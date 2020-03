Un classement définitif de chaque jeu Pokemon

Il y a beaucoup de franchises dans le paysage du jeu vidéo qui ont duré très, très longtemps, mais aucune d’entre elles n’a prospéré comme Pokémon.

De 1996 à maintenant, c’est devenu non seulement une émission de télévision de base, mais aussi l’une des franchises de jeux les plus importantes et les plus polyvalentes de tous les temps. Les enfants, les adultes et tous les autres jouent encore à ces jeux. Et, oui, je suis coupable comme accusé.

Il y a tellement de jeux à traverser qu’il est difficile de dire lesquels sont vraiment les meilleurs que la franchise ait produits. Heureusement pour vous, c’est pourquoi nous sommes ici.

Voici une liste des meilleurs jeux Pokemon de tous les temps.

1. Pokemon Heart Gold / Soul Silver

La version originale était déjà l’un des meilleurs jeux Pokemon de tous les temps. Redémarrez-le avec de meilleurs graphismes et une histoire plus vaste dans un monde déjà vaste et vous obtenez le meilleur jeu Pokemon de tous les temps.

2. Pokemon Yellow Version

C’était une édition spéciale du premier jeu qui a vraiment tout déclenché. Cela vous a essentiellement permis de jouer l’histoire d’Ash Ketchum et c’est tout ce que chaque enfant a toujours voulu faire. Pikachu vous suivait était également un énorme avantage.

3. Version Pokemon Rouge / Bleu

C’était l’édition originale de la version jaune et nous a présenté Charmander, Squirtle et Bulbasaur – le plus grand ensemble de démarrage Pokemon jamais. Plus de 20 ans plus tard et ils n’ont toujours pas été dépassés.

4. Version Pokemon Or / Argent

Cette série de jeux a apporté des changements révolutionnaires à la série. À ce jour, il possède toujours l’univers le plus étendu combinant les régions de Kanto et Johto avec 16 défis de gym. Il était également plein de nouveaux Pokémon et a apporté le concept de la nuit au jeu – révolutionnaire, je sais.

5. Version Pokémon Crystal

C’était l’édition spéciale d’or et d’argent. Il s’appuyait sur tout ce que ces jeux apportaient, mais introduisait également le choix d’être un garçon ou une fille dans la série.

6. Pokemon rouge feu / vert feuille

C’était le remake des jeux originaux, qui étaient déjà super. Il a également ajouté la touche des îles Sevii dans l’après-match et a amené Johto Pokemon dans la région de Kanto.

7. Pokémon rubis et saphir

Ces jeux sont probablement mon préféré absolu. Cette partie de la série a présenté de nouveaux scénarios fascinants pour son légendaire Pokémon et vous a vraiment mis au cœur de l’action.

8. Pokémon émeraude

Emerald a apporté tout ce que Sapphire et Ruby ont apporté, à l’exception de l’ajout de Battle Frontier à la fin du jeu, qui était essentiellement une toute nouvelle région à combattre et à explorer.

9. Pokemon Platinum

Le platine était l’édition spéciale de Diamond and Pearl. Ces jeux ont pris un peu de recul par rapport à l’immersion de la génération précédente, mais Platinum l’a ramené avec Distortion World et l’histoire de Giratina.

10. Pokémon épée et bouclier

Les gens ont des reproches légitimes sur la première itération de Switch d’une aventure Pokémon traditionnelle. Il n’a pas assez de vieux Pokémon et le Pokedex est limité avec seulement quelques légendaires. Cependant, la taille de la région et les environnements dans lesquels vous pouvez attraper des Pokémons de tous types compensent cela. De plus, c’est cool de se battre sur un terrain de football.

11. Pokemon Alpha Sapphire et Omega Ruby

Ces jeux étaient absolument spectaculaires en raison de la taille du Pokedex. Il y avait 32 Pokémon légendaires dans ce jeu et l’histoire de Deoxys était incroyable.

12. Pokemon Diamond & Pearl

Encore une fois, ces jeux ont légèrement reculé après avoir exploré la région de Hoenn, mais Diamond et Pearl tiennent définitivement le coup quand il s’agit des principaux jeux d’aventure de la série.

13. Pokemon Soleil et Lune

Le soleil et la lune étaient probablement un peu trop faciles à jouer. La grâce salvatrice des jeux est qu’ils introduisent de nouvelles évolutions régionales pour Pokemon, ce que nous n’avons pas vu avant ce moment. Le concept des méga évolutions était également assez cool.

14. Pokemon X et Y

Plus j’y pense, plus je pense que je sous-estime probablement ce jeu. Après tout, cela nous a apporté pour la première fois des Pokémon de type Fée. Le problème est que l’histoire n’était pas si convaincante.

15. Pokemon UltraSun et UltraMoon

Ce jeu n’a tout simplement pas ajouté grand-chose aux versions originales. Plus de Pokémon étaient accessibles dans la nouvelle version et il y avait plus de méchants que nous avions déjà vus auparavant. C’est à peu près ça.

16. Pokemon noir et blanc 2

Ce jeu était à peu près une toute nouvelle histoire basée dans la même région que Black and White, ce qui était totalement nécessaire parce que Black and White n’était tout simplement pas si bon.

17. Pokemon noir et blanc

S’il existe un mauvais jeu d’aventure Pokemon, celui-ci l’est probablement. Cela peut être dur, mais cela n’ajoute pas grand-chose à la tradition.

17. Pokemon Stadium

C’est le premier des jeux Pokemon non-aventure de cette liste et c’est un classique. Il y avait des mini-jeux, des batailles Pokémon et juste une tonne de plaisir.

18. Pokemon Let’s Go Pikachu / Évoli

Ce jeu était essentiellement une soluce de la version jaune, ce qui n’est pas une mauvaise chose! C’était super simple. C’était également l’introduction du Switch aux aventures de Pokemon mélangeant le format de jeu traditionnel de Pokemon avec Pokemon Go.

19. Pokémon Colisée

La plupart des gens ne se souviennent probablement pas de ce jeu, ce qui est bien. Mais c’était le jeu Pokemon Adventure de Nintendo Gamecube. L’histoire était solide et en plus Umbreon et Espeon étaient vos principaux partenaires. C’est toujours cool.

20. Pokemon Snap

Pokemon Snap était juste vous qui vous promeniez et preniez des photos de Pokemon. C’était bien. Un peu ennuyeux.

21. Pokemon XD Gale of Darkness

Ce jeu n’aurait jamais dû exister.

