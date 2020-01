Un classement de chaque épisode de «The Good Place»

En septembre 2016, NBC est allé en enfer. Bien sûr, nous ne saurions pas avant l’année suivante que nous étions en enfer – les vérités cachées sont l’un des puits de joie les plus profonds et les plus fiables de The Good Place. Mais avant même que la comédie de Michael Schur ne réussisse l’un des meilleurs rebondissements télévisés du 21e siècle, The Good Place s’est annoncé comme une série avec vision, cœur et humour. Sous les blagues sur le meilleur quart-arrière de la NFL, Blake Bortles, l’obsession d’Eleanor (Kristen Bell) pour Stone Cold Steve Austin, et la valeur des jeux de mots d’un quartier – il y a un restaurant au bon endroit nommé Knish From a Rose – était un spectacle qui était vraiment curieux de connaître l’au-delà, l’humanité et la capacité d’une personne à s’améliorer. À une époque où le monde semblait s’effondrer, The Good Place était là pour nous rappeler ce que nous nous devons.

Jeudi, le dernier épisode de The Good Place sera diffusé, mettant fin au voyage de Team Cockroach — Eleanor, Chidi, Tahani, Jason, Michael et Janet —. En l’honneur de cette finale cérémonieuse, The Ringer célébrera le spectacle tout au long de la semaine, en commençant par le classement d’aujourd’hui de chaque épisode de The Good Place. Maintenant, je ne peux pas être certain qu’il y ait beaucoup de points Good Place à gagner en jugeant et en classant le travail créatif de quelqu’un, mais certainement en créant du contenu qui permet aux gens de tergiverser au travail, donc je pense que nous sommes bons ici . Et avant que quiconque ne nous parle pleinement de Shawn, permettez-moi de dire que même si un classement signifie qu’il y a une dernière place, cela ne signifie guère que nous considérons les épisodes qui arrivent vers le bas comme mauvais. The Good Place est une série rare dans laquelle même ses épisodes les moins convaincants sont relativement impressionnants et indéniablement délicieux.

OK, c’est suffisant – il est temps de jeter ce cocktail Molotov. —Andrew Gruttadaro

51. «Le pire usage possible du libre arbitre»

Saison 3, épisode 8

La troisième saison de The Good Place explique ses transitions les plus rocailleuses: du confinement confortable du quartier de Michael à la simple Terre, et de l’existence quotidienne à la lutte pour le sort moral de l’humanité. “La pire utilisation possible du libre arbitre” représente le spectacle dans son aspect le plus disgracieux, une séquence agitée de souvenirs hors contexte livrés à Eleanor par Michael dans une bibliothèque publique de l’Arizona. Le résultat est l’équivalent de Good Place d’un clip show, un trope de sitcom qui a peu de place dans cette sitcom très peu conventionnelle. L’épisode est également chargé de vendre Eleanor et Chidi comme des âmes sœurs croisées d’étoiles, de loin l’ascenseur le plus lourd que The Good Place demande à ses téléspectateurs et le moins réussi de ses grandes balançoires. Même The Good Place à son meilleur, cependant, est encore une demi-heure de Kristen Bell et Ted Danson discutant à l’amiable de l’existence du libre arbitre. Vous n’obtenez cela nulle part ailleurs en diffusion. —Alison Herman

50. “Tu as changé, mec”

Saison 4, épisode 10

Contrairement aux autres comédies d’une demi-heure de Michael Schur – The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine – The Good Place est beaucoup plus sérialisé; parfois, le premier besoin d’un épisode est simplement de faire avancer l’intrigue. C’est le cas de «You’ve Changed, Man», qui pousse l’histoire vers la fin du jeu alors que les humains concoctent une nouvelle architecture d’après-vie. L’humour regorge toujours de la vraie mode Good Place, cependant, avec le disco Judge de Maya Rudolph dansant et adorant la star invitée Timothy Olyphant. —Zach Kram

49. «Crise de fin de journée d’urgence de catégorie 55»

Saison 1, épisode 5

Il s’agit de l’épisode le plus faible de la première saison de The Good Place, autrement incroyablement fort. Le gouffre qui menace la ville est tout simplement étrange – cela ressemble à une excuse pour arrêter temporairement l’intrigue afin que le spectacle puisse étoffer le personnage de Tahani et livrer de bons moments Eleanor-Chidi, mais il ne se démarque pas tout seul . C’est caricatural – et, à revoir, un signe de la façon dont le spectacle peut bousculer un peu les règles de l’univers pour faire bouger l’histoire comme les scénaristes le souhaitent. Bien sûr, c’est ainsi que fonctionnent toutes les émissions, mais il vaut mieux ne pas être aussi évident. —Riley McAtee

48. “Les lundis, ai-je raison?”

Saison 4, épisode 11

Ah, la dernière ligne droite. Avec la bataille pour instaurer une nouvelle vie après la mort, Michael va former les démons de Bad Place sur leurs nouveaux moyens de torture tandis qu’Eleanor, Chidi et Jason sélectionnent une poignée de bons Good Place pour s’assurer que leur nouveau système de mesure fonctionne (les candidats incluent Abraham Lincoln, Louis Pasteur et… Prince). Malheureusement, cet épisode se transforme en beaucoup moins sur la sauce secrète qui va au-dessus du steak juteux et beaucoup plus sur la relation d’Eleanor et Chidi, quelque chose avec des rendements variables qui tourmente la saison 4 de The Good Place – nous voulons plus de blagues et de philosophie, moins-ils-ou-pas-ils?! À la fin de cet épisode, cependant, le gang arrive enfin au bon endroit, établissant la conclusion mélancolique de l’émission. —Gruttadaro

47. «Le chasse-neige»

Saison 3, épisode 4

Ce ne serait pas un épisode de The Good Place sans un dilemme éthique épineux à affronter. Dans ce cas, nous sommes obligés de lutter avec le «chasse-neige» d’une seule personne – Michael et Janet, maintenant sur Terre et sans leurs pouvoirs, intervenant dans la vie de Team Cockroach / The Brainy Bunch pour garder leur groupe d’étude ensemble afin qu’ils puissent rack plus de points Good Place (dégager le chemin afin qu’ils puissent «plus facilement rouler sur la voie de l’amélioration», comme le dit Michael). À la fin de l’épisode, le chasse-neige a quitté la route: le groupe sur le point d’éclater découvre Michael et Janet se préparant à franchir une porte interdimensionnelle vers l’au-delà, préparant le terrain pour le changement de scène à venir.

