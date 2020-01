Un ancien entraîneur de Grenade est pris au piège à Wuhan à cause du coronavirus

L’ancien entraîneur de Grenade et actuel directeur sportif des Wuhan Shangwen Three Towns, Pedro Morilla, est piégé dans la zone zéro du coronavirus. Les autorités chinoises ont décrété la mise en quarantaine, afin que les citoyens de la ville chinoise de Wuhan ne puissent pas quitter leur domicile. En fait, les vols entrants et sortants ont été annulés pour empêcher le virus qui a déjà tué 18 personnes et fait des centaines de malades de se propager.

Morilla est piégé dans la ville car ils ne permettent à personne de quitter Wuhan, bien qu’il soit en bonne santé comme il l’a reconnu dans son profil Twitter aux questions de ses followers: «Pour tous ceux qui s’inquiètent de la situation merci Nous allons bien aujourd’hui, inquiets comme c’est logique et attendant des nouvelles«.

Le technicien de l’équipe de Grenade a expliqué qu’ils sont confrontés à l’une des situations les plus difficiles de sa vie, car la ville est en quarantaine et ne lui permet pas de quitter son domicile. «Aujourd’hui, nous avons connu la situation la plus difficile à Wuhan. Ils nous ont recommandé de ne pas quitter la maison, car ils vont désinfecter la ville«, Ont déclaré les Espagnols dans des déclarations recueillies par El Confidencial.

Après avoir sonné l’alarme, le sévillan de 47 ans est allé au supermarché le plus proche pour acheter de la nourriture: «Les gens ne balaient pas les choses. Il y avait plus de monde que d’habitude au supermarché, mais il ne faut pas oublier que nous sommes à la fin de l’année chinoise ». Il a également profité de l’occasion pour transmettre la tranquillité et dire que l’état de panique et de chaos qui s’est déchaîné dans la ville a été amplifié. «L’alarme n’est pas aussi forte qu’elle est épuisée, il semble que nous le vivions d’une autre manière ».

«Ils nous ont demandé de porter des masques, de nous laver les mains et de tout désinfecter. Les mesures ne sont pas si drastiques. Ils sont durs pour essayer d’éradiquer rapidement le virus », confirme Morilla, qui essaie d’envoyer un message calme et demande que les choses ne soient pas exagérées.