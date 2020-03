Un bref historique des pires décisions de Bill O’Brien avec les Texans

Bill O’Brien a obtenu sa part de critiques en tant qu’entraîneur-chef, et maintenant directeur général, des Texans de Houston. Cependant, il a facilement fait le pire métier de sa carrière lorsque les Texans ont envoyé le receveur large DeAndre Hopkins n ° 1 aux Cardinals de l’Arizona.

Aussi déroutant que cela puisse paraître, ce n’est qu’une des nombreuses décisions stupides que O’Brien a prises depuis son arrivée à Houston en 2014.

Revenons sur certaines de ses pires (jusqu’à présent), réparties en trois catégories.

N ° 1: Métiers

O’Brien a été officiellement nommé directeur général de Houston en janvier 2020. Mais il faisait essentiellement déjà le travail puisque les Texans opéraient sans un après le licenciement de Brian Gaine en juin 2019. Pendant ce temps, O’Brien a effectué plusieurs transactions qui ont été largement ignorées. .

Ne pas obtenir un premier tour pour Hopkins est un mauvais métier de tous les temps

Hopkins est un All-Pro à trois reprises qui a mené les Texans à recevoir au cours de six de ses sept années. Il est l’un des deux ou trois meilleurs receveurs de la ligue et n’a que 27 ans. En échange de Hopkins, les Texans ont obtenu:

Le demi offensif David Johnson, qui est une arme dynamique à son meilleur – mais qui n’a pas été constamment productif depuis 2016

Un choix de deuxième ronde

Les Texans – qui n’ont pas de choix au premier tour cette année – ont perdu une de leurs plus grandes stars de l’équipe pour un choix au deuxième tour. Cela s’est produit quelques heures seulement avant que les Vikings n’obtiennent un choix de première ronde dans un paquet pour le récepteur Stefon Diggs, mettant Diggs (mais pas Hopkins) en bonne compagnie:

Les WR ont troqué pour un choix de 1er tour:

Percy Harvin ✅

Roy Williams ✅

Joey Galloway ✅

Prix ​​sans égal ✅

Keyshawn Johnson ✅

Brandin Cooks ✅

Brandin Cooks à nouveau ✅

Amari Cooper ✅

Odell Beckham Jr. ✅

Randy Moss ✅

DeAndre Hopkins ❌

– Mise à jour NFL (@MySportsUpdate) 16 mars 2020

Oui, il y aurait eu des frictions entre Hopkins et O’Brien. Hopkins voulait également une prolongation malgré trois ans restants sur son contrat, et Houston devrait également donner à Deshaun Watson et au plaqueur gauche Laremy Tunsil leurs propres extensions coûteuses.

Mais le fait que les Texans n’aient même pas pu obtenir un premier tour de ce métier rend ce pire mouvement d’O’Brien de tous les temps.

Les Texans ont attendu trop longtemps pour obtenir un tacle gauche

Les Texans avaient besoin d’un tacle gauche pour protéger leur joueur le plus précieux, Watson, depuis qu’ils ont échangé Duane Brown en 2017. Watson a été limogé 19 fois en sept matchs son année recrue avant qu’une déchirure de l’ACL ne coupe sa saison, et il a pris une ligue. haut 62 sacs en 2018.

Au lieu de cela, Houston n’a pas correctement répondu au besoin criant jusqu’à moins d’une semaine avant le début de la saison 2019. Dans un commerce avec les dauphins, les Texans:

acquis Tunsil et le récepteur Kenny Stills

a donné à Miami deux choix de première ronde et un choix de deuxième ronde

Tunsil et Stills ont bien joué en 2019 (malgré le fait que Tunsil mène tous les plaqués offensifs aux tirs au but) et comblait un besoin. Le problème est qu’O’Brien aurait pu faire plus en agence libre et en repêchage, plutôt que d’attendre qu’il soit forcé de surpayer et de coûter à son équipe le futur projet de capital.

Ils ont seulement obtenu un choix de troisième ronde pour Jadeveon Clowney

Clowney a été emmené par les Texans au n ° 1 du classement général en 2014, et il a représenté 29 sacs au cours de ses cinq premières années à Houston. Pourtant, il n’a jamais tout à fait été à la hauteur de son statut de draft car il a dû faire face à des blessures tout au long de sa carrière.

Les Texans ont décidé de donner à Clowney l’étiquette de franchise, qu’il n’a jamais signée parce qu’il attendait une prolongation à long terme. Plutôt que de le taguer et de l’échanger (comme les chefs et les Seahawks l’ont fait avec Dee Ford et Frank Clark, respectivement) plus tôt dans l’intersaison, Houston a attendu qu’il n’y ait plus beaucoup de marché pour lui. Clowney a rejeté une tentative de l’échanger contre les Dolphins, et les Texans ont fini par l’envoyer aux Seahawks, qui savaient que Houston essayait juste de le décharger.

En échange, les Texans ont obtenu:

Un choix de troisième ronde en 2020

Secondeurs Barkevious Mingo et Jacob Martin

Clowney était très bon mais pas un accélérateur de passes d’élite pour les Seahawks, tandis que Mingo et Martin n’étaient que des pièces de rotation adéquates pour les Texans. Pourtant, les Texans ont obtenu des sous sur le dollar pour un ancien choix global n ° 1 et n’ont même pas abordé leur plus gros trou jusqu’à plus tard ce jour-là quand ils ont échangé pour Tunsil. Football Outsiders a classé la ligne défensive de Houston au 22e rang en 2019 après sa première place l’année précédente.

