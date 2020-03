Un artiste crée un hommage à couper le souffle à Kobe Bryant en utilisant 5 292 dés

Les athlètes professionnels, les entraîneurs et les fans ont partagé des hommages incroyables à Kobe Bryant et à la famille Bryant depuis le tragique accident de janvier, des histoires et des réflexions, des vidéos aux peintures murales à travers la ville de Los Angeles.

Une artiste, Barbara Lynn Helman, a récemment terminé un hommage époustouflant à Bryant en utilisant un total de 5 292 dés noirs à six faces. Les dés ont été minutieusement commandés pour créer un portrait de Bryant, et le moment où la caméra fait un zoom arrière pour révéler l’image plus grande est incroyable.

.