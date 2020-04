Un autre commentateur de TV Azteca infecté par un coronavirus se dévoile

Source: Instagram @dlcasrin

Les cas de coronavirus continuent d’augmenter Mexique et à la télévision de Aztec TV aussi, puisque le journaliste sportif Daniel López Casarín testé positif pour COVID-19. Le commentateur apparaît sur DNA 40 y Azteca Sports.

Via votre compte officiel Instagram, le commentateur a téléchargé une photo de lui faisant un don de sang à des chercheurs sur les coronavirus et ajoutant une brève description: “Après plusieurs malaises, j’ai passé le test et c’était positif pour COVID-19. Ce n’est vraiment pas un jeu, restez à la maison“

Dans cette situation, plusieurs utilisateurs de Instagram et certains collègues de ladite chaîne de télévision ont envoyé des messages de soutien au commentateur sportif. Pour l’instant le journaliste Daniel López Casarín ils sont sous soins de santé.

Il convient de rappeler que l’hôte du programme «Venez la joie«, Patrick Borghetti Il a également été testé positif pour le coronavirus et est donc hors antenne.