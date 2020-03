Un ancien joueur de l’Ajax se réveille du coma près de trois ans après son effondrement pendant le match

Abdelhak Nouri, l’ancien joueur de l’Ajax qui s’est effondré lors d’un match en juillet 2017, s’est réveillé d’un coma après près de trois ans.

Nouri a souffert d’une arythmie cardiaque lors d’un match amical d’avant-saison contre le Werder Brême, ressuscité sur le terrain et transporté par avion à l’hôpital.

Cependant, il s’est retrouvé avec des lésions cérébrales et dans un état végétatif, et c’est seulement maintenant qu’il s’est réveillé d’un coma – deux ans et neuf mois après l’incident tragique.

Après 2 ans, 8 mois et 19 jours, Abdelhak Nouri s’est réveillé d’un coma.

Il peut maintenant manger et s’asseoir dans un fauteuil roulant.

Le milieu de terrain de l’Ajax s’est effondré lors d’un match contre le Werder Brême le 8 juillet 2017.

Son frère, Abderrahim, a déclaré à la télévision néerlandaise: «Il n’est pas rentré chez lui depuis très longtemps, nous nous occupons de lui maintenant.

«Je dois dire que depuis qu’il est à la maison ça va beaucoup mieux qu’auparavant à l’hôpital.

«Il sait où il est, il est de retour dans un environnement familier avec sa famille.

“Il n’est plus dans le coma. Il est très cloué au lit et toujours très dépendant de nous. “

Connu sous le nom d’Appie, Nouri est né à Amsterdam et a traversé l’académie d’Ajax pour finalement faire ses débuts dans sa première équipe.

Il avait joué neuf fois pour l’Ajax avant l’incident.

Nouri s’est effondré lors d’un match amical d’avant-saison contre le Werder Brême en 2017

De nombreux hommages ont été rendus à Nouri depuis le tragique incident

L’Ajax a annoncé un an après l’effondrement de Nouri que le traitement médical sur le terrain du joueur était «insuffisant», le panel d’arbitrage de la Royal Dutch Football Association déclarant que ses lésions cérébrales étaient dues au fait que Nouri n’était pas ressuscité assez rapidement.

Nouri a dû communiquer en haussant les sourcils et Frenkie de Jong a révélé qu’Appie avait joué un rôle clé dans son transfert à Barcelone l’été dernier.

“Quand je me suis assis avec lui, sa mère est entrée”, a expliqué De Jong. «Elle a ensuite demandé à Appie:« Appie, où Frenkie devrait-elle aller? À Barcelone? »

«Dès qu’elle a dit cela, son sourcil s’est levé. Ce fut un moment très spécial. “

