Un chauffeur quitte l’hôpital après un terrible accident

Ryan Newman a officiellement été libéré de l’hôpital après une épave terrifiante dans le dernier tour du Daytona 500 lundi.

La voiture de Newman s’est renversée et a été heurtée à pleine vitesse par une deuxième voiture avant de glisser sur la piste de son toit. Après la collision, il a été transporté à l’hôpital où il a été répertorié dans un état grave.

La nouvelle est venue que Newman était conscient et alerte mercredi après-midi et qu’il riait et plaisantait avec sa famille alors qu’il était encore hospitalisé.

Quelques heures plus tard, son équipe a partagé une photo de lui sortant de l’hôpital main dans la main avec ses deux filles.

Krissie Newman a partagé une vidéo des trois personnes sortant de l’hôpital ensemble.

Les gens à l’intérieur et à l’extérieur du monde NASCAR étaient ravis de voir Newman sortir de l’hôpital lui-même avec sa famille.