Les Texans ont renoncé à un choix de troisième ronde pour Duke Johnson et un OL pour Carlos Hyde

Duke Johnson – similaire à David Johnson – est un receveur à double menace qui a en moyenne 9,2 verges par capture au cours de sa carrière. Duke Johnson a clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait à Cleveland l’été dernier, mais les Texans ont tout de même renoncé à un choix précieux (un choix conditionnel qui a finalement été confié au troisième tour) pour le faire.

Quelques semaines plus tard, ils ont ajouté un autre porteur de ballon. Hyde devait être supprimé par les Chiefs en août, après quoi les Texans auraient pu réintégrer le vétéran en tant que joueur autonome, probablement à une valeur égale ou inférieure à la valeur marchande.

Au lieu d’attendre, Houston a échangé le jeune tacle Martinas Rankin contre Hyde. Rankin était un choix de troisième ronde en 2018 qui a eu des difficultés en tant que recrue, mais était toujours une option de profondeur pour une équipe qui avait vraiment besoin d’une aide offensive.

Hyde, qui a connu sa première saison de 1000 verges, et Johnson étaient un duo plutôt solide pour les Texans en 2019. Mais encore une fois, O’Brien a abandonné plus qu’il n’aurait dû.

N ° 2: Playcalls

O’Brien a repris les fonctions de playcalling au cours de la saison 2016 et devrait les abandonner en 2020. Voici un bref aperçu des moments où il a le plus foiré.

La défaite du Texans Divisional Round contre les Chiefs a été le plus gros échec de O’Brien en matière de jeu

Dans leur match le plus important de l’ère O’Brien, les Texans ont pris une avance de 24-0, en partie à cause de deux décisions O’Brien prises au deuxième quart.

Ils ont eu la chance de tenter le coup avec un quatrième et un but pour remonter 28-0, mais ils ont plutôt botté un panier de 31 verges. Après le match, O’Brien a dit qu’il n’avait pas un jeu qu’il aimait, puis il a admis plus tard qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il s’était classé quatrième:

J’ai marché avec #Texans HC Bill O’Brian de son vestiaire au bus de l’équipe. Un point intéressant à propos de ne pas participer au quatrième essai au KC 11 a été qu’il a envoyé un jeu pour le premier essai, croyant qu’ils avaient réussi, et non quatrième. Changement d’esprit pendant TO go kick FG.

– Ed Werder (@WerderEdESPN) 13 janvier 2020

Sur le prochain disque de Houston, après que Kansas City ait marqué son premier touché, O’Brien a appelé ce faux coup de pied ridiculement mauvais:

Avec le champ court, les chefs ont marqué sur leur possession qui a suivi. Ils ont finalement gagné 51-31.

Au fil des ans, il a eu du mal avec les appels de quatrième baisse

Quelques exemples:

N ° 3: Décisions QB

Watson peut faire de la magie à tout moment sur le terrain, mais O’Brien n’a pas toujours eu le jeune quart-arrière pour le sauver de lui-même.

O’Brien voulait vraiment Brock Osweiler comme son QB de départ

Après avoir tourné dans des quarts sans intérêt comme Ryan Fitzpatrick, Ryan Mallett, Case Keenum, Brian Hoyer et T.J. Yates, les Texans sont sortis et ont signé Osweiler en 2016 pour un contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans. Osweiler est allé 5-2 en tant que partant pour Denver la saison précédente, mais a été mis au banc pour un Peyton Manning proche de la retraite.

Le choix de signer Osweiler n’était pas tout d’O’Brien – Rick Smith était toujours le directeur général – mais O’Brien avait pris sa décision avant même de parler à Osweiler. Par Peter King:

O’Brien a fait autant de recherches que possible sur Osweiler. Il a regardé la bande de chaque match joué par Osweiler à Denver. Il a fait griller le coordinateur du collège d’Osweiler, Noah Mazzone, qui aimait Osweiler. Il a prêté attention à l’impressionnant match qu’Osweiler a joué contre la Nouvelle-Angleterre un dimanche soir en pleine période de crise. Il a été vendu et a dit au propriétaire Bob McNair et au directeur général Rick Smith qu’il voulait vraiment Osweiler.

Un an plus tard, les Texans ont renoncé à un choix de deuxième ronde juste pour se débarrasser d’Osweiler.

Dans le premier match de Houston en 2017, O’Brien a choisi de commencer Tom Savage au lieu de Watson

Peu de temps après avoir déversé Osweiler, les Texans ont pris la décision judicieuse de passer au repêchage Watson. Ensuite, O’Brien a choisi de lancer Savage plutôt que Watson lors de la semaine 1 contre les Jaguars.

En première mi-temps, Savage est allé 7 de 13 pour 62 yards et a été limogé six fois. Les Texans tiraient de l’arrière 19-0 à la mi-temps.

Heureusement, O’Brien a commencé Watson en seconde période. Il a terminé avec 102 verges et un touché. Watson est resté le starter jusqu’à ce qu’il déchire son ACL au milieu de la saison.

O’Brien a 52-44 au total en tant qu’entraîneur-chef de Houston, y compris un dossier de 2-4 en séries éliminatoires. Maintenant qu’il est le directeur général de l’équipe, il a plus de pouvoir décisionnel que jamais. Si les Texans se moquent de la médiocrité, c’est tout ce qu’ils obtiennent tant qu’ils restent avec O’Brien.