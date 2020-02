Un Barça sans portefeuille … et sans carrière

Le marché d’hiver a été le nième échec du secrétaire technique du Football Club Barcelona, ​​avec Abidal et Bartomeu en tête. Après plusieurs semaines à suivre le marché à la recherche d’un remplaçant pour Luis Suarez, le club catalan a finalement abandonné et confirmé que ils ne signeront aucun contrat.

La gestion ne pouvait pas être pire et le résultat est fatal. Barcelone se battra pour la Ligue, pour la Copa del Rey et pour la Ligue des Champions avec seulement quatre joueurs d’attaque dans l’effectif jusqu’à la reprise de Luis Suárez: Lionel Messi, Griezmann, Ansu Fati et un J’ai tremblé toujours réduit par des blessures.

Beaucoup ont été des acteurs liés à Barcelone, mais toutes les opérations n’ont pas abouti pour l’incapacité du club à atteindre les revendications économiques requises: Aubameyang, Cavani, Lautaro Martínez, Rodrigo …

Le Barça n’est pas parvenu à un accord avec Valence pour signer Rodrigo, alors que tout semblait indiquer que l’hispano-brésilien serait un nouveau joueur de culé. L’équipe ché a demandé 60 millions inaccessibles pour le Barça.

La carrière n’est pas non plus la solution

Face à cette difficulté économique, la logique, et plus encore à «Can Barça», serait de faire confiance aux joueurs d’attaque de La Masía, comme Carles Pérez ou Abel Ruiz, entre autres. Eh bien, Carles Pérez a été transféré à Rome et Abel au Sporting de Braga.

Le seul jeune joueur qui aura un rôle de premier plan dans l’attaque du Barça sera le très jeune Ansu Fati. À son tour, le Barça a renforcé la filiale avec la signature du contrat à terme King Manaj, qui a déjà été exercé sous Quique Setién et pourrait avoir des minutes avec la première équipe.

La blessure de Luis Suarez a causé un problème au point d’attaque que Josep María Bartomeu et son secrétaire technique ils n’ont pas pu résoudre avec une signature de garanties … ni avec La Masía.