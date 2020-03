Un ancien athlète décède d’un coronavirus

La Fédération royale espagnole d’athlétisme a annoncé vendredi la triste nouvelle de la mort de Santiago Llorente à 62 ans à la suite de complications causées par le coronavirus.

«DEP Santiago Llorente. Il n’a jamais cessé de se battre pour «gagner les haricots». Nous nous souviendrons toujours de toi. De la RFEA, nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs amis », a écrit la Fédération royale d’athlétisme sur son profil Twitter officiel.

Raúl Chapado, Président de la Fédération royale espagnole d’athlétisme, a également souhaité dédier quelques mots à Llorente, en plus de faire le bilan de sa carrière réussie: «La pire nouvelle de la journée, Santiago Llorente est décédé des damnés virus. Il a été vainqueur à Venta de Baños et champion du monde junior de cross-country junior en 1977. Nos condoléances et nos encouragements à la famille et aux amis. DEP ».

Ce sont des jours difficiles pour l’athlétisme espagnol. Le 23 mars, nous avons également connu une autre triste nouvelle, la mort de l’athlète également ancien Llorenç Cassi, à l’âge de 79 ans et également due au coronavirus.