Un ancien recruteur de Manchester United affirme que le club a ignoré plus de 40 reportages sur la sensation du Bayern Munich Alphonso Davies

Manchester United avait la sensation du Bayern Munich Alphonso Davies leur a recommandé plus de 40 fois – mais a rejeté la possibilité de le signer, selon un ancien éclaireur des Red Devils.

Jorge Alvial, un ancien employé d’Old Trafford, affirme avoir repéré le talentueux Canadien à 14 ans alors qu’il jouait au tournoi de la Coupe Dallas pour les jeunes.

Man United connaissait Davies il y a cinq ans

Davies, maintenant âgé de 19 ans, est devenu l’un des adolescents les mieux notés d’Europe après avoir fait irruption sur la scène du Bayern en Bundesliga cette saison.

Il était puissamment impressionnant lors de la victoire 3-0 du Bayern à Stamford Bridge le mois dernier, mais cela aurait pu être une autre histoire pour Davies, selon Alvial.

«C’est mon premier joueur que j’ai recommandé à United lorsqu’ils m’ont engagé. La première fois que je l’ai vu, il jouait au tournoi de la Coupe de Dallas et c’était un très bon joueur », a déclaré l’ancien dépisteur au Manchester Evening News.

«Quand j’ai vu ce qu’il avait sans développement et coaching appropriés, je savais que le gamin viendrait à Manchester United ou dans n’importe quelle équipe, et il sauterait.

«Je me suis assis avec lui quand je suis allé le voir et j’ai eu une conversation avec lui. C’est ce que je fais quand je suis éclaireur, j’ai eu une conversation avec lui et vous pouvez dire au gamin qu’il était intelligent, qu’il voulait apprendre, qu’il était plein d’esprit en même temps.

«Je l’ai recommandé à Man United. Sans aucun doute, j’ai écrit plus de 40 rapports lorsque j’étais à Man United. Mais, je n’avais aucun doute dans mon esprit. Aucun doute.”