Mais bien que cet épisode soit plus dressé que transcendant, il souligne toujours ce qui rend The Good Place si spécial: encore plus de versements ouvriers nous donnent toujours de l’or comme la lutte interne bouillonnante du pauvre Larry Hemsworth, un humble chirurgien pédiatrique qui ne peut pas rivaliser avec ses célèbres frères parce qu’il «a à peine un pack de huit»; des moments poignants comme les mécanismes de défense d’Eleanor qui interviennent; et, bien sûr, Blake Beartles. —Dan Devine

46. ​​«Une fille de l’Arizona (partie 2)»

Saison 4, épisode 2

Cet épisode vise à montrer l’ensemble de la croissance d’Eleanor. Non seulement notre fille titulaire de l’Arizona est chargée de jouer à l’architecte, d’essayer d’éliminer les mauvaises actions de Bad Place et de comprendre les désirs cachés des quatre humains du quartier, elle a également jeté quelques boules de courbe pour faire bonne mesure. Brent devient rapidement son archnémèse, se révélant être le mâle blanc prototype qui est incapable – et ne veut pas – de réaliser à quel point il est vraiment horrible. (À un moment donné, alors que le monde s’écroule autour de lui et lui crie essentiellement qu’il est à blâmer, il dit à Eleanor et Michael qu’il appartient en fait au meilleur endroit.) Vient ensuite la véritable tâche déchirante: aider Simone à accepter la réalité (ou ce qui est la réalité dans ce scénario), Eleanor dit à Chidi que Simone est son âme sœur, ce qui les fait tomber amoureux pendant qu’elle – la véritable âme sœur de Chidi – est obligée de regarder en temps réel. Eleanor le justifie en disant que Chidi a abandonné ses souvenirs pour eux, elle doit donc faire ce qu’elle peut aussi – mais le sien est sans doute un sacrifice encore plus grand. —Megan Schuster

45. «Voler»

Saison 1, épisode 2

Les pilotes sont notoirement un acte difficile à suivre, bien que The Good Place fasse un vaillant effort en commençant son deuxième épisode avec Ted Danson tentant de lécher sa propre aisselle. “Flying” doit convaincre le public que le philosophe éthique Chidi tenterait sa chance sur Eleanor, valorisant le salut potentiel d’un fan de Real Housewives sur la sécurité d’un quartier entier. Heureusement, la chimie platonique de Kristen Bell et William Jackson Harper est telle que la foi prudente de Chidi en Eleanor et les tentatives sérieuses d’Eleanor de s’améliorer, sont authentiques. (Nous quitterons la chimie romantique pour une autre partie de ce classement.) À la fin de “Flying”, The Good Place n’a pas encore présenté l’un de ses principaux protagonistes — Jason se fait encore passer pour un moine silencieux nommé Jianyu— ou même révélé sa véritable prémisse. Pourtant, le lien Eleanor-Chidi lui donne une base suffisamment solide pour aller de l’avant. —Herman

44. «Un héritage fracturé»

Saison 3, épisode 7

Le milieu de la saison 3 de The Good Place a vu le noyau lancer du ping-pong à travers le monde – de l’Australie à Jacksonville au Canada – dans le but de réhabiliter l’âme de leurs amis et de leur famille les plus proches. “A Fractured Inheritance” a vu Eleanor se rendre au Nevada pour voir sa mère, qui n’est certainement pas morte en ajustant sa bague d’orteil lors d’un concert de Rascal Flatts; Tahani, quant à elle, affronte sa sœur / rivale dans un musée d’art en Europe. Les principaux axes de l’épisode sont touchants, quoique un peu rotes – bien qu’Eleanor et Tahani concilient de manière satisfaisante les dommages causés par leurs relations familiales, ce n’est pas comme si nous n’étions pas déjà au courant d’un tel dysfonctionnement.

Le principal moment fort de l’épisode, pour moi, est l’apparence d’invité d’Andy Daly en tant que petit ami basique de la maman d’Eleanor, encore un autre exemple de The Good Place déployant de manière experte des génies comiques dans des capacités de camée. Regardez ce “mauvais garçon:”

NBC

«Qui suis-je – Avril Lavigne?» Demande-t-il. Quel roi. —Gruttadaro

43. «The Brainy Bunch»

Saison 3, épisode 3

Cet épisode est beaucoup, mais principalement parce que Trevor (le démon joué par Adam Scott) s’est montré pour torturer les humains sur Terre – et les téléspectateurs de la série dans le processus. Il arrive en Australie pour essayer de briser le groupe d’étude de Chidi et Simone, et il s’y prend de la manière la plus odieuse: envoyer des textos de masse au groupe «memes dank» (ses mots, je suis désolé); des sweat-shirts imprimés avec leur visage sous l’en-tête, “The Brainy Bunch”; les sortir pour manger à la pire imitation d’un restaurant américain que j’ai jamais vu; et essayer de les faire tous gaspiller dans de la bière et de la vodka bon marché. La performance de Scott est honnêtement un art, et il aurait dû gagner un prix pour avoir pu atteindre ce niveau d’horreur, mais la présence de Trevor rend la ré-observation difficile. —Schuster

42. «Chillaxing»

Saison 4, épisode 3

Dans cet épisode de la saison 4 – un peu remplissant, si je suis honnête – tout le monde dans l’expérience Eleanor Good Place a la chance de jeter une “pierre de lave” dans une fosse afin de recevoir “tout ce que votre âme désire le plus. Jason, qui incarne Jianyu dans un effort constant pour torturer Chidi, sans mémoire, jette sa pierre presque immédiatement, et voilà: la vieille moto de Jason, celle avec Pamela Anderson aérographiée sur le côté. Il a explosé une semaine après l’avoir obtenu, vous voyez, “parce que quelqu’un voulait voir ce qui se passerait s’il versait du liquide plus léger dans le moteur.” (Que quelqu’un était Jason.) Parfois, quand les spectacles vieillissent, ils commencent à se sentir rassis, pas aussi excitant qu’autrefois. Mais les meilleurs spectacles utilisent la familiarité avec les personnages que nous avons acquise au fil des ans comme source de nouvel humour. Bien sûr, Jason a brièvement possédé une moto avec Pamela Anderson aérographiée sur le côté. À ce stade de la course de The Good Place, c’est agréable d’être sur la blague. —Gruttadaro

41. «Meilleur moi»

Saison 2, épisode 10

Le gang passe une grande partie de cet épisode à tenter de monter à bord d’une montgolfière qui, selon Michael, les emmènera au Good Place. Finalement, cependant, Michael admet que la montgolfière technologiquement complexe ne les amènera même pas au bon endroit; il ne sait pas du tout comment y arriver, donc le groupe est condamné.

