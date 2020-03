Un arrêt définitif coûterait plus de 3 400 millions d’euros aux grandes ligues européennes

Entre 3 400 et 3 950 millions d’euros. Ce serait le coût d’une rupture définitive pour les cinq grandes ligues européennes. Selon une étude réalisée par KPMG, il s’agirait du coût total que les championnats n’ont finalement pas repris en raison de la crise des coronavirus.

La Premier LeagueSelon la même étude, ce serait la ligue la plus touchée si les 92 matches en attente ne pouvaient pas être joués, avec des pertes comprises entre 1 115 et 1 235 millions d’euros. La perte pour les droits de télévision serait de l’ordre de 750 millions d’euros, de 250 à 300 millions du fait de l’arrêt des revenus de sponsoring, et de 170 à 180 millions de ventes de billets et autres articles.

De son côté, le Ligue de Santander il perdrait entre 800 et 950 millions, dont 500 à 600 millions correspondraient aux droits de télévision. La Bundesliga allemande perdrait entre 650 et 750 millions (300 à 400 en droits de télévision) et la série A de 550 à 650 (350 à 450 en droits de télévision). Enfin, celui qui perdrait le moins serait la Ligue 1 française, qui cesserait de gagner entre 300 et 400 millions (150 à 200 en droits de télévision).

À ce jour, le Premier et la Serie A sont officiellement suspendues jusqu’au 3 avril, un jour après la Bundesliga, tandis que la Ligue devrait débuter à la mi-mai. En France, la Ligue 1 est suspendue “jusqu’à nouvel ordre”, sans date de retour prévue.