Un ancien boxeur portoricain meurt d’un coronavirus

Notimex

Journal La Jornada

Dimanche 29 mars 2020, p. a10

L’ancien boxeur et entraîneur portoricain Nelson Cuevas est décédé à l’âge de 80 ans de Covid-19, la deuxième victime du coronavirus lié au monde de la boxe, après que l’ancien boxeur et écrivain américain Ron Ross est décédé le 26 mars à 87 ans. Cuevas s’est développé en boxe pendant six décennies: il a été professionnel de 1964 à 1970; il a dit au revoir avec un dossier de 6-10-4, deux par KO, avant de se consacrer à l’entraînement des boxeurs. Il a travaillé avec des personnalités telles que James Buddy McGirt, Vinny Pazienza, Howard Davids et Carlos Ortiz; en novembre, il a été intronisé au Temple de la renommée de la boxe du New Jersey.