Bien qu’elle soit ornée de divers poinçons de Good Place: un texto, Bad Janet qui fait des gencives; un monologue de Michael sur les idiocités adorables de l’existence humaine, des clés de voiture perpétuellement perdues aux balles anti-stress de marque d’entreprise que l’on ne peut jamais se résoudre à jeter; L’affirmation de Jason que pour lui, l’enfer serait un concert de Skrillex où la basse ne vient jamais – cet épisode appartient à un genre beaucoup plus grand. C’est un «dernier hourra d’amis avant que la mauvaise chose ne se produise», comme une version plus courte et plus lumineuse de «Un chevalier des sept royaumes» de Game of Thrones. Dans ce contexte, il est extrêmement décevant qu’il n’y ait absolument aucun baiser . Hélas, nous devons nous contenter d’une valse de danse de style lycée se balançant des Chidi et Eleanor sans chimie perpétuelle. Ce n’est pas comme ça que je passerais ma dernière nuit avant d’aller en enfer, mais OK. —Charlotte Goddu

40. «Un mystère de pilote de puce»

Saison 4, épisode 6

Il y a quelque chose d’admirable dans The Good Place qui présente un personnage comme Brent Norwalk dans sa dernière saison. Un mec blanc d’âge moyen qui a probablement regardé 20 fois tous les films de Clint Eastwood est collé à la chaîne de golf et, soyons honnêtes, a voté pour Donald Trump, il est difficile de penser à quelqu’un qui s’intégrerait moins dans la série que Brent. (Le fait que son nom soit Brent, cependant, est parfait.)

“A Chip Driver Mystery” passe à six mois dans l’expérience, et malgré toutes les avancées de John et Simone, les progrès de Brent se sont élevés à … pas toujours à la triche au golf? Les choses empirent encore lorsque Brent partage un roman qu’il a écrit, Six Feet Under Par: A Chip Driver Mystery, qui est [deep breath] un thriller politique basé sur le sous-marin, axé sur le golf, dans lequel le quart-arrière des Bears de Chicago, qui est également le “président le plus fort du monde”, résout un meurtre à la 10e page. Ce roman de l’aéroport de James Patterson sur les stéroïdes est à juste titre balayé, ce qui ne fait que rendre le Brent vitriolique à un point tel que Chidi – Chidi! – lui donne un coup de poing au visage. Brent peut être un personnage difficile à passer du temps, mais son irréductibilité ajoute une dimension essentielle à la série en fin de partie. Si Eleanor et Co. vont vraiment concevoir un système qui prouve que n’importe qui peut devenir une meilleure personne au fil du temps, quelqu’un comme Brent est le test décisif ultime. Je ne sais pas trop ce que cela dit de ma position éthique, cependant, que je veux vraiment lire Six Feet Under Par. —Miles Surrey

39. «Employé de la Bearimy»

Saison 4, épisode 5

Voici un épisode sur la croissance. Michael était autrefois l’un des plus grands démons du Bad Place; Jason a résolu tous ses problèmes en leur lançant des cocktails Molotov; Eleanor était autrefois un sac poubelle qui pouvait à peine gérer sa propre vie. Au milieu de la saison 4, cependant, Michael est devenu un être bienveillant (ou «comme un vieux gentil, heureux, bizarre,», selon Jason); Jason est devenu une personne avec retenue et sagesse réelle; Eleanor est devenue pleinement capable, attentionnée et autosuffisante. Et la croissance est au cœur de The Good Place. (“Employé de la Bearimy” est également remarquable pour être l’épisode qui annonce la nouvelle de Nick Foles – et sa clavicule cassée – à Jason, ce qui est important.). —Gruttadaro

38. «Une fille de l’Arizona (partie 1)»

Saison 4, épisode 1

Le moment le plus excitant de cet épisode peut être quand Eleanor prend un coup de poing surprise au visage. Cela ne signifie pas que c’est un mauvais épisode, mais comme la plupart des ouvreurs de la saison de l’émission, son but est de faire beaucoup de mise en table. Nous ouvrons la saison 4 avec Eleanor en charge, Chidi avec sa mémoire effacée, Michael se remettant d’une (fausse) attaque de panique, et le groupe essayant de comprendre les quatre nouveaux humains qu’ils ont été chargés de sauver. Finalement, il s’avère que le raté du groupe, une «femme» «norvégienne» nommée «Linda» est en fait un démon déguisé. Une fois que cela est découvert et que Shawn est discipliné par le juge, Chidi est inséré dans l’expérience et les vrais jeux commencent. —Schuster

37. «Quelle est ma motivation»

Saison 1, épisode 11

Toujours sous l’impression qu’elle est la seule pécheuse au Bon endroit, Eleanor (ou Fake Eleanor, comme Michael l’appelle toujours) se lance dans des tentatives malencontreuses pour augmenter son nombre de points et justifier sa présence au paradis. Lorsque la tenue de porte et un cocktail ne lui gagnent ni affection ni points de bonté tangibles, elle se rend compte pourquoi: faire de bonnes actions au profit de soi n’est pas vraiment bon, et la seule façon d’être une bonne personne est d’agir simultanément moral et non. intéressé. La pratique d’Eleanor est de s’excuser auprès des habitants du quartier et de se bannir au Bad Place, se privant des avantages de gagner des points de bonté alors qu’elle en accumule plus d’un million. Cette philosophie – l’altruisme efficace, plus ou moins – devient le principe d’animation de la saison 2 de The Good Place.

Bien sûr, l’épisode n’est pas uniquement une philosophie morale: nous passons également beaucoup de temps avec Jason. Il a récemment épousé Janet – «Elle fait tomber la basse dans mon cœur», explique-t-il – mais en plus du bonheur des jeunes mariés, nous avons un aperçu de sa mort, un vol de burrito-joint si mal tourné qu’il finit par suffoquer dans un coffre-fort non ventilé après avoir fait un tas de whippets. Comme toujours, le mélange haut / bas de Peter Singer et de protoxyde d’azote prouve la recette d’un épisode solide de Good Place. —Goddu

36. «L’aide, c’est les autres»

Saison 4, épisode 7

Un épisode bouleversant moyen qui tourne autour du gang faisant un dernier effort pour prouver que le nouveau groupe du quartier peut s’améliorer, “Help Is Other People” est rehaussé par sa meilleure scène, dans laquelle Jason Mendoza donne un message inspirant à travers un rare, description concise de «la défense préventive». Jason fléchit ses connaissances en disant: «La défense préventive vous empêche simplement de gagner.» C’est un moment délicieux, voir ces personnages grandir et évoluer tout en restant dans les limites de leurs archétypes. Le reste de l’épisode reflète légèrement la finale de la saison 1, alors que le nouveau groupe se rend compte qu’il est dans une expérience et que Chidi livre la ligne “Nous sommes au mauvais endroit” d’Eleanor. Mais surtout, je suis juste ici pour “empêcher la défense.” (Bien que, un merci spécial à Michael, qui essaie de faire de la magie humaine tout au long de l’épisode. Soyons honnêtes: le Magnifique Dr. Presto devrait obtenir sa propre résidence à Vegas.) – Sean Yoo

