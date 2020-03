Un boxeur professionnel partage un défi fou avec le médecine-ball

Dans le monde entier, il est conseillé aux gens de rester à la maison et d’éviter tous les rassemblements pour aider à freiner la propagation du coronavirus, nous avons vu la montée de quelques défis sportifs viraux que vous pouvez effectuer à la maison pour éviter l’ennui et rester actif. Trae Young a lancé le #InHouseChallenge en jetant des chaussettes dans un panier à ordures, les coureurs tentent de créer des «tapis roulants au savon» dans leurs cuisines et Lionel Messi jongle avec un précieux rouleau de papier toilette.

Shakhram Giyasov, médaillé d’argent au poids welter aux Jeux olympiques de 2016 en Ouzbékistan, a fait passer les défis liés aux coronavirus à un tout autre niveau. Giyasov a demandé à un entraîneur de déposer un médecine-ball de 18 livres au niveau des yeux, et a en quelque sorte gardé le ballon en l’air pendant cinq secondes en alternant les uppercuts gauche et droit. Si vous vivez au-dessus des autres, vous ne voudrez peut-être pas essayer celui-ci à la maison.

