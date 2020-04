Un ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal «attaqué à domicile par des voleurs masqués» lors du raid de janvier

Ashley Cole, l’ancien footballeur de Chelsea et d’Arsenal, a été attaqué lorsque son domicile de Surrey a été cambriolé par des voleurs.

Selon The Sun, le manoir de Cole a été pris pour cible en janvier et des bijoux de grande valeur ont été volés dans la propriété.

La maison d’Ashley Cole à Surrey a été prise pour cible par des voleurs masqués

Le jeune homme de 39 ans lui-même aurait été «attaqué» par le gang masqué qui aurait pu «menacer» Cole et «l’attacher à une chaise».

Un porte-parole a toutefois refusé de commenter ces affirmations.

La police continue de chasser le gang, les forces de Surrey disant: «Notre enquête se poursuit après un cambriolage aggravé à Fetcham le 21 janvier.

«Des cambrioleurs sont entrés par effraction dans la propriété par les portes arrière vers 21 h 45.

«Les suspects ont fouillé la propriété, avant de s’enfuir avec une quantité de bijoux. Ils étaient décrits comme portant des vêtements de camouflage, des gants et des cagoules.

“Une enquête est en cours et des enquêtes sont en cours.”

Une source a déclaré au Sun: «Ce fut une expérience terrifiante.

«Les voleurs semblaient très professionnels et savaient exactement ce qu’ils faisaient.

«Ils doivent avoir délibérément pris pour cible Ashley et enfermé l’endroit à l’avance.»

Cole, qui a pris sa retraite du football l’année dernière, travaille actuellement pour Chelsea en tant qu’entraîneur des jeunes.

Il a représenté les Blues plus de 300 fois en tant que joueur à la suite de son transfert bien documenté de son rival londonien Arsenal en 2006.

Après avoir quitté Stamford Bridge, l’arrière gauche a joué pour Roma, LA Galaxy et Derby County, retrouvant l’ancien coéquipier de Chelsea Frank Lampard à Pride Park.

Cole a également remporté 107 sélections pour l’Angleterre, plus que tout autre arrière latéral de l’histoire des Trois Lions, et a représenté sa nation à trois Coupes du monde et deux Championnats d’Europe.

