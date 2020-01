Un bref historique de la NFL testant de nouvelles règles possibles dans le Pro Bowl

Le Pro Bowl est une exposition vide de sens qui ne ressemble qu’à un vrai match de football. L’effort est faible, la bêtise est à un niveau record et personne ne se soucie vraiment de qui gagne.

Il y a cependant une chose quelque peu importante. La NFL a récemment utilisé son jeu d’étoiles pour tester la viabilité de nouvelles règles possibles. Parfois, ces expériences entraînent la réécriture du livre de règles de la NFL. D’autres fois, ils sont rejetés comme des échecs.

Cela a commencé en 2015, mais jusqu’à présent, seule une des différences de règles a été mise en œuvre par la NFL. Le Pro Bowl 2020 sera une autre chance pour la ligue de voir quelques ajustements potentiels au jeu.

La NFL testera deux (un majeur et un mineur) changements de règles

Le bureau des officiels de la ligue a annoncé plus tôt en janvier que le Pro Bowl 2020 donnerait deux changements de règles potentiels:

Le premier est une modification de «La règle Schiano“

Ce serait un changement radical qui pourrait éliminer complètement les coups d’envoi. C’est basé sur une idée défendue par l’ancien entraîneur-chef des Buccaneers, Greg Schiano, qui était à Rutgers lorsque le plaqueur défensif Eric LeGrand a été paralysé lors d’un coup d’envoi en 2011.

Au lieu de donner le coup d’envoi, “The Schiano Rule” a des équipes de marquage renvoyer leur offensive sur le terrain pour un quatrième et -15 sur leur propre ligne de 30 yards. Une équipe désespérée pourrait tenter de convertir le quatrième à la place d’un coup de pied de côté. Mais l’approche la plus sûre serait un botté de dégagement qui évite d’offrir une position de terrain favorable à l’adversaire.

L’année dernière, le comité de compétition de la NFL a approuvé une version de la règle avec un vote de 7-1, mais les propriétaires l’ont abattu lors de leur réunion annuelle de mars.

La règle du Pro Bowl 2020 permettra aux équipes d’essayer de convertir un quatrième et un 15 de leur propre ligne de 25 verges. L’alternative ne sera cependant pas un coup de volée. Les équipes peuvent simplement décider de donner le ballon à leur adversaire sur leur propre ligne de 25 mètres, comme si un touchback s’était produit. Les coups d’envoi ont été retirés du Pro Bowl depuis des années, de sorte que cette partie n’est pas différente.

Il s’agit essentiellement de la même règle que l’ancien AAF a utilisée, sans aucune limitation quant au moment où les équipes de pointage peuvent essayer la quatrième conversion.

Le plus grand point positif pour la NFL si elle adoptait un tel changement pourrait être l’élimination du coup d’envoi (en supposant que cela va de pair avec la version de Schiano de la proposition). C’est un jeu dangereux qui n’est pas aussi excitant qu’un botté, de toute façon.

Un bonus supplémentaire serait un remplacement du coup de pied intérieur, qui a évolué en un jeu à pourcentage incroyablement bas.

L’autre changement de règle est pour la plupart sans conséquence

Dans le Pro Bowl de cette année, cela ne sera pas considéré comme un faux départ si un récepteur large flanche. C’est exactement aussi subtil et mineur qu’il y paraît. Le règlement de la NFL est devenu assez compliqué au fil des ans, et c’est une bonne chose si la ligue peut trouver des moyens de réduire le nombre de pénalités. Ne vous attendez pas à remarquer une grande différence lorsque les récepteurs attendent le snap dans le Pro Bowl.

Il s’agit d’un ajustement relativement insignifiant des règles qui devrait faciliter la vie des fonctionnaires. Cela signifie que c’est un candidat susceptible de devenir un changement à temps plein pendant l’intersaison.

L’histoire de la NFL des expériences Pro Bowl a des résultats mitigés

Essayer les règles dans le Pro Bowl est un exploit relativement nouveau pour la NFL. Oui, il y a longtemps des règles étranges qui visent à sécuriser le Pro Bowl – c’est-à-dire pas de blitz ou de coup d’envoi. Cependant, ce n’est qu’il y a cinq ans que la NFL a commencé à utiliser le jeu comme terrain expérimental.

Revenons sur les deux autres années où il l’a fait.

2015

Les points supplémentaires étaient si automatiques que la NFL a décidé d’essayer de les rendre plus difficiles. Dans le Pro Bowl 2015, les essais après coup ont été repoussés à la ligne des 18 verges pour devenir 35 verges et la distance entre les poteaux de but a été réduite de 18 à 14 pieds.

Adam Vinatieri a raté deux de ses trois tentatives lors du Pro Bowl et a déclaré après le match qu ‘«aucun botteur ne serait heureux» si la NFL faisait ces changements. Il n’a obtenu que la moitié de ce qu’il voulait. La NFL a maintenu les poteaux de but à 18 pieds l’un de l’autre, mais a reculé de quelques points supplémentaires sur la ligne des 15 mètres quelques mois plus tard.

2019

L’année dernière, la NFL a testé quelques éléments, mais ils avaient moins à voir avec les règles et plus à améliorer l’expérience de visionnement des fans à la maison. Les innovations comprenaient une caméra sur le chapeau des officiels, une caméra à 360 degrés à l’arrière de la zone de fond et plus de joueurs en train d’être micro.

Plus important encore, la NFL a assoupli ses restrictions contre l’utilisation de visières teintées fixées sur les masques faciaux. Il a ensuite modifié ces règles pour permettre à plus de boucliers teintés d’être portés pendant la saison 2019.

La NFL envisage également sérieusement de tester les deux règles en 2020. Mais il n’est pas garanti que l’une ou l’autre règle sera adoptée simplement parce qu’elle a été testée au Pro Bowl.