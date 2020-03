Un célèbre commentateur ESPN a révélé avoir un coronavirus

Source: ESPN.com

Les cas de coronavirus continuent d’augmenter sur le territoire de la États Unis et maintenant analyste pour ESPN a été infecté par COVID-19. Doris Burke, journaliste et commentateur sur NBA, l’a révélé à travers leurs réseaux sociaux.

Burke Il a décrit les symptômes qu’il avait ressentis ces derniers jours depuis son domicile. “Je n’ai pas pu rester debout pendant cinq minutes sans avoir besoin de retourner me coucher. Je me sens incroyablement reconnaissant de me sentir bien“Il a commenté Doris.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez fait monter la température avec PHOTOS en bikini

Il faut se rappeler que Doris Burke fait partie de ESPN depuis l’année 1991 et tout au long de sa carrière, il a couvert les matchs les plus importants de la NBA et le basket-ball universitaire. Dans le 2017 le commentateur a été nommé analyste pour plusieurs réunions.

Actuellement États Unis déjà dépassé Espagne e Italie comme le pays avec le plus de cas de coronavirus, jusqu’à présent, ils sont 81 mille 321 les personnes infectées.