Un ancien homme de Manchester United veut que Paul Pogba et Bruno Fernandes jouent ensemble au milieu de terrain

La signature de Bruno Fernandes a peut-être ouvert la voie à Paul Pogba pour quitter Manchester United, mais un ancien Red Devil pense que la paire devrait jouer ensemble au milieu de terrain.

Fernandes a achevé son déménagement tant attendu à Old Trafford en janvier et a eu un impact énorme depuis son arrivée – marquant deux buts et fournissant trois passes décisives en cinq matches de Premier League.

Fernandes semble bien valoir les 46 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour lui

United n’a pas été battu depuis le 22 janvier et a disputé onze matches sans défaite avant que la pandémie de coronavirus n’arrête le football.

Ils n’ont pas signé de record Paul Pogba, qui a parlé de son désir de poursuivre un “nouveau défi” l’été dernier, pendant la majeure partie de la saison de toute façon.

Et maintenant que l’international portugais Fernandes a rejoint, United pourrait sentir qu’il peut lâcher le vainqueur de la Coupe du monde Pogba, qui a été fortement lié aux déménagements au Real Madrid et à la Juventus.

L’ancien homme uni Dimitar Berbatov pense qu’un partenariat au milieu de terrain Pogba / Fernandes ne fonctionnerait pas, mais un autre ex-Red Devil, Jonathan Greening, pense qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait essayer de les jouer ensemble.

Pogba n’a disputé que huit matches avec United au cours d’une saison perturbée par une blessure

Greening a déclaré à Grand National: «Ils doivent régler la situation de Paul Pogba, parce qu’il est un si bon joueur, et quand il joue, il est irréel.

“Je voudrais le voir en forme pour jouer avec Bruno Fernandes, laissant Scott McTominay ou Fred assis. Que ces deux-là [Pogba and Fernandes] jouer ensemble, et ils se rebelleront très bien. “

“Si Paul Pogba reste, s’engage, il est heureux et en forme et veut jouer là-bas (chez United), ce sera immense pour l’équipe et un énorme coup de pouce.”

United compte 37 points de retard sur Liverpool, leader de la Premier League, mais son invaincu lui a permis de réduire l’écart à Chelsea, qui occupe la dernière place de qualification garantie de la Ligue des champions, la quatrième, à trois points.

L’écologisation est encouragée par les progrès qu’ils ont réalisés ces dernières semaines, mais estime qu’une ou deux acquisitions supplémentaires doivent être effectuées avant que United ne puisse à nouveau être considéré comme le prétendant au titre.

Il a ajouté: «Ils ont définitivement besoin d’un autre attaquant, peut-être d’une autre moitié centrale, puis d’un autre joueur comme un Jack Grealish ou un James Madison qui peut jouer dans des zones étendues ainsi qu’au centre. Ensuite, ils ont de bonnes chances d’être à nouveau candidats au titre, sans l’ombre d’un doute. “