35. «Le livre de Dougs»

Saison 3, épisode 11

Après trois saisons d’essais, le gang arrive enfin au Good Place. Eh bien, en quelque sorte. Après une plongée dans un tube pneumatique, ils sont arrivés au centre de correspondance du Good Place – un bureau de poste après la mort en quelque sorte. Au milieu du chaos, Chidi tente d’amener Eleanor à une première date convenable et ils finissent par avoir des relations sexuelles. Pendant ce temps, Michael se rend compte que le mauvais endroit ne dérange pas du tout avec le système de points, mais que les complexités de la vie moderne ont rendu impossible d’être bon, peu importe à quel point on pourrait essayer. Une chose universellement reconnue comme bonne: Chidi déguisée en facteur. —Shaker Samman

34. «… Quelqu’un comme moi en tant que membre»

Saison 1, épisode 9

Cet épisode est une erreur de direction magistrale. La «vraie» Eleanor Shellstrop a été présentée dans l’épisode précédent, et maintenant les personnages doivent faire face aux retombées. The Bad Place veut que les «faux» Eleanor viennent avec eux, mais Michael veut trouver un moyen de garder les deux Eleanors au bon endroit – car après tout, l’un d’eux appartient vraiment ici et l’autre a fait de réels progrès pour devenir une bonne personne. Une telle énigme!

Enfin, le représentant de Bad Place Trevor dit qu’ils devront remettre l’affaire à Shawn, l’éternel juge des bons et des mauvais endroits. Mais avant que cela ne se produise, Tahani entre en contact avec Jason dans sa salle de médiation / bourgeon, et se rend compte qu’il ne devrait pas non plus être au bon endroit. Il semble que cet épisode, la finale de la mi-saison de la saison 1, met en place de nombreux fils d’intrigue pour maintenir la tension pendant la prochaine moitié de la saison. Ce n’est qu’après la finale de la saison 1 que nous comprenons que pratiquement tout ici est une ruse: Michael, la «vraie» Eleanor, Trevor et Shawn sont tous impliqués ensemble, et leur torture psychologique des personnages humains est encore plus satisfaisante sur un deuxième tour. —McAtee

33. «Tout est bonzer! (Partie 1)”

Saison 3, épisode 1

La saison 3 commence sur une bonne note grâce en partie à cette première supérieure à la moyenne, qui tourne autour de Michael venant sur Terre pour empêcher la mort de notre noyau quatre dans l’espoir qu’ils changent leur vie après ce moment salvateur. Michael et Janet finissent par réaliser que la clé de la réussite de ce travail est de les amener tous en Australie pour apprendre de Chidi. Janet donne également un coup de fil à Michael. c’est bizarre, oublie que c’est même arrivé. —Yoo

32. «La ballade de Donkey Doug»

Saison 3, épisode 6

Avec la fréquence à laquelle Jacksonville, en Floride, est devenue une ligne de punch Good Place, nous aurions eu besoin d’accumuler une tonne de points Good Place si le spectacle ne nous laissait jamais voir le paysage infernal marécageux par nous-mêmes. Heureusement, “The Ballad of Donkey Doug” livre un bonean paean à Jacksonville.

Avec l’aéroport non-international Savy «Macho Man» de Randy, des taxis de camions monstres et des mecs qui se sont évanouis dans les piscines, le Good Place’s Jacksonville est une toile de fond appropriée pour une tâche presque impossible. Jason veut s’assurer que ses potes Pillboi et Donkey Doug (qui se trouve également être son père), ne sont pas condamnés à une éternité de torture dans le Bad Place – ce qui ne semble que légèrement pire que de vivre en Floride. Hélas, seul Pillboi est récupérable, alors que Donkey Doug est arrêté pour avoir tenté de voler dans une usine Red Bull pour soutenir Double Trouble, sa nouvelle entreprise – une boisson énergisante qui est aussi un spray corporel. “The Ballad of Donkey Doug” est incroyablement absurde, et c’est exactement ce que j’attendais de l’interprétation de la série sur la Floride. Tout ce qui manquait était un camée du dieu de Jacksonville lui-même, Blake Bortles. —Surrey

31. «Team Cockroach»

Saison 2, épisode 4

Après les premiers épisodes délirants et amusants de la saison 2, The Good Place est entré dans la dynamique qui durerait pour le reste de sa course. Dans un épisode de bouteille qui se déroule presque entièrement dans la maison de clown effrayant d’Eleanor, le gang accepte de faire équipe avec Michael pour essayer de défier le reste des serviteurs de Bad Place et, finalement, de se faufiler dans le Good Place. “Team Cockroach” transforme l’intrigue dans une nouvelle phase, ainsi que des délices avec ses jeux de mots habituels au restaurant (A Little Bit Chowder Now, Pump Up the Clam) et des histoires de personnages (la méthode de la mort de Tahani) et des lignes parfaites (” Oh non, je suis mort … à Cleveland?! “). —Kram

30. “Ne laissez pas passer la bonne vie”

Saison 3, épisode 9

Rencontrez le vrai Doug Forcett, qui a deviné comment la vie après la mort a fonctionné lors d’un voyage aux champignons en 1972 et a passé toute sa pitoyable existence depuis à chercher des points Good Place: ne manger que des radis et des lentilles, adopter des loups, se soumettre à un traitement cruel de la part d’un adolescent sociopathe, enterrant des escargots, il écrase accidentellement et, oh oui, recyclant sa propre urine comme eau potable. Joué par Michael McKean, il est un délice, mais aussi une manifestation légitimement dérangeante d’un humain paralysé par le désir d’aller au paradis. «Doug est un désastre complet», voilà comment Michael résume tout cela. “Et j’ai bu sa pisse!”

