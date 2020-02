Un chauffeur écrase Mikel Landa, s’enfuit et Ertzaintza l’arrête

Mikel Landa, star de l’équipe cycliste Bahreïn-McLaren, Il a rapporté une indignation samedi matin lors d’un entraînement avec un ami. L’alavés était vêtu dans le dos et tomba à côté de son ami, mais sans conséquences graves. Le cycliste Il est allé à l’hôpital pour divers tests pour confirmer que la chute avait été légère.

Ce matin, alors que je m’entraînais avec un ami, une voiture nous a percuté par derrière, en s’enfuyant. Les premiers tests confirment que tout va bien. J’espère reprendre l’entraînement dans les prochains jours. pic.twitter.com/EfXWjfJEiT

– Landa Meana (@MikelLandaMeana) 1 février 2020

Le cycliste, l’un des meilleurs grimpeurs du monde, Il a dénoncé que le chauffeur qui les a écrasés s’est enfui et ne les a pas aidés. Ce n’est pas la première fois qu’un cycliste professionnel vit une situation aussi complexe et à cette occasion c’est Mikel Landa, l’un des plus aimés des fans espagnols.

Par chance, Ertzaintza a rapidement localisé le conducteur qui a écrasé les cyclistes et l’a arrêté immédiatement. Il s’agit d’un citoyen portugais qui s’est révélé positif pour un test de dépistage de drogue. Il est actuellement au commissariat de police en train de faire une déclaration.

Nous devons nous rappeler que Mikel Landa a quitté cette saison Movistar pour trouver le leadership solo à Bahreïn-McLaren. Heureusement, l’indignation n’est pas allée aux adultes et le cycliste peut continuer avec son calendrier prévu pour cette saison, où il est l’un des favoris du Tour de France.