le Bucks

Gasol il a manqué Coupe du monde de Chine, il n’est pas arrivé à l’heure même s’il a annoncé qu’il était encore en NBA malgré les rumeurs qui voyaient un retour en Espagne. Le Catalan signé par Portland Trail Blazers, toujours blessé et en phase de récupération, bien qu’un mois après le début de la compétition, son évolution n’ait pas été comme prévu et a décidé, d’un commun accord, de se détacher de celles de Portland pour se concentrer sur leur récupération avec les yeux rivés sur Jeux de Tokyo 2020.

Au fil des mois, la possibilité de continuer dans la NBA Il est tombé de son propre poids. Le 1er mars était la date limite pour signer pour une autre franchise ou revenir à Portland mais sa situation ne s’est pas améliorée et, entre les deux, la tragédie de son ami s’est produite Kobe Bryant. En ce moment, Pau Gasol continue d’attendre pour voir s’il peut se recycler dans les prochaines semaines. Ce mois-ci, il a passé un examen qui dicte si le traitement à base de cellules souches qui lui avait été confié dans son rêve d’être aux Jeux a fonctionné.

Si c’est le cas et commencer la récupération, les Espagnols iront contre la montre pour atteindre une liste futuriste et compliquée de 12 Sergio Scariolo, qui devra se prononcer sur les conditions d’arrivée du pivot catalan et pourra donner ce dont la sélection a besoin. Alors que les résultats de son test sont annoncés et que son installation pour Tokyo commence, ces dernières minutes sur un terrain de basket au Texas restent dans la mémoire. La légende espagnole espère que ce ne sont que ses avant-dernières minutes en tant que basketteur.