De plus, c’est l’épisode où Janet entre dans un long et très radieux combat de démons tandis qu’Eleanor avoue à Chidi qu’ils étaient amoureux, et aussi: “Il y a une réelle possibilité que je vous aime à nouveau. Ici. Sur ce plan d’existence. Aujourd’hui. Maintenant. Au Canada. Pendant cette bagarre. Avec les démons. »En bref, il se passe beaucoup de choses ici, philosophiquement et autrement, et peu de choses ont du sens, et tout cela règne. —Rob Harvilla

29. «Les funérailles pour mettre fin à toutes les funérailles»

Saison 4, épisode 8

Dans l’un des épisodes les plus charmants de la série, trois de nos quatre principaux (Chidi est endormi jusqu’à ce que les résultats arrivent) organisent de prétendues funérailles les uns pour les autres. Chaque service commémoratif convient parfaitement à nos personnages: Tahani choisit la cabine d’un jet privé, Jason est au fond d’une piscine tout en étant couvert de la tête aux pieds à Jaguars merch, et Eleanor choisit un bar dans une maison qu’elle n’était pas invitée à. Les éloges sont hilarants et émouvants, et mettent en évidence ce qui rend ce spectacle si spécial. Alors qu’une multitude d’événements propulsant l’intrigue se produisent dans la seconde moitié de l’épisode, ce sont ces moments plus calmes qui se démarquent. Statham pour toujours. Amen. —Yoo

28. «Tout est bonzer! (Partie 2)”

Saison 3, épisode 2

La deuxième partie de la première de la saison 3 présente de nombreux faits saillants: les alter ego de Michael de Gordon Indigo, Zach Pizazz et Charles Brainman; une parodie de Vice presque parfaite sous la forme d’un type bro-y réalisant un documentaire intitulé “Earth’s F’ed”; une tonne de comédie liée à Jason Mendoza (“Claustrophobic? Qui aurait peur de Santa Clau – Ohhh, le juif ”). Mais l’une des meilleures parties de The Good Place est son «humour de capture d’écran», une forme de comédie axée sur les détails, défendue pendant des années par Schur, dans laquelle la capture d’écran de certaines scènes révèle des blagues minutieuses qui ont été cachées dans le spectacle, invisibles mais pour un examen attentif. L’humour de capture d’écran est un témoignage de la dévotion d’une émission à emballer autant de blagues que possible dans chaque image – et comme en témoigne «Tout est bonzer (Partie 2)», The Good Place est extrêmement dévoué. Il y a ceci:

NBC

Et aussi ceci, un rapide coup d’œil aux contacts de Tahani:

NBC

Des trucs incroyables. —Gruttadaro

27. «Derek»

Saison 2, épisode 8

The Good Place brain trust a fait un excellent travail de casting de ses seconds rôles, et dans “Derek”, le personnage titulaire – qui a été créé par Janet dans son vide comme un “rebond” parce qu’elle a toujours raccroché avec Jason en train de se connecter avec Tahani … est élevé par l’énergie chaotique de Jason Mantzoukas. Jouant Derek, le comédien est essentiellement Rafi de la Ligue qui traverse une crise existentielle. Il a été créé pour être un compagnon humain pour quelqu’un qui, comme Janet nous l’a souvent rappelé, n’est pas humain. En conséquence, Derek est un gâchis complet: glitchy, incohérent, et apparemment avec des carillons éoliens où son pénis devrait être (ce n’est pas ce que vous voulez). Le dilemme Derek devient un autre test important pour nos prospects non humains, Janet et Michael, qui doivent tenir compte du sentiment très humain de chagrin et de l’éthique de tirer la prise sur quelqu’un. “Derek” est un rappel tragicomique que l’amélioration de soi n’est pas exclusive à nos quatre humains – les leçons du spectacle peuvent être transmises à n’importe quel type d’être. Sauf, peut-être, des copains dysfonctionnels avec des pénis de carillon éolien. —Surrey

26. «Chidi voit le Time-Knife»

Saison 3, épisode 12

Les fugitifs organisent un rendez-vous avec le juge du IHOP (le trou interdimensionnel des crêpes; “Si vous mangez quelque chose dans ce IHOP, vous exploserez littéralement”, dit Michael. “Ouais, je sais, c’est le IHOP”, répond Jason). leurs arguments sur les raisons pour lesquelles le système de points actuel est cassé. Elle ne l’achète pas: «Votre grande révélation est que la vie est compliquée? Ce n’est pas une révélation. C’est un oreiller de femme divorcée. »Déconcerté, Michael commence à passer la soie dentaire. Ensuite, Jason raconte une histoire qui convainc le juge de visiter la Terre, où elle se rend compte qu’ils ont raison sur les complications de la vie. Elle convoque Shawn, qui est ennuyé d’avoir été éloigné de “torturer William Shakespeare en décrivant l’intrigue du film Entourage”, et les côtés élaborent un plan: répétez l’expérience originale de Michael pour prouver si les humains peuvent s’améliorer ou non vie après la mort. Juste au moment où l’expérience est sur le point de commencer, cependant, Eleanor est lancée une autre balle courbe lorsque le démon de plus en plus humain de Danson fait une dépression nerveuse. —Jack McCluskey

25. «Ce que nous nous devons les uns aux autres»

Saison 1, épisode 6

“J’en suis venu à vraiment aimer le yaourt glacé”, dit Michael à Eleanor pendant qu’ils prennent un froyo-karaoké-bowling, etc. pause d’essayer de comprendre ce qui cause tous les ravages dans le quartier, la cause étant, bien sûr, Eleanor. “Il y a quelque chose de si humain à prendre quelque chose de grand et à le ruiner un peu pour que vous puissiez en avoir plus.” Cette ligne Top-Five All-Series ponctue les débuts à la fois fastidieux (un flashback Eleanor-on-Earth au moment où elle abandonné le chien d’un ami pour aller voir Rihanna à Vegas) et étonnamment délicieux. La sous-intrigue “Jason prétend être Jianyu, qui est l’âme soeur de Tahani” aurait dû durer des années.

Tahani: «Jianyu, ma chérie, parlons des arts. J’adore les impressionnistes. Qui est ton artiste préféré? “

Jason: “Je veux dire, Pitbull a changé le jeu.”

Là encore, peut-être que tout cela l’aurait ruiné. —Harvilla

24. «Le Burrito»

Saison 2, épisode 12

Commençons ici: l’être le plus puissant de l’univers n’est pas un burrito. Mais pendant une fraction de seconde, nos héros pensent que ça pourrait l’être. En réalité, le consommateur de la denrée alimentaire, le juge Gen, l’est. Joué parfaitement par Maya Rudolph – souvent confondu avec l’image de Dieu – le juge accepte d’entendre les quatre cas des humains. À leur propre demande, ils seront jugés comme une unité, pas comme des individus, et chacun d’eux subira des tests pour déterminer sa croissance en tant que personnes. Eleanor réussit son test, mais elle est la seule, car Jason est consommé par Madden, Chidi est incapable de surmonter son indécision et Tahani s’éloigne pour affronter ses proches. Au moment où le groupe est sur le point de connaître son sort, Michael et Janet apparaissent. —Samman

23. “Joueur le plus amélioré”

Saison 1, épisode 8

Avec l’admission d’Eleanor au Good Place apparemment démasquée comme une erreur, Michael examine son comportement sur Terre et le trouve insuffisant (deux mots: Dress Bitch). Bien qu’Eleanor admette qu’elle «sorte de sucer», elle soutient qu’elle n’était mauvaise que «comme, une façon amusante et froide». Cette défense ne fonctionne pas, et Eleanor est condamnée à une torture éternelle, organisant un adieu étonnamment affectueux avec ses amis. (Même Tahani reconnaît qu’elle se sent une «parenté décontractée» avec Eleanor, «autant qu’on pourrait aimer un chat de la rue.») Mais après que Chidi intercède au nom d’Eleanor, Michael la libère du train jusqu’au mauvais endroit, la prolongeant rester. “Joueur le plus amélioré” marque l’arrivée de Vicky, ainsi que la première apparition du tortionnaire esquissant Step Brothers d’Adam Scott, Trevor, qui salue sa cible avec la ligne flétri, “Salut, vous ressemblez à un morceau de merde. Êtes-vous Eleanor? »Cet épisode se distingue également par le fait de traiter à tort une affection pour The Bachelor comme une mauvaise chose, peut-être le premier signe que le système de points de l’au-delà est sérieusement vissé. —Ben Lindbergh

22. «Saut à la foi»

Saison 2, épisode 9

Le faux rôti de Michael des quatre humains est un peu maladroit, mais cette première mi-saison prépare le spectacle pour une solide course de la saison 2. Eleanor se rend compte que la citation de Michael de Kierkegaard est un indice pour faire un «saut dans la foi» et, surtout, elle croit en lui. C’est un moment émouvant quand elle le défend au groupe. Elle reprend également l’ensemble des indices laissés par Michael dans son rôti. Les humains peuvent échapper aux griffes de Shawn en se cachant sous un train et en le faisant croire qu’ils se sont dirigés vers le Medium Place. And when they reunite with Michael after, the race is on to figure out how the entire crew can escape the Bad Place and make it to the actual Good Place. In some ways, this episode is already setting up Season 3. —McAtee

21. “Everything Is Fine”

Season 1, Episode 1

Eleanor wakes up to learn that she has died—in hilarious fashion, getting hit by a column of shopping carts and pushed into traffic, where she’s struck by a mobile billboard truck bearing an erectile-dysfunction ad—and been wrongly admitted to the Good Place. Indulging her worst impulses at Tahani’s welcome party by talking trash about everyone, drinking heavily, and stuffing her bra with shrimp, Eleanor unleashes chaos on the supposed utopia the next day as giant shrimp fly through the sky and giraffes run amok. Determined not to be found out, she enlists her new friend and supposed soulmate Chidi, a professor of ethics and moral philosophy, to help her become worthy of the mistake that landed her here—or at least avoid detection and subsequent ejection to the Bad Place. —McCluskey

20. “Everything Is Great! (Part 1)”

Season 2, Episode 1

So it’s the dawn of Season 2, and that shocking They’re Really In The Bad Place plot twist is still reverberating, and Michael is, for a brief moment, a straightforwardly evil demon who says things like “Fire up the old penis-flattener” with unironic gusto. Eleanor and Chidi are rebooted as their selfish and paralyzingly indecisive selves, respectively, and now we know that everything and everyone around them is designed to torture them.

The Good Place, as it would prove from this moment forward, loves a good meta reboot, and while this stretch isn’t the show’s funniest by a long shot, this episode does immediately establish that brain wipes and convoluted plot machinations be damned, our four heroes will always find each other—and the show’s steady heartbeat—again. Just trust me that Chidi’s delivery of the line “You look … fine” is this disorienting episode’s highlight, and trust the show that it’s all gonna work out OK. —Harvilla

19. “Jeremy Bearimy”

Season 3, Episode 5

This episode takes its title from Michael’s explanation for how time works in the afterlife—a nonlinear, looping, swooping sequence of events in which things sometimes happen before things that happened before them, a nonsensical and impossible-to-explain absurdity called out in the writers’ room and then steered directly into, to great comedic effect. That effect: Breaking Chidi’s brain, and sending him on an elliptical path to making the eternally cursed Peeps Chili.

It also offers something beyond the indelible image of William Jackson Harper, draped in a pink T-shirt aimed at impulse-buying moms, entreating his philosophy students to “dip [their] paws in my chili [and] scoop [their] little mittens right in the stew.” (Which is not to say that it needs to provide something beyond that image.) By episode’s end, our six main characters have all made peace with the inescapable reality of being damned for all eternity, and decided to forge on with doing good deeds anyway.

“I mean, why not try?” Eleanor asks. “It’s better than not trying, right?” As mission statements go, it’s not quite “Who, What, When, Where … Wine!” but it ain’t half bad. —Devine

18. “Patty”

Season 4, Episode 12

The Good Place, in a nutshell, slaps. The problem is it slaps it a little too hard, and for a little too long. The Good Place has always been a show with big ideas, and “Patty” is proof that it could still have big ideas late in the game. The concept that heaven—along with its never-ending supply of “energy you had when you were 12” and “full understanding of the meaning of Twin Peaks”—would eventually turn a person into a happy-drunk zombie is profound, though it says even more about our existence on Earth than the afterlife. Joy is only possible because of misery, happiness is only possible because of sadness, and all true emotion can only ever exist within a finite existence. We should therefore cherish our time on this blue marble, for everything it provides. For a man who once wished that the movie Limitless was just two hours of Bradley Cooper doing limitless stuff, this was a very eye-opening episode. —Gruttadaro

17. “Jason Mendoza”

Season 1, Episode 4

Do you guys wanna see my bud hole? Aside from “Bortles!” no sentence quite captures the essence of this episode’s titular character. Jacksonville’s own is actually an aspiring DJ, not a Buddhist monk sworn to silence. And like Eleanor, he’s freaking out. Every group needs a dummy, and there is no one dafter than Jason. Either thanks to his guilt at living a lie, or his inability to process that the truth could be his downfall, he nearly blows his cover a handful of times, most notably when requesting some jalapeño poppers. “Jason Mendoza” doesn’t reveal much about the world our main characters are inhabiting, but it does introduce the true nature of a fan favorite. Duval County forever. —Samman

16. “Existential Crisis”

Season 2, Episode 5

The existential crisis is Michael’s, who has been encouraged, by Chidi, to contemplate his own death, which quickly leads to a less dignified midlife crisis that involves a sports car, a white suit, a lobotomized Janet, lots of Drakkar Noir, a new tattoo (“It’s Chinese for Japan”), and a great many “birth is a curse, and existence is a prison” screenshots. Eleanor, recalling the time she cried into a toilet plunger at Bed Bath & Beyond after encountering a family-sized toothbrush holder, eventually talks him down. (It’s the show’s best Eleanor flashback.) Meanwhile, Jason cheers up Tahani (she threw a party and nobody came) by approvingly ranking her according to the five-category system used by his 60-person Jacksonville dance crew: “dancing ability, coolness, dopeness, freshness, and smart-brained.” Then they have sex, and now the existential crisis is the internet’s. —Harvilla

15. “Rhonda, Diana, Jake, and Trent”

Season 2, Episode 11

Though this episode doesn’t do much in the way of plot advancement, it’s centered on one of the things The Good Place does best: making fun of humans. On their way to see the Judge, the gang stops over in the Bad Place where they’re forced to behave like demons—and spend an evening in the Museum of Human Misery. That museum highlights such human trailblazers as the first person to floss in an open-plan office, the first white person to wear dreadlocks, and the first man to send an unsolicited picture of his genitals. True winners all around. The four humans face various challenges throughout the evening—Chidi wonders whether it’s morally OK for him to lie and pretend he’s a demon; Jason tries to hold back his impulse to toss Molotov cocktails everywhere—but the episode really seems to exist just to get some jokes off. Which, in a show as dense and philosophically challenging as The Good Place, is more than OK. —Schuster

14. “Chidi’s Choice”

Season 1, Episode 10

Early on in The Good Place’s run, it felt as if each character was given an episode of backstory. Jason, Tahani, and Eleanor all had their histories explained through flashback, and this chapter was Chidi’s turn. The good-natured, kind, brilliant philosophy scholar seemed an odd fit for the Bad Place, and it’s only in this episode that we learn why he’s been eternally damned. Chidi’s indecisiveness in life drove his friends and family to the brink, and caused his own death when he was crushed by an air conditioner after being unable to move for 30 minutes, paralyzed by the inability to pick a bar to patronize. That same indecisiveness haunts him in the afterlife, too, when he must choose between Eleanor and Tahani. —Samman

13. “Janet and Michael”

Season 2, Episode 7

With the neighborhood in danger of total collapse caused by Janet’s glitching, Michael consults his omnipotent assistant’s user manual to search for a solution to the earthquakes. Extensive troubleshooting reveals the reason for her aberrant behavior: It’s not because she tried to eat frozen yogurt, or even because Michael has repeatedly lied to her—it’s because she has the hots for Jason, and she’s lying to herself about it. Janet determines that Michael must marbleize her and start fresh with a non-repeatedly-rebooted Janet who hasn’t learned to love, but Michael can’t do it. He has an epiphany of his own: Janet is his oldest, truest, and most loyal friend, which stops him from pressing the paper clip into the hole behind her ear. It’s a prime example of a Good Place staple: formerly flawed characters forming attachments to others and discovering hidden depths in themselves. —Lindbergh

12. “Somewhere Else”

Season 2, Episode 13

Whew. Here’s a heavy one. The Season 2 finale contemplates everything from the afterlife to moral desserts to utilitarianism to modern Earth potentially being an environment within which ethical behavior is literally impossible. How’s that for a network sitcom?!

What’s amazing is to see all of this in action—to not only see a show tackle such topics, but to see it reconfigure itself in the process. The end of Season 2 doesn’t match the game-changing twist of the Season 1 finale, but by putting Eleanor, Chidi, Tahani, and Jason back on Earth (in order to see whether they improve in their natural environment), it wipes the slate clean all the same. It’s incredibly smart writing, and as Michael satisfyingly says “Here we go” while the earthbound Eleanor takes the initiative to fly to Australia to see Chidi, the audience is hanging on to the side of a cliff, desperate to see what happens next. Also in this episode, Chidi finally kisses Eleanor. And then she says “hot diggity dog.” —Gruttadaro

11. “Dance Dance Resolution”

Season 2, Episode 3

The jig is up, though the experiment is far from over. Every time Michael reboots the four humans, Eleanor finds a way to discover the truth about where they are and why. While it’s Michael who set out to do the torturing, the resilience and adaptability of his human subjects proves to be torturous to him as he becomes increasingly worried that Shawn will find out the truth. At one point, Ted Danson’s normally immaculately groomed character grows a beard and sports a paunch, explaining between sips of bourbon that he’s “stress eating and gaining weight in my thighs.” When everyone’s favorite Blake Bortles fan ends one experiment, Michael can’t help but feel sorry for himself: “Jason figured it out? Jason. This is a low point. Yeah, this one hurts.” And after Vicky attempts to blackmail him and take control, Michael decides to switch sides. If humans can better themselves, might an immortal demon be able to as well? —McCluskey

10. “The Eternal Shriek”

Season 1, Episode 7

“My soul will be disintegrated, and each molecule will be placed on the surface of a different burning sun. And then my essence will be scooped out of my body with a flaming ladle and poured over hot diamonds.”

That’s what’s (supposedly) at stake for Michael as he admits failure in his neighborhood to the core four: infinite torture. Hearing this, Tahani does what she’s wont to do, and attempts to show him how much he’s valued. Eleanor, meanwhile, tries to convince Chidi they need to kill Janet in hopes of saving both Michael and herself. In the end, Eleanor finally confesses that she doesn’t belong, setting in motion what the rest of the season, and in turn the show, would become. —Samman

9. “Everything Is Great! (Part 2)”

Season 2, Episode 2

I’m a sucker for time jumps, varied perspectives, and situations where the audience knows more than the characters. The second half of the Season 2 premiere double-header has all of that and so much more. There is no wasted space in this episode. Eleanor reconnects with Chidi, sharing the note she’d written to herself. Tahani gives the drunken speech Eleanor was supposed to give. Jason ditches his “Jianyu” cover in dramatic fashion. And by the end of it, Eleanor has figured out that the crew is actually in the Bad Place, again.

This is when The Good Place is truly ripping through plot at an astronomical rate. After wiping the memories of Eleanor, Chidi, Tahani, and Jason, the show could have slowly brought them together again during the run of an entire season. Instead, they did it in less than an hour, and by the end, the show shattered audience expectations and established an air of uncertainty that makes Season 2 the show’s strongest. —McAtee

8. “Tinker, Tailor, Demon, Spy”

Season 4, Episode 4

Midway through the “fix new humans” adventures of Season 4 arrives a good old-fashioned mystery, straight out of The Twilight Zone: Someone in this room is lying, and the heroes have to figure out who. It’s a charming romp, with twist after turn after twist after turn, and surprisingly emotional stakes as Eleanor and Michael confront their trust for one another. In the ultimate twist, Jason plays Sherlock Holmes, drawing on his relationship with Janet to uncover the experiment’s secret saboteur. We also learn the stages of demon growth: “larva, slug monster, spooky little girl, teenage boy, giant ball of tongues, social media CEO, and then finally demon.” —Kram

7. “Tahani Al-Jamil”

Season 1, Episode 3

Of course there would be even more profound reveals in the first season of The Good Place, but the reveal that Jianyu is actually Jason at the end of “Tahani Al-Jamil” is a truly beautiful moment of storytelling. With that tiny drop of information, the entire world of The Good Place bursts open.

But beyond that, this installment is also simply one of the straight-up funniest episodes the show has to offer. That’s in large part due to an ace performance by D’Arcy Carden as Janet cycles through personalities, from joke teller (she just says “hump day” a lot) to trivia resource (“Fun fact: Christopher Columbus is in the Bad Place because of all the raping, slave trade, and genocide!”) to overt sexual being (this one, and Chidi’s reaction to it, is my favorite) to nihilistic teen to wellness freak (“Turns out that the best Janet was the Janet living inside Janet all along”). It’s a tour de force. —Gruttadaro

6. “Pandemonium”

Season 3, Episode 13

Season 3’s finale remixes the show’s formula. There’s still an experiment going on, still a neighborhood masquerading as heaven, still a mastermind pulling all the strings. But by putting Eleanor in charge for a panic-attack-stricken Michael, changing the point of the experiment from “finding a better way to torture humans” to “finding a way to make tortured humans better,” and changing the stakes from “the fate of the souls of four humans” to “the fate of the souls of all humans,” Schur and Co. manage to make what’s old new and exciting again—a bit of architecture as advanced as anything Michael’s been able to put together. (The writers deserve the praise Jason offers Eleanor early in the episode: “You’re like the Blake Bortles of whatever’s going on right now.”)

It can be hard to get through some days under even optimal circumstances, let alone when you’re tasked with pretending to be a godlike being and deleting your boyfriend’s memories for the sake of the continuation of the entire human race. Faced with the need to identify a reason to keep going forward, Eleanor seizes on something Janet tells her, thinks back to the time erstwhile boyfriend Chidi tricked her into reading Paradise Lost, and chooses her course: “I guess all I can do is embrace the pandemonium. Find happiness in the unique insanity of being here, now.” —Devine

5. “The Trolley Problem”

Season 2, Episode 6

It was only a matter of time before television’s preeminent (uh, only?) philosophy show tackled the trolley problem. If you didn’t have to deal with the trolley problem in a classroom—congrats to you—the ethical dilemma is choosing whether to allow a runaway trolley to hit five people, or divert the track so it hits only one person. (Choosing to divert the track is a textbook example of utilitarianism.) But rather than provide a solution to an intentionally tricky conundrum, “The Trolley Problem” makes the stakes literal. Michael has poor, perpetually indecisive Chidi act out the trolley problem in real time through a horrifyingly realistic simulation, complete with blood and guts spewing all over the dude’s face. Michael resets the trolley problem enough times that one iteration has Chidi choose between five William Shakespeares and one Santa Claus. (He saved Santa, BTW.) It’s hilariously macabre, but the real heart of the episode is Chidi realizing that Michael is messing with him to mask his own insecurities at failing to understand how to be a better perso—er, immortal demon-being. A theoretical scenario like the trolley problem is perhaps most useful when it’s in service of someone actually improving themselves, and in a roundabout way, “The Trolley Problem” reaches that destination—without having to run over any more people. —Surrey

4. “Mindy St. Claire”

Season 1, Episode 12

The penultimate episode of Season 1—the one immediately before the big twist—is rich in Good Place lore. It’s the one where we watch Eleanor’s undistinguished death by shopping cart. It’s the one where we’re introduced to Doug and Donna Shellstrop, the apathetic parents who helped mold Eleanor into the type of person who would one day die that way. It’s the one where we meet Mindy St. Claire, sole inhabitant of the Medium Place, the land of unsalted pretzels. (Side note: Judging by subsequent revelations, Mindy must have been the only human in hundreds of years to avoid the Bad Place.) It’s the one where Eleanor forsakes the relative comfort of eternal mediocrity to rescue her friends, a decision that, we later learn, the main characters would make many more times. It’s also the one where we hear how Tahani pictures life in the Bad Place: “Being forced to wear a knockoff handbag and drink tap water.” —Lindbergh

3. “Janet(s)”

Season 3, Episode 10

D’Arcy Carden’s Janet takes center stage as our (not-a)girl protects the humans from the Judge and the Bad Place’s minions by bringing them into her void … where they all take on her form. While the human Janets—identifiable only by their outfits and Carden’s eerily accurate impressions—cool their heels outside of space and time and debate the philosophy of Eleanor and Chidi’s 300-plus-year-old relationship, Michael and Janet attempt to crack the code that’s damning all of humanity to the Bad Place by visiting the accounting department, where all the actions of every being on Earth are tracked and tabulated to determine eternal damnation or salvation. But let’s be honest, the draw here is Carden, who deserved an Emmy for this episode. —McCluskey

2. “The Answer”

Season 4, Episode 9

If there’s a potentially fatal flaw to The Good Place—the show, not the actual Good Place, which has several—it’s how the Eleanor-Chidi relationship doesn’t always feel authentic so much as it’s become necessary for the plot. Through the characters’ myriad memory wipes and reboots, the series has mostly told, rather than shown, us how these two keep finding and falling for one another.

But “The Answer” is a masterful corrective—not just for Eleanor and Chidi, but for what The Good Place has itself been building toward. When Chidi gets all his memories restored in a desperate attempt to stop the Judge from wiping out human existence, we see through flashbacks how ethical decision-making—and the indecisiveness that comes from trying to find the perfect solution to every problem—has been baked into his DNA ever since he made a presentation for his parents about why they shouldn’t get divorced. What Chidi failed to realize was the act itself spurred his parents to stay together, not the moral philosophy word salad the dorky child scribbled on a board. Love, for all its ambiguity, is the key to humanity; like a fingerprint, it’s unique to every person. After hundreds of reboots always led them back to each other, Chidi finally makes up his mind: Love is Eleanor, and Eleanor is the answer. Fork, does anyone have a box of tissues? —Surrey

1. “Michael’s Gambit”

Season 1, Episode 13

“THIS is the Bad Place!”

A brilliant twist from Mike Schur; a wide-eyed, expressive delivery from Kristen Bell; an evil chuckle in response from Ted Danson, America’s goofy uncle turned unexpected, shocking heel. Such are the core components of The Good Place’s true beginning, an episode that does in the season finale what most series get out of the way in their pilot: explaining what this show is actually about, and showing what it can accomplish.

That an idiosyncratic version of heaven is actually a deceptively Technicolor version of hell does more than ward off the more saccharine instincts of a show about decency. It also expands the possibility of the network sitcom, typically more of a modular delivery system for jokes than a serialized exploration of larger themes. It also aired in January 2017, mere months after millions of Americans experienced their own revelation that they, too, might be living in a darker world than they thought. “Michael’s Gambit” brings The Good Place out of the ethereal and into the zeitgeist. Three full seasons later, it remains the series’ peak. —Herman