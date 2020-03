Un blog en colère réagissant au camée Benioff et Weiss dans «Westworld»

Dans le dernier épisode de Westworld, les anciens showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss a un caméo dans lequel ils se préparent à démembrer un dragon qui ressemble à Drogon.

Cette phrase est complètement ridicule, mais elle est 100% vraie. Ils utilisent une scie circulaire et tout. Regardez:

Le symbolisme de cela ne sera perdu pour personne. Benioff et Weiss sont en train de détruire l’un des personnages emblématiques de Thrones – et cela semble être un “putain” assez discret pour quiconque a été déçu par la façon dont la saison finale très mouvementée de la série s’est terminée. Pour eux, c’est une grosse blague. Mais avant d’entrer dans ce que Benioff et Weiss voulaient dire exactement ici, décomposons le tout.

Cette scène commence lorsque Luke Hemsworth – qui est apparemment super cric? – et Bernard arrivent à un tournant alors que ce dernier demande: «Que faisons-nous dans le parc 4? Je pensais que les parcs étaient fermés », ce qui peut ne pas avoir de sens même si vous regardez Westworld. Il semble que ce soit une sorte de parc des Jeux de Thronesian – à tout le moins, c’est un thème médiéval. Il y a un bouclier avec quelques épées derrière Hemsworth (captures d’écran éclaircies pour plus de clarté):

Toutes les captures d’écran via HBO

Et puis les deux aperçoivent un hôte qui pourrait être un remplaçant pour le High Sparrow. Derrière lui, un personnage qui ressemble presque au Chien:

Les deux viennent autour d’un autre coin et il y a un autre bouclier, avec un dragon vert ou un monstre marin sur fond jaune:

J’espérais que ce serait une sorte de clin d’œil à une maison Westerosi moins connue, peut-être qui n’était pas vue dans Game of Thrones, mais mes attentes n’étaient pas assez faibles. Il n’y a aucun sceau Westerosi connu qui correspond à ce bouclier – il semble que ce soit juste un autre accessoire confirmant le cadre médiéval du parc 4. Idem pour le premier bouclier. Je ne trouve aucun lien clair avec Westeros – tant que les deux points Benioff:

Et puis, la caméra fait un panoramique sur Weiss:

Benioff et Weiss jouent les techniciens de Westworld qui reconstruisent les hôtes après que les invités du parc les aient détruits. Seulement maintenant, dans la saison 3 de ce spectacle, les parcs sont fermés et il n’y a plus d’invités. En tant que tels, les personnages technologiques n’ont pas grand-chose à faire – ils ont donc pris l’habitude de voler le produit de leur employeur et de le vendre pour leur propre gain, apparemment.

“Nous avons un acheteur”, explique Weiss. “Une startup au Costa Rica.” Un Benioff incrédule demande: “Comment allons-nous obtenir cela au Costa Rica?”

«Morceaux d’homme», répond Weiss, puis il accélère la scie circulaire alors que nous apercevons un dragon vivant qui se refroidit apparemment à côté d’eux:

Les boucliers ne sont peut-être pas de Westeros, mais c’est Drogon – vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Il arbore les mêmes couleurs et motifs rouges et noirs distinctifs de pointes et d’écailles. En taille, je le placerais autour de la saison 5 de Drogon. Assez grand pour affronter au moins un groupe des Fils de la Harpie dans les stands de combat de Meereen.

Ce caméo est complètement ridicule pour un million de raisons. Il y a Benioff les pieds levés, complètement désintéressé. Weiss met beaucoup trop d’accent sur le «Costa Rica». Il y a le dialogue maladroit et exposé en général. Il y a une scie circulaire qui est clairement trop petite pour le travail. Il y a toute la confusion qui vient avec le fait d’essayer de continuer à suspendre votre incrédulité alors que Westworld fait ouvertement référence à une autre émission de HBO. Il y a la réaction de Hemsworth alors qu’il regarde tout cela descendre:

Et il y a encore une chose ridicule à ce sujet, qui est la suivante: SUR LE DERNIER ÉPISODE DE WESTWORLD, ANCIEN GAME OF THRONES SHOWRUNNERS DAVID BENIOFF ET D.B. WEISS A UN CAMÉO DANS LEQUEL ILS PRÉPARENT À DÉMONTRER UN DRAGON QUI RESSEMBLE À DROGON.

Je dois dire que je respecte presque la pure audace. Depuis la diffusion de la huitième et dernière saison tant décriée de Thrones, Benioff et Weiss ont été la principale cible de critiques. La saison a été précipitée et bâclée et absurde, et certains coins d’Internet ne peuvent toujours pas arrêter de parler de la façon dont l’un des meilleurs spectacles à la télévision est lentement devenu l’un des pires alors que la série a dépassé le matériel source de George R.R.Martin. Pour beaucoup, Benioff et Weiss ont ruiné des personnages comme Jon Snow, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Bran Stark et, oui, Drogon.

Alors, pour eux, couper littéralement le dragon principal de Game of Thrones sur Westworld? Si vous étiez frustré par la conclusion de Thrones, dans ce clip, Benioff et Weiss vous disent qu’ils ne s’en soucient pas – en fait, ils pensent que c’est drôle.

Et je veux dire, ce clip est un peu drôle. J’ai ri, au moins, mais peut-être pas pour les raisons que Benioff et Weiss espéraient. Pour ceux d’entre nous qui ont investi profondément dans Thrones, c’est plus une confirmation que les showrunners ne se souciaient pas autant de l’histoire que les fans. Leurs cœurs étaient-ils toujours à la fin? Sur la base de la façon dont ils ont détruit symboliquement leur propre héritage à l’écran, il semble que ce ne soit pas le cas.

On ne sait pas vraiment sur quoi Benioff et Weiss travaillent actuellement. En juillet 2017, HBO a repris le duo Confederate, une émission mal conçue qui aurait été centrée sur une Amérique à l’histoire alternative où le Sud a remporté la guerre civile. Ce projet a été discrètement enterré par HBO, puis officiellement décédé en août 2019. Ensuite, les deux étaient censés travailler sur Star Wars, Disney annonçant en février 2018 que Benioff et Weiss dirigeraient une nouvelle trilogie dans cet univers. Cela a été annulé en octobre 2019. Leur dernier accord connu est un énorme contrat de 200 millions de dollars qu’ils ont signé avec Netflix en août 2019, mais il n’y a jamais eu d’annonce sur quoi ils travaillent réellement là-bas. C’est presque comme s’ils ne travaillaient pas vraiment sur quoi que ce soit, ce qui expliquerait pourquoi ils auraient le temps de revenir sur HBO pour faire une brève apparition.

Quoi qu’il en soit, Benioff et Weiss prenant une tronçonneuse pour Drogon sont trop sur le nez. Je ne peux pas croire qu’ils l’aient accepté. Mais sachant comment ces deux-là ont raconté des histoires dans le passé, il est probable qu’ils ne soient pas simplement d’accord – c’était probablement leur idée en premier lieu.